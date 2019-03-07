13 вещей, которые мне стоило сказать ребенку перед школой
Для ребенка, особенно первоклашки, школа — это миллион поводов для волнения, радостного и не очень. И поэтому детей нужно готовить к школе не только с азбукой и счетными палочками. Можно играть, можно делиться историями из своей школьной жизни, главное — заранее объяснить, что ждет ребенка и как нужно себя вести, потому что есть вещи, которые могут объяснить только родители.
Моей дочери 11 лет, она учится в 5-м классе. Я сама отучилась в 2 школах и не люблю вспоминать это время, потому что неприятное перевешивает, но знаю немало людей, которые вспоминают школьные годы с теплом. Чтобы моя дочка присоединилась к ним, а не ко мне, я, иногда исподволь, иногда прямо, прививаю ей кое-какие принципы. О них я задумалась еще при поступлении в детский сад. Специально для AdMe.ru я делюсь этими принципами.
Для первоклашки и его родителей все кажется непривычным, неуютным и поэтому иногда немного страшным. Все незнакомое — школа, другие дети, учителя; все впервые — занятия, оценки, домашняя работа, открытый урок, проверка скорости чтения, маршировка на 9 Мая и, наконец, последняя в учебном году линейка. Другая девочка читает быстрее всех, а по математике тройка, и сосед по парте дразнится и отбирает учебники.
Родителям и то трудно справиться, хотя они уже взрослые и проходили это все, а ребенку намного сложнее. Особенно если он не ходил в детский сад, а на площадке обошлось без проблем.
Поэтому обязательно объясните ребенку следующее
- Уроки не настолько важны, чтобы из-за них пренебрегать своим здоровьем, психическим и физическим. Если чувствуешь себя плохо — скажи об этом ответственным.
- Не сравнивай себя с другими. Ты в школе не ради гонки за оценками, а ради знаний.
- По этой же причине не гонись за оценками, главное — хорошо понять тему и получить знания. Мы не будем ругать тебя за тройку, но пятерка нас порадует.
- Если тебе сложно или что-то непонятно — попроси учителя или нас о помощи.
- Волноваться из-за контрольных и тестов — нормально, но помни: школа — это не вся жизнь, это лишь ее часть, поэтому не переживай из-за нее слишком сильно.
- Учитель тоже человек, который может устать, заболеть или случайно ошибиться. Помни об этом, относись с уважением к его труду, не усложняй ему работу.
- Никогда не принимай участие в травле. Что такое травля? Когда человек обижает кого-то слабее себя постоянно и специально. Не делай так, а если кто-то в школе так делает — расскажи мне. Я найду, как помочь этому ребенку.
- Если ты не нарушаешь правила, тебя не должны наказывать или запугивать. Поиграть в игру на телефоне можно на перемене, когда это никому не мешает и не отвлекает тебя от учебы. Попроситься в туалет во время урока, если не можешь терпеть, можно. Отказаться от еды в столовой, если тебе не хочется ее есть, тоже можно. Если ты думаешь, что учитель был неправ или груб, — скажи мне, я разберусь.
- Если ты нарушил правила, учитель имеет право наказать тебя, например забрать телефон до конца уроков. Но тебя не должны бить или унижать, смеяться над тобой. Если такое случилось — скажи нам.
- Учись общаться с людьми, ведь вполне возможно, что вы проучитесь вместе до 11-го класса. Но если кто-то из одноклассников обидел тебя, сначала постарайся решить вопрос сам. Если не получилось — попроси помощи у учителя или у нас.
- Старайся. Эти уроки пригодятся тебе в будущем, поэтому заучи сейчас их хорошенько. Учись думать.
- Соблюдай дисциплину. Правила придуманы для того, чтобы всем было легче, и тебе тоже. Выполняй задания, слушай учителя, собирай ранец самостоятельно, без напоминаний.
- Получить знания можно не только в школе. Если тебе хочется узнать больше о чем-либо — спроси нас, мы поможем найти ответы.
А что сказали своему ребенку перед школой вы?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru