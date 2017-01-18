13 вещей, которые вообще никогда не стоит говорить своему официанту

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Клиент всегда прав — это неписаный закон сферы обслуживания. Но представьте, что ваш день не задался с самого утра, вы зверски голодны, а обслуживать вас не торопятся. Первая мысль — высказать все официанту, но вы должны решить, чего на самом деле хотите: остаться правым или поесть то, что, к примеру, ни разу не упало на пол? Поэтому AdMe.ru составил список ситуаций, в которые лучше не попадать, чтобы сполна насладиться великолепным обслуживанием и кухней.

«У меня аллергия»

(Когда на самом деле ее нет)

Когда вы говорите, что у вас есть аллергия, например, на глютен, хороший официант сделает все, чтобы в вашей еде не оказалось ни молекулы глютена. У многих ресторанов, в основном европейских, есть строгие и трудоемкие правила приготовления блюд для аллергиков. Поверьте, они приложат максимум усилий, чтобы у вас не случился анафилактический шок. Поэтому если у вас на самом деле нет аллергии и вы просто хотите, чтобы вас обслужили более качественно, не говорите об аллергии. Потому что если вы забудетесь и отведаете ложку глютенового тирамису соседа на глазах у своего официанта, он и персонал кухни почувствует, что вы зря потратили их время.

«У вас есть детское меню?»

(Когда с вами нет и не будет ни одного ребенка)

Да, детское меню дешевле взрослого, порции немного меньше, и, возможно, вы чувствуете, что такие блюда приготовлены с большей ответственностью. Тем не менее не заказывайте блюда из детского меню для себя, если не собираетесь родить в ближайшие 20 минут. Это выдает в вас человека крайне бережливого, а такие люди не оставляют чаевых. И официанты это понимают.

«Эй, официант!»

Лучше не подзывать официанта фразами «Эй, официант!», «Эй ты!», а также посвистываниями, постукиваниями, щелчками пальцев, если вы просто хотите заказать стакан воды. Официант принесет воды... минут через 10 минимум.

«Шеф-повар на месте? Я его хороший друг»

В рестораны часто звонят «друзья» шеф-повара, чтобы заказать столик получше. «Но если они на самом деле друзья, то почему бы не позвонить сначала ему?» — тут же думает персонал ресторана. Все попытки таких «друзей» изначально провальны.

«Какое блюдо ваше любимое?»

Не спорим, есть очень ответственные официанты, которые с радостью расскажут вам о своих реальных предпочтениях, посоветуют или предупредят вас о каком-то блюде, руководствуясь своей совестью. Но реальность такова, что, например, в день вашего визита на кухню завезли много рыбы, и если ее не будут заказывать, она испортится. И поэтому любимое блюдо всего персонала сегодня — рыба!

«Мой суп остыл!»

Если клиент, который ранее жаловался на плохой сервис, медленную работу персонала и т. п., решил высказать все свое недовольство по поводу остывшего супа, некоторые официанты смиренно идут на кухню, берут ложку клиента и греют ее под горячей водой. Поэтому когда вы пробуете «подогретый» таким образом суп, у вас складываются подчас болезненные ощущения, что он действительно горячий.

«Принесите нам всем воды!»

(Когда вас 6 человек и более)

Представьте, что официант подходит к столу, где сидят 6 или 7 человек, и кто-то решает, что всем нужно принести воды. Он начинает бегать туда-обратно, чтобы принести воды всем семерым, а в итоге четверо или пятеро к ней вообще не притрагиваются. Интересно, им попадется обидчивый официант?

«Чем вы занимаетесь кроме обслуживания столиков?»

Даже если вы профессиональный HR-менеджер и можете устроить кого угодно в Google или первоклассный музыкальный продюсер, а перед вами начинающая певица, которая зарабатывает на жизнь, разнося еду, лучше не спрашивать о личном. Поверьте, на самом деле почти любой официант, будь у него возможность, работал бы где-нибудь в другом месте. Поэтому не надо приставать с разговорами про жизнь.

«Сколько еще я могу ждать свой заказ?!»

Вы устали ждать свой заказ и вызывайте официанта уже в четвертый раз? Ваше право, но палку лучше не перегибать. Не исключено, что он мог забыть о вас, особенно если новичок. Но в большинстве случаев время тянет кухня, в том числе потому, что блюдо не делается в одно мгновение. И тогда эти обидчивые работяги ничего не смогут поделать, кроме как извиняться, улыбаться и мстить.

«Этот домашний пирог выглядит так, будто его купили в пекарне за углом»

Миф о домашней кулинарии — это на самом деле миф. В подавляющем большинстве случаев. Просто истории о том, что уже десятое поколение трудолюбивых хоббитов передает этот божественный рецепт из поколения в поколение и чрезвычайно заботится о качестве и собственном имени, очень приятно ласкают слух. Скорее всего, этот пирог на самом деле взяли в пекарне за углом либо один его кусок стоит как закупочная цена целого пирога.

«Я ваш постоянный клиент»

(Невежественный и скупой на чаевые)

Представьте себе клиента, который облюбовал одно уютное заведение, но изо дня в день допытывается у официантов про состав блюд, критикует качество еды и, самое страшное, чрезвычайно скуп на чаевые. Схема «лояльности» стандартная. Сначала его отсадят на особое аутсайдерское местечко, куда официанты заглядывают раз час. Возможно, часть его ужина окажется в желудке у персонала. Или только господин Случай будет отвечать за «гигиену» этой еды. А знали бы вы, чем можно разбавить воду для кальяна...

«Принесите мне экспрессо»

Все знают, то правильно говорить «эспрессо» и кофе — это прежде всего «он». А то, что в пивном пабе есть пиво, а в пиццерии пицца, — это само собой разумеется. Поэтому не стоит даже пытаться задавать уточняющие вопросы или остроумно шутить на эту тему. Потому что, скорее всего, вы далеко не первый. И это реально раздражает.

«Давайте сначала закажем напитки, а потом посмотрим»

(Если не собираетесь больше ничего заказывать)

Если вы намекаете официанту, что будете еще что-то заказывать, он будет этого ждать, караулить у вашего столика, в общем, будет начеку, почти как Хатико. Поэтому если вы в ближайшее время рассчитываете снова прийти в это место, лучше Хатико не разочаровывать.

Как же заработать вечную любовь официантов?

Заслужить любовь официантов по всему миру очень легко: достаточно просто быть вежливыми и справедливыми, если вас в чем-то ввели в заблуждение, благодарными, если вам понравились обслуживание и кухня. Вот и весь секрет. Но если вам нужны вечные уважение и почет, тут помогут небольшие хитрости: