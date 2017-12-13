13 типов мужчин, которых женщины терпеть не могут

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Все люди далеко не идеальны. Но есть мужчины, чьи черты характера вызывают у многих женщин как минимум неприязнь. Конечно, все эти типы лишь условности и многие, как правило, утрированы, но они существуют. AdMe.ru решил продемонстрировать вам 13 типов мужчин, на которых женщинам вряд ли стоит тратить свое время и душевные силы.

Насилующий взглядом

Нет, это не тот взгляд, от которого бросает в приятную дрожь. Такой мужчина смотрит так, что чувствуешь себя сочным стейком перед псом, которого пару суток не кормили, держат на привязи, и он вот-вот сорвется. Мужчины, правда, не надо так.

Брезгливый

Он способен прийти в ресторан со своим набором посуды. Из более приземленных случаев это будут постоянные напоминания не пить из его кружки, не брать его наушники, тщательно следить за каждым своим волоском. Бр-рр... Выдержать такого может лишь такая же дотошная чистюля!

Селфимен

Он будто идеален. Белые зубы, идеальная кожа, открытый взгляд — это и многое другое он может сотворить, лишь щелкнув пальцами по экрану телефона, в котором память заполнена всеми приложениями для селфи. Он четко знает все свои «рабочие» стороны. Фотографируется всегда и везде. А нам чаще все-таки хочется чувствовать себя нужной и красивой, а не наблюдать за самолюбованием мужчины.

Липкий

Этот ни в коем случае не упустит случая коснуться, потрогать или погладить. Причем это будет магическим образом ненавязчиво или случайно. При разговоре он будет всячески пытаться встать ближе, игнорируя все ваши попытки намекнуть, что существует личное пространство. Ай-яй-яй.

Скупердяй

Одно дело, когда денег действительно нет, и совсем другое, когда они есть, но их мучительно жалко потратить на мороженку для вас. Так уж сложилось, что эволюция заставляет нас видеть в мужчине добытчика. И если он завалил мамонта и припрятал его, то очевидно, что шансы на спаривание и обзаведение потомством у него ничтожно малы.

С пожизненной претензией

Зачастую это неприглядный паренек «с запахом дубленки». Вечно хмурый и всем недовольный, словно весь мир ему просто мешает жить. Для него все женщины — дуры, интриганки, развратницы и, конечно же, недостаточно хороши для него. В общем, с таким «идеалом» совершенно не хочется иметь дела.

Пустомеля

Это не закрывающийся рот, многословно и сбивчиво рассказывающий о чем угодно и невпопад. Час общения, а если быть точнее, выслушивания такого мужчины утомляет так же, как усиленная часовая тренировка. Действовать он не умеет. Вся его энергия уходит на слова. А там, где есть пустые слова, там много пустых дел.

Вонючка

Такой мужчина доставляет «обонятельное» страдание. На фоне его постоянно зловонного запаха подмышек меркнут даже его голубые глаза. У такого типа мужчин еще есть шанс исправиться и не быть в этом нашем списке. Дерзайте!

Трус

Никто не говорит, что он обязательно должен лезть в драку в темном переулке с негодяями, у которых обрез в руках. Нет, но стоять в сторонке и нервно грызть ногти, в то время как вас оскорбляют в очереди в супермаркете, — это тоже не впечатляет.

Мачо-хвастун

Все его помыслы только об одном. И он этого абсолютно не скрывает. Наоборот, он готов рассказать вам и всему миру обо всех своих плотских утехах в мельчайших подробностях. Возможно, единственный, кому это будет действительно интересно, — это сексопатолог.

Умник и всезнайка

Это мужчина, полный заумных идей и рассуждений. Он готов процитировать всех классиков и философов. У него всегда найдется ответ на любой вопрос. Может, это и неплохо, но помимо всего прочего он никогда не упустит возможности поучить вас, что и как надо делать. Вот это-то и ненавистно.

Нытик

Этот мужчина — типичный неудачник. Все разговоры с ним сводятся к тому, что он так несчастен, что он жутко устал на работе, что его никто не ценит и не понимает. В общем, ныть и бить на жалость — типичное его поведение.

Маменькин сынок

«А еще мама называла меня Барашек, так как я был ужасно кучерявым...» — с детским умилением он рассказывает вам о себе. Если вы услышите подобное, то бегите и не оглядывайтесь! Его жизнь целиком и полностью контролируется мамой. Стоит ли говорить, что надеяться на опору и поддержку в лице такого мужчины невозможно.