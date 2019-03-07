13 вещей, которые мне стоило сказать ребенку перед школой

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Для ребенка, особенно первоклашки, школа — это миллион поводов для волнения, радостного и не очень. И поэтому детей нужно готовить к школе не только с азбукой и счетными палочками. Можно играть, можно делиться историями из своей школьной жизни, главное — заранее объяснить, что ждет ребенка и как нужно себя вести, потому что есть вещи, которые могут объяснить только родители.

Моей дочери 11 лет, она учится в 5-м классе. Я сама отучилась в 2 школах и не люблю вспоминать это время, потому что неприятное перевешивает, но знаю немало людей, которые вспоминают школьные годы с теплом. Чтобы моя дочка присоединилась к ним, а не ко мне, я, иногда исподволь, иногда прямо, прививаю ей кое-какие принципы. О них я задумалась еще при поступлении в детский сад. Специально для AdMe.ru я делюсь этими принципами.

Для первоклашки и его родителей все кажется непривычным, неуютным и поэтому иногда немного страшным. Все незнакомое — школа, другие дети, учителя; все впервые — занятия, оценки, домашняя работа, открытый урок, проверка скорости чтения, маршировка на 9 Мая и, наконец, последняя в учебном году линейка. Другая девочка читает быстрее всех, а по математике тройка, и сосед по парте дразнится и отбирает учебники.

Родителям и то трудно справиться, хотя они уже взрослые и проходили это все, а ребенку намного сложнее. Особенно если он не ходил в детский сад, а на площадке обошлось без проблем.