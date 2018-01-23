13 вопросов, которые помогут понять, насколько крепки ваши отношения

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Можно только делать вид, что вам повезло с партнером. И прятать изматывающие

отношения за яркими фотографиями в соцсетях. Можно даже верить, что все так и

должно быть. Но нездоровые отношения лишают жизненной энергии, люди в них

испытывают тревогу и усталость. И чувствуют бессилие день за днем. Как понять, что нужно что-то менять? Помогут правильные вопросы и честные

ответы. AdMe.ru приводит несколько таких вопросов, которые помогут увидеть и

решить проблемы или осознать, насколько вам повезло с партнером.

Вы можете спокойно обсуждать планы на будущее?

Если вы не в состоянии планировать совместное будущее, если любые попытки

вызывают чувство тревоги и вместо спокойного обсуждения вы ссоритесь — в

ваших отношениях нет доверия и, скорее всего, и будущего у ваших отношений нет.

Это просто вопрос времени. В здоровых отношениях партнеры смотрят в будущее без страха, напротив, с удовольствием и азартом.

Ваши обещания друг другу всегда имеют силу?

В гармоничных отношениях люди чувствуют себя в безопасности, доверяют своему

спутнику. А о каком доверии может идти речь, если обещания не исполняются,

если о просьбах друг друга забывают, как только переступают порог дома, если

на партнера нельзя положиться? Важно уважать чувства и желания любимого человека и не разбрасываться напрасными обещаниями.

Как вы относитесь к тотальному контролю?

В гармоничных отношениях люди не испытывают маниакального желания контролировать и навязывать свое мнение по любому поводу. Такое поведение может быть похоже на заботу, но движет им желание полностью управлять жизнью второй половинки. В здоровых отношениях у каждого партнера есть свои границы и свои увлечения. Ведь именно этим они и интересны друг другу.

Ваши распорядки дня совпадают?

У вас сложились разные привычки и вам никак не удается договориться о

распорядке дня? Или просто нет желания подстраиваться под партнера? Нужно ли

говорить, что такая жизнь никак не похожа на гармоничную. Люди, которые уважают друг друга, всегда найдут баланс, чтобы оба могли чувствовать себя комфортно.

Ваша жизнь похожа на сцену драмтеатра?

Разве жизнь может быть спокойной и комфортной, если от партнера сложно получить обратную связь? Если приходится гадать и мучиться вопросом, что произошло на этот раз, глядя на очередное представление. Когда неизвестно, какое действие вызовет показательные слезы, молчание и демонстрацию душевных ран. Такое поведение — это жестокая манипуляция. Люди, которые любят и уважают друг друга, не прибегают к таким некрасивым приемам. В здоровых отношениях всегда есть обратная связь.

Как воспринимаются успехи?

Когда вам трудно принять успехи второй половинки, очевидно, что в отношениях

присутствуют соперничество, зависть, заниженная самооценка и желание

контроля. В гармоничной семье люди искренне радуются успехам друг друга, ощущая победы каждого партнера как общие. Даже если победы незначительные и не с первого раза.

Совместные планы сорвались из-за срочных дел. Каким будет ваш вечер?

Если отношения и чувства партнера не так уж и важны, можно и не сообщать об

изменившихся планах. Можно вообще отключить телефон и спокойно, без угрызений

совести заняться возникшими делами. Но в гармоничных отношениях люди относятся с пониманием к делам друг друга, не избегая обсуждений, если что-то пошло не так. И не боясь нарваться на скандал и упреки. Ведь совместные планы всегда можно перенести на свободное время.

Что вы делаете сразу после ссоры?

Если даже во время ссоры вы не перестаете думать о том, чтобы не обидеть

свою половинку, не задеть ее чувства, то вашим отношениям можно позавидовать. Никто не застрахован от разногласий, но в здоровых отношениях партнеры не пытаются растоптать друг друга, не хотят ранить побольнее и не напоминают язвительно о былых ошибках. А после ссоры не скатываются до шантажа, наказания и не молчат сутками. Любящие люди заинтересованы в том, чтобы поскорее устранить разногласия и понять позицию своего спутника.

Вы ревнуете к каждому столбу? А вас ревнуют?

Бывает, что ревность перерастает в одержимость и партнер превращается в тирана, который воспринимает близкого человека как собственность. Унижает недоверием, заставляет любимого бесконечно оправдываться и жить в постоянном страхе разгневать ревнивца. Такая жизнь похожа на ад. Ревновать можно и к друзьям, родственникам, увлечениям. Устраивать ежедневные выматывающие скандалы и взывать к чувству вины. Но гораздо приятнее доверять любимым людям.

Вы бесконечно жалуетесь друзьям на партнера. И вообще все плохо. Да?

Верный признак нездоровых отношений — если вы не можете поговорить со спутником жизни, зато обильно изливаете душу друзьям. Непрерывно жалуетесь на то, как вам тяжело, находитесь в подавленном состоянии, но даже не думаете менять ситуацию. Можно, конечно, превратиться в вечно несчастного нытика и бесконечно надоедать всем жалобами на свою разнесчастную судьбу и сломанную жизнь. А можно попробовать что-то поменять. Поговорить искренне со своей половинкой, выслушать. А вдруг на самом деле ваши желания и видение счастливой жизни совпадают?

А что, если что-то пошло совсем не так?

Изматывающие выяснения отношений со взаимными упреками и оскорблениями по поводу любого возникающего препятствия — именно так и принято решать проблемы в больных отношениях. Главное — дать понять партнеру, что ты прав и твоя точка зрения главнее, а суть проблемы и не важна. В гармоничных отношениях никто не переходит на личности. Люди ищут возможности исправить ситуацию, а не вымучивают причины ее возникновения. И поэтому в гармоничных отношениях проблемы решаются как интересные задачки.

Вы недостаточно хороши, вас надо улучшить и поменять. Это так?

Зрелые и любящие партнеры умеют принимать друг друга. Не сравнивая с эфемерными идеалами, с нереализованными фантазиями и более успешными друзьями. А в нездоровых отношениях люди постоянно желают переделать один другого и вечно недовольны. Ведь как быть счастливым, когда ваш спутник все делает не так: не так думает, не так говорит, не так выглядит. Мука, а не жизнь. Хотите быть счастливы — будьте терпимее к тем, кого любите.

Кто прав, а кто виноват?

Вместо того чтобы искать выход и делать выводы на будущее, вы ищете виноватых. И находите — вот он, рядом. Самый близкий, а значит, и самый виноватый. Так делают в тех отношениях, где нет гармонии. Партнер не видит причины неудач в своем поведении, а обвиняет близкого человека. А близкий только и делает, что держит удар и старается не бесить. О какой гармонии может идти речь? В здоровых отношениях любящие — одна команда. Они заботятся друг о друге, действуют вместе и вместе принимают ответственность за ошибки.

Как быть счастливыми вместе?

Мы в ответе за тех, кого приручили. Отношения — это ответственность двоих. Не

бойтесь говорить со своим спутником честно и слушать его по-настоящему.

Только так вы сможете понять, насколько ваши отношения гармоничны. Изменить другого человека вы не сможете, но сможете изменить себя. А он

изменит себя, увидев ваши перемены. И гораздо приятнее, когда не только вам

повезло с партнером, но и ему повезло с вами. Будьте внимательнее к любимым,

если, конечно, вы хотите жить долго и счастливо вместе.

Как вы считаете, любые ли проблемы в отношениях можно вскрыть и исправить с помощью правильных вопросов и честных ответов? Какие еще вопросы, на ваш взгляд, помогут понять, насколько крепки отношения? Делитесь своими мыслями в комментариях.