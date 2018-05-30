13 жестов знаменитостей, которые есть почти на каждой фотографии, но мы не обращали на них внимания

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Многим из нас кажется, что звезды всегда идеальны и очень далеки от простых фанатов. Поэтому мы не замечаем тех моментов, когда знаменитости ведут себя как обычные люди. Например, используют повседневные жесты, которые контрастируют с их безупречным имиджем, а иногда и очень ярко дополняют его. Например, известный бразильский футболист Роналдиньо любит жест «шака», об истинном значении которого мало кто догадывается.

Мы в AdMe.ru изучили самые необычные привычки знаменитых людей, которые не один раз попадали под прицел фотокамер.

13. Майли Сайрус: мир всем

Главная героиня сериала «Ханна Монтана» и успешная американская певица обожает показывать жест «виктори», который означает победу или мир.

12. Джордж Клуни: потирает руки

Если этот обворожительный актер появляется на официальном мероприятии, то папарацци всегда выхватывают момент, когда он потирает руки, как будто предвкушая очередную награду.

11. Линдси Лохан: покусывает пальцы

Американская актриса, которая обрела популярность в нулевых, играя подростков со сложным характером, и сегодня продолжает вести себя как маленькая девочка. Практически на каждом снимке она делает вид, что кусает себе пальцы.

10. Роналдиньо: шака

Фирменный жест известного бразильского футболиста — оттопыренные мизинец и большой палец и прижатые к ладони остальные пальцы — называется «шака». По одной из версий, этот жест появился на Гавайях, где таким оригинальным способом местные серфингисты приветствовали друг друга. Около 60 лет назад жест «шака» стал интернациональным и сегодня используется для приветствия или благодарности.

9. Леди Гага: коготь монстра

Провокационная американская певица всегда приковывает внимание своими экстравагантными образами. На красной ковровой дорожке практически любого мероприятия она любит приветствовать зрителей жестом, который ее поклонники называют «когтем монстра».

8. Ванесса Хадженс: воздушные поцелуи

Американская актриса и звезда фильма «Классный мюзикл» при каждом удобном случае любит раздавать воздушные поцелуи перед фотографами.

7. Ричард Брэнсон: дает пять

Эпатажный британский бизнесмен так устал от официальных рукопожатий, что предпочитает «дать пять» или стукнуться кулаками с партнерами по бизнесу и новыми знакомыми. Брэнсон утверждает, что это сразу настраивает собеседника на неформальный лад.

6. Пэрис Хилтон: задирает ногу

Скандальная светская львица и звезда собственного реалити-шоу всегда приковывала внимание прессы своими провокационными выходками. На любых гламурных мероприятиях, как отмечают фотографы, она очень любит позировать и задирать одну ногу вверх.

5. Илон Маск: ледокол

Американский миллиардер во время общения с аудиторией очень часто соединяет кончики пальцев в форме ледокола, пробивающего лед. Такой жест придает уверенности выступающему и невольно заставляет слушателей ему верить.

4. Криштиану Роналду: палец вверх

Один из самых привлекательных футболистов в мире очень часто показывает палец вверх, особенно после мастерски забитых голов. Хотя и вне поля он тоже не может отказаться от этого жеста.

3. Меган Фокс: облизывает губы

Роковая красотка и звезда фильмов «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя» очень любит изображать «хищницу» на красных ковровых дорожках. Меган часто облизывает губы перед сотнями фотографов, чтобы, наверное, казаться на снимках более притягательной.

2. Роберт Паттинсон: руки в волосах

Звезда «сумеречной» саги, музыкант, модель и самый привлекательный в мире вампир всегда заботится о своем образе и, видимо, очень беспокоится за свою прическу. Папарацци частенько ловят его в момент, когда он поправляет свои волосы.

1. Принц Гарри: показывает язык

Принц Гарри хоть и воспитывался в строжайших рамках королевского этикета, но с детства любил показывать язык. Этому всегда очень рады фотографы, которые устали от довольно строгих и официальных снимков других членов семьи Виндзоров.