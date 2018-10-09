14 безобидных привычек, которые разрушают даже самые крепкие браки

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Взаимоотношения — настолько сложная и тонкая штука, что даже немного жаль, что этому основательно не учат в школах и университетах. Поскольку нам все приходится узнавать самостоятельно, это порождает все больше заблуждений и нездоровых тенденций и приводит к тому, что мы начинаем считать нормой то, что на самом деле токсично и разрушительно. К счастью, разобраться при большом желании все-таки можно. Особенно если дружишь с элементарной логикой и не чураешься психологических исследований.

Мы в AdMe.ru ратуем за здоровые, крепкие и счастливые отношения между людьми. Проштудировав исследования ученых, мы разобрали и описали 14 распространенных привычек, которые, вопреки мнению, что это нормально, на самом деле медленно, но верно отравляют любовь.

Привычка № 1: Любить по сценарию

Неважно, сравниваете ли вы свои текущие отношения с отношениями подруги, родителей, романтическим фильмом или даже с собственным идеальным сценарием, чаще всего это деструктивно и мешает вам наслаждаться сегодняшним днем. Нужно понимать, что отношения знакомых людей, которые кажутся вам примерными, могут не являться таковыми на самом деле. Ведь мы никогда не знаем всю подноготную и все подводные камни их общения и сосуществования. Если же говорить о сценарии в вашей голове, то попытки следовать ему примерно настолько же безрассудны, как и желание ходить по воде. Любовь и жизнь непредсказуемы и своенравны, как стихия. Доказано, что невозможно определить, насколько люди подойдут друг другу, пока не произойдет непосредственная встреча. Что уж говорить о разных жизненных обстоятельствах? Более того, когда вы пытаетесь подстроить развитие отношений под свои представления, каждое отступление от придуманного вами плана бросает тень на любовь в целом. Человек рядом с вами замечательный и любящий, но вы невольно испытываете смятение от того, что все идет не по сценарию, потому что свадьба случилась слишком рано или слишком поздно? Смело отбросьте эти мысли. Главное лишь то, насколько вы счастливы вместе, а сценарии оставьте для фильмов.

Привычка № 2: Заботиться о том, как выглядят отношения

Это очень опасная привычка, так как помимо очевидного влияния на отношения она способна запутать вас в собственных же чувствах. Заботиться нужно не о том, как ваша пара выглядит со стороны, не о том, что подумают соседи, родители, коллеги и прочие. Внимание нужно уделять лишь тому, насколько вам хорошо (или нехорошо) вместе. Если отношения трещат по швам, необходимо проводить работу над ошибками, разговаривать друг с другом и приходить к компромиссам. А пытаться сохранять мир во имя того, чтобы лишний раз не разрешать очередной конфликт интересов или чтобы произвести благоприятное впечатление на очередной вечеринке, - все равно что каждый раз переставлять таймер на бомбе, рассчитывая, что это ее деактивирует. Но ведь мы понимаем, что рано или поздно времени больше не останется, вы не успеете подлатать часовой механизм вовремя и произойдет взрыв. Если вы хотите, чтобы ваши отношения имели будущее, а главное, были каждому из вас в удовольствие, не ленитесь разбирать проблемы по мере поступления. И пусть об этом будете знать только вы двое, но зато вы перестанете просто производить впечатление счастливой пары, а по-настоящему станете таковой.

Привычка № 3: Играть в мужа и жену

Эта привычка в какой-то мере наследственная. В то время как некоторые представительницы прекрасного пола уже не представляют жизни без работы и собственного заработка, другие все еще считают, что идеальная семья состоит из мужа-добытчика и жены-домохозяйки. А если даже речь не о домохозяйке, то в любом случае женщина работает для себя, а мужчина — для семьи. Необходимо оговориться: ни в одном, ни в другом, ни в третьем случае нет ничего плохого и предосудительного. Каждый живет так, как ему удобно и как нравится, но вот тут как раз и кроется подвох. Бывает, например, что оба супруга считают, что для отличной жизни зарабатывать хорошо бы обоим. Но в борьбу с их адекватным мышлением вступают комплексы и психологические блоки: либо мужчине кажется, что работающая жена — это удар по его самооценке и он должен делать все сам, либо женщине кажется, что таким образом она не дает мужу самореализоваться в полной мере, да еще и сил на нежность и женственность не останется. Таким бесхитростным образом равновесие и благополучие семьи разбиваются о скалы предубеждений и пара живет менее счастливой жизнью, чем могла бы, за счет слишком принципиального распределения ролей.

Привычка № 4: Вести домашний образ жизни

Когда страсти утихают и в жизни пары наступает штиль, яркие события и впечатления в отношениях медленно сходят на нет. Кто-то оправдывает это привычкой и комфортом, кто-то просто объявляет неизбежностью. Но на самом деле все старо как мир: спасение утопающего в руках самого утопающего. Слишком размеренное течение жизни чаще всего обуславливается элементарной выработанной привычкой часто сидеть дома. Только вспомните: в начале отношений жизнь кипит, парочки ходят на свидания, прогулки, в интересные и новые места, общаются со знакомыми компаниями. Никто не говорит, что нужно вести настолько же активный образ жизни на протяжении всей жизни, если со временем на это остается все меньше времени и сил. Но если же вы все-таки чувствуете первые признаки дискомфорта, сидя в очередной раз вечером на диване перед телевизором, сделайте усилие - сходите в кино. Один или пару раз в две недели устраивайте себе романтический ужин в ресторане. Для большего воодушевления сделайте еще одно небольшое усилие и приоденьтесь так нарядно, как старались друг для друга раньше. Словом, не превращайте собственноручно свою семейную жизнь в болото. Ведь так обидно, когда отношения и взаимопонимание на высшем уровне, но обыденность начинает перекрывать даже эти теплые эмоции.

Привычка № 5: Недооценивать важность прикосновений

Брак без страсти - дело не только малоприятное, но и тонкое. Психологи до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, насколько важны интимные отношения для счастья и любви в паре (ведь как тогда объяснить существование платонической любви). Но вот чего точно нельзя допускать - это полного отсутствия прикосновений. Близость крайне важна для отношений. Именно она отличает соседей по комнате от влюбленной пары. Объятия, поцелуи, незначительные касания. Желание полежать рядом, вместе, в обнимку. Здоровая привычка встречать партнера с работы и одаривать улыбкой, поцелуем в щечку и объятиями. Как вы понимаете, речь вовсе не идет обязательно о возбуждении. Уже давно доказано, что объятия с приятными и дорогими нам людьми действуют не только на психологическом, но и на биологическом уровне: выделяются гормоны счастья и мы даже становимся менее подвержены заболеваниям и стрессу. То есть в длительных отношениях нужно постоянно показывать, что партнер важен, желанен и любим, даже такими ни к чему не обязывающими телодвижениями и проявлениями. Нежность - залог продолжительной любви.

Привычка № 6: Обижаться на слова и фразы

Между людьми неизбежно возникают конфликты — от незначительных до глобальных. Но даже тогда, когда кажется, что предотвратить или хотя бы быстро смягчить и решить их невозможно, подумайте еще раз. Вспомните, после чего вы в ходе последней ссоры окончательно потеряли над собой контроль и перешли в стадию, когда помириться уже в 100 раз сложнее? Правильно, срываться на крик и бескомпромиссный скандал мы, как правило, начинаем после того, как наговорим друг другу всякого без разбора. Но вот в чем проблема: на эмоциях проконтролировать себя довольно сложно и нежелательные обвинения и фразы проскакивают сами собой. Поэтому проще всего все же взять в привычку не обижаться на слова. Мало ли что приходит на ум, когда обида застилает глаза и перед собой мы видим не любимого человека, а временного врага. Намеренно игнорируйте все не имеющие к делу негативные комментарии и претензии. Не позволяйте им перевести вас на язык эмоций и увести от конструктивного диалога к деструктивной игре «кто сделает больнее».

Привычка № 7: Проверять рабочую почту по вечерам

Слишком много отвлекаться на интернет и гаджеты в ущерб совместному времяпрепровождению со второй половинкой — это в целом опасная и вредная практика. Но психологи считают, что хуже этого может быть только привычка отвлекаться по вечерам именно на рабочие дела: разгребать рабочую почту, отвечать / совершать звонки, общаться в рабочем чате и т. д. В эксперименте Политехнического университета Виргинии приняли участие более 300 тыс. человек. Ученые выяснили, что чем больше времени испытуемые тратили на мониторинг рабочей почты, тем более раздражительными и беспокойными становились. А это прямым и негативным образом влияет на общение с любимыми, которым также передаются эти чувства и состояние. Более того, если часто перегибать с подобным поведением, человек рядом с вами может почувствовать себя ненужным и обделенным. Важно отметить, что речь не идет о редких случаях, когда очень необходимо переключиться на звонок или письмо. Мы говорим именно о привычке — склонности делать это периодически или даже каждый день.

Привычка № 8: Чрезмерно драматизировать

Часто случается так, что один из партнеров недоволен каким-то конкретным и частным случаем, но переводит это на отношения в целом, используя в своих претензиях тотальные обвинения, которые содержат фразы «ты всегда» и «ты никогда». Психологи бесконечно твердят, что от подобных выражений нужно избавляться, если вы хотите быстро и эффективно решать конфликты. В этом есть логика, ведь, произнося эти фразы, мы перестаем говорить на языке аргументов и переходим на язык эмоций. А в партнере и вовсе разгорается внутренний конфликт и обида, например: «Я столько всего делаю, так стараюсь, а со стороны я, оказывается, всегда понимаю все неправильно и никогда не проявляю заботу». Все это в итоге создает ненужную драму, и оба остаются обиженными: один из-за неправильно подобранных слов остается непонятым, а второй из-за тех же слов впадает в глубокую обиду. У всех случаются недопонимания, это нормально. Просто научитесь избегать ярлыков и шантажа, и тогда ваши отношения станут более крепкими, а взаимопонимание выйдет на совершенно новый уровень.

Привычка № 9: Грубо выяснять отношения

Говорят, что выпускать пар полезно. Но все ли правильно понимают это выражение? Нет. Некоторые воспринимают это так, будто иногда можно покричать друг на друга, доведя до белого каления и гнева, застилающего глаза. Но реальность такова: берем за непреложную истину, что держать обиды и злость в себе нельзя. Но также берем в расчет то, что, разбирая проблемы, мы все же хотим наладить отношения, а не испортить их окончательно и довести дело до драки. Таким образом, делаем вывод: когда вы чувствуете в себе силы конструктивно и аргументированно обговорить вопрос, сделайте это. Если же в данный момент вы в ярости и не способны воспринимать голос разума - не стоит срываться на любимом человеке. Попросите оставить вас покое на какое-то время либо сами уйдите в другую комнату, на улицу, к друзьям - неважно. Так вы сохраните хрупкий мир и сможете все наладить позже, не наломав еще больше дров. В исследовании психолога Брэда Бушмана и его коллег выяснилось, что человек, который искренне верит в очистительную силу агрессии, становится еще злее после каждого своего выхлопа ярости. То есть каждый раз он позволяет себе распаляться все больше и больше, пока это (не дай бог) не доходит до рукоприкладства.

Привычка № 10: Бояться друзей

Случается так, что партнеры настолько сильно прикипают друг к другу в начале отношений, что незаметно (или вполне осознанно) избавляются от всех своих друзей. Им кажется, что их двоих вполне достаточно, что с остальными все равно не настолько интересно, да и вообще друзья плохо влияют на партнера. Разберемся с первым тезисом: «Нам друг друга достаточно». Увы, это лишь иллюзия. Рано или поздно, как бы хорошо ни было сейчас, одному или сразу обоим в паре захочется отдыхать. Люди — социальные создания, нам необходимо получать разнообразного вида опыт, разные виды общения и поддержки. В конечном счете это идет лишь на пользу атмосфере внутри семьи. А относительно плохого влияния все немного сложнее, и нужно разбираться в каждом случае отдельно. Ведь действительно бывают такие друзья, с которыми врагов не нужно. Одни только рады, когда у вас проблемы, и мысленно потирают ладони, когда им кажется, что вы на грани разрыва. Другим же, напротив, в принципе наплевать на вашу жизнь, но зато они явные энергетические вампиры. Их переживания никогда не заканчиваются, а вот ваши силы — да. В конечном счете вы тоже будете истощены, что опосредованно повлияет на отношения. Поэтому, когда ваш партнер говорит, что ваша подруга или друг на самом деле не те, кем кажутся, лучше не верить на слово и не обрывать все связи сиюминутно. Но присмотреться стоит — вдруг это не ревность, а объективная реальность?

Привычка № 11: "Покупать" решение проблем

Это как раз один из видов попытки помириться, последствия которой упоминались ранее. Не находя способа решить проблему или не желая долго и нудно в ней разбираться, вы покупаете вещь, о которой ваша половинка давно мечтала, или предлагаете отправиться в путешествие, чтобы забыть все передряги? Способ интересный, но опасный. Дело в том, что подобное поведение лишь загоняет проблемы глубже. Они либо копятся, либо разрастаются, но объединяет и тот и другой вариант одно: это создает нездоровую атмосферу в отношениях, люди отдаляются, перестают чувствовать и, главное, понимать друг друга. Позже все нерешенные вопросы все равно всплывут наружу, и все вполне может закончиться грандиозным скандалом и расставанием. Существование любой проблемы нужно признавать открыто и решать все своевременно, а главное — очень важно научиться прощать. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы радовать друг друга даже после ссоры. Но ключевое тут «после» — когда проблема уже решена и вы просто хотите лишний раз закрепить налаженный совместным трудом и откровенным разговором мир.

Привычка № 12: Вести счет

Вести счет — это значит постоянно напоминать и обвинять в прошлых ошибках. Эта привычка отличается частотой повторения таких фраз, как «опять» и «снова». Вы когда-то повели себя неправильно, сказали или сделали что-то крайне неприятное и обидное. Но прошло уже несколько лет, а это продолжает отравлять вашу жизнь? Что ж, это явный признак того, партнер ведет тот самый счет. Прошло какое-то время, и теперь он сильно оплошал — мысленно вы потираете руки: «Ура, мы сравняли счет», — ведь вам тоже есть что ему теперь ответить. Подобное соперническое поведение проявляется во многих отношениях в той или иной степени. Но важно понимать, что это вредная практика, которая к тому же вызывает нежелательный азарт и разрушительно влияет на отношения, ведь вы не решаете проблемы, да еще и манипулируете друг другом. Решение здесь такое же, как и в большинстве конфликтов: все нужно проговаривать откровенно и честно. Не нужно приплетать к новым ситуациям свои прошлые обиды. А чтобы этих обид и не было, решайте проблемы сразу, чтобы они не оставались свербеть под кожей вплоть до следующей ссоры и не напоминали о себе.

Привычка № 13: Делать партнера заложником своих эмоций

У всех бывают тяжелые дни. На работе был сложный день, колесо спустило прямо на дороге, еще и Луна в убывающей фазе. Нет ничего плохого в том, чтобы пожаловаться и поплакаться любимому человеку в поисках поддержки, ласки и участия. Совсем другое дело, когда вы делаете партнера заложником своих эмоций. Это проявляется в обидах и агрессии. Допустим, случилось так, что вы шли домой с целью как раз пожаловаться и желая провести время вместе. Но не срослось: муж / жена переговаривается с другом или по работе, занимается любым другим делом или — еще «хуже» — собирается куда-то уходить. И... вы взрываетесь. Набрасываетесь с обвинениями в том, что партнеру на вас наплевать, что он вас не любит, не понимает, не ценит, что он бессердечный — вам так плохо, вы так устали, а он не собирается откладывать дела и планы ради вас. Такое поведение — прямое проявление эгоизма и эмоциональный шантаж. Жизнь одного человека не может полностью и безоговорочно крутиться вокруг жизни другого. Рано или поздно эта привычка приведет к тому, что второй человек почувствует себя в ловушке, и ничего хорошего от этого ждать не приходится.

Привычка № 14: Бояться того, чего нет