13 стратегий, которые помогут воспитать миллионера, но не сделают его скрягой или транжирой

Есть существенная разница между тем, как обращаются со своими деньгами люди, накопившие некоторое состояние, и те, кто в силу обстоятельств не сумел этого сделать. Одни привыкли зарабатывать больше, чем тратят, и вкладывать лишние деньги в активы, приносящие прибыль. Другие же, напротив, тратят больше или ровно столько же, сколько зарабатывают, и расходуют свои деньги на пассивы, не приносящие дохода, например покупают очень дорогое авто в кредит. Кажется, что все так просто: зарабатывай и вкладывай, но «привычка свыше нам дана». Для правильного управления своими финансами желательно пересмотреть и поменять привычные способы траты денег, а самое главное — привить правильный навык своим детям.

Мы в AdMe.ru многое прочитали про то, как вырастить финансово успешных детей, и уверены, что среди описанных приемов какой-то пригодится и вам.

1. Мечтать совсем не вредно

Подросток вполне может мечтать, что разбогатеет в 20 или 30 лет. Это произойдет не в одночасье, но ожидание этого момента и придумывание, как из мифического миллиона сделать два, может ускорить этот процесс. Мало того, это учит его мыслить масштабно. Так что не пугайтесь и не думайте, что у вас растет меркантильный ребенок, когда он заявляет, что разбогатеет и обязательно купит себе гараж велосипедов и сто миллионов слонов. Мечтать о богатстве даже полезно.

2. Записывать идеи

Подарите своему ребенку блокнот для идей, чтобы он записывал в него все, что придет ему в голову: от сценариев фантастических мультфильмов до проектов, как соорудить фонтан с газировкой. Так у него появится привычка записывать, детально рассматривать и продумывать воплощение своих задумок. К тому же такой блокнотик может сослужить хорошую службу в будущем. Перечитав его через несколько лет, возможно, именно в нем он найдет интересные идеи для своего первого стартапа. Например, некоторые смелые мысли посетили Илона Маска еще в юном возрасте, когда он учился в колледже.

3. Прокачивать предпринимательское мышление

Оно поможет детям развить необходимые жизненные навыки, а также преподаст важные финансовые уроки. Если ваш ребенок хочет подзаработать, убирая листья, подъезды или сажая картошку, не нужно его останавливать. Если подросток захотел очень дорогую вещь, пусть подумает, как он может помочь родителям купить ее. К тому же к вещи, в покупку которой вложены его личные заработанные деньги, отношение у него будет более бережным.

4. Учиться у успешных людей

То, с кем он и вы общаетесь, имеет значение. От финансово успешных знакомых можно больше узнать о вкладах, сбережениях, инвестициях, личном опыте, взлетах и падениях. Если в окружении нет таких, то отличный вариант — читать биографии известных людей. А еще финансово успешным в глазах собственного ребенка можете быть вы сами. Для этого не нужно стесняться разговаривать с ним о деньгах. По мнению автора нескольких книг Джейн Перл, диалог между родителями и детьми о деньгах не происходит потому, что старшие не считают себя хорошим образцом для подражания и им кажется, что они мало знают о деньгах. Хотя на самом деле обычно нужно просто рассказывать детям, что вы делаете. Например, находясь у банкомата, объясните, как ваши деньги попали в банк, почему они там в безопасности и как это удобно — иметь возможность снять столько, сколько нужно. А еще родители также могут учиться вместе со своими детьми. Поэтому вы можете сказать: «Мне тоже нужно больше узнать об этом, поэтому давай сядем и изучим этот вопрос».

5. Монетизировать свое хобби

Поощряйте детские увлечения. Например, если ребенок любит играть на гитаре или укулеле, вы можете вместе с ним изучить рынок старинных музыкальных инструментов. Если он поклонник баскетбола, подумайте о покупке редких спортивных карточек. Это не значит, что из любого увлечения нужно срочно извлекать выгоду, ведь может быть что-то для души и отдыха. Но если есть возможность в будущем сделать хобби финансово прибыльным, то это надо использовать. Например, как это сделал фотограф Дмитрий Щукин: свое любимое занятие — фотографирование и изготовление фильтров для фото — он превратил в работающий бизнес.

6. Учить финансовому управлению

Как говорит специалист по финансовому планированию Томас Хенске: «Почему мы ожидаем, что дети будут знать, как правильно обращаться с деньгами, если мы не даем их им в руки, чтобы они могли практиковаться?» Поэтому желательно давать ребенку деньги на карманные расходы. Даже когда кажется, что не на что, потому что школьные обеды уже оплачены, одежда покупается в обязательном порядке и даже приобретаются некоторые так называемые «хотелки». Но это могут быть подаренные родственниками деньги на день рождения или регулярные карманные деньги, ведь ребенок должен не только знать, как они выглядят, но и просчитывать, что, если он сейчас все потратит, то следующих денег ему придется ждать некоторое время.

7. Разумно экономить

Вовлекайте ребенка в подсчет коммунальных платежей. Рассказывайте о закономерности между потреблением воды и электричества и суммой в квитанции. Так просьбы взрослых выключать за собой свет будут иметь фактическое обоснование и, возможно, разовьют его фантазию в сторону альтернативных источников энергии для своего жилья. Отправляйте подростков со списком продуктов в ближайший супермаркет. Именно так на простых примерах они обучаются семейному бюджету, как он распределяется и почему у него есть рамки. Стимулом может стать условие: если ребенку удастся купить все продукты в списке за меньшую сумму, то он сам решит, на что потратить оставшиеся деньги.

8. Учиться планировать крупные покупки

Финансовый стратег Патти Валери считает, что необходимо вовлекать детей, особенно старшего школьного возраста, в разговоры о крупных предстоящих тратах, например о покупке автомобиля или предстоящем отпуске. Ребенок должен понимать, что серьезное дорогое приобретение не совершается по сиюминутному желанию. А если покупка делается в кредит, то тем более обязательно при ребенке проговаривать все условия кредита и то, почему вы сейчас берете на себя это обязательство. Как научить ребенка копить? Допустим, ребенок хочет игрушку прямо сейчас. В зависимости от возраста можно использовать разные стратегии.

1. Объяснить ребенку, как достаются маме и папе денежки, что любой труд оплачивается материально. Если ребенок потратит определенную сумму сейчас, то на некоторое время он останется без игрушек / вкусняшек (в зависимости от возраста).

2. Предложить сразу начать копить для покупки каких-то больших «хотелок». Озвучиваем, какую сумму вы можете выделять ежедневно / еженедельно / ежемесячно.

3. Предложить сделку. Сейчас мы купим эту игрушку (дешевле выбранной), а дальше ты подкопишь и купишь сам то, что ты хотел. Опять-таки обговариваем сумму и срок.

У нас с сыном (6 лет) есть семейное кредитование. У него есть банковская карта, и он может использовать свои личные средства или попросить у нас, но при всех поступлениях на его счет он помнит, что какую-то сумму за его «срочные хотелки» необходимо вернуть. © DikyiSM / pikabu

9. Инвестировать в себя

Знание в долгосрочной перспективе более ценно, чем деньги. Желательно донести до ребенка следующее: чем разностороннее будут его знания и умения, тем больше будет его состояние. Изучение компьютерных игрушек, новых способов вышивания или рецептов — это тоже ценные навыки, потому что неизвестно, когда и какой из них может понадобиться. Поэтому единственный способ стать уникальным — это приумножать знания и прокачивать навыки.

10. Не бояться неудач

Из детей, которых старательно уберегают от ошибок или критикуют за них, вырастают взрослые, боящиеся потерпеть фиаско. Ошибки и неудачи — это те самые переживания, которые учат их быть изобретательными и настойчивыми. Не нужно свои опасения и страхи вкладывать в ребенка. Неправильно решил задачу — он не неуч, а ищет другое решение, которое тоже может оказаться верным. Если решил поменять специальность, отучившись 3 курса, — пусть меняет, это не неудача и не сломанная жизнь, а всего лишь смена профессии и накопление опыта.

11. Заниматься собственным здоровьем

Богатые люди ценят свое здоровье и эту ценность прививают своим детям. Спорт, активные занятия — это не только тонус мышц, но и хорошее настроение. Также медицинское обследование не от случая к случаю, а на постоянной основе в итоге экономит деньги, например профилактический осмотр у стоматолога. Медицинская грамотность и привычка следить за своим здоровьем закладываются именно в детстве. Как показывают исследования, чем выше доход семьи, тем больше внимания уделяется профилактике здоровья.

12. Быть готовым к длительному накоплению состояния

Несмотря на то что ребенок, родившийся в богатой семье, имеет несомненно хороший старт в жизни, родителям важно научить его тому, что впереди долгий путь. До детей важно донести, что рост капитала — это постоянное движение вверх, а не просто поддержание темпа. Накопленное состояние в семье, где дети начинают отдыхать и расслабляться, обычно рушится в 3-м поколении. Давление некоторых состоятельных родителей на своих взрослых детей может быть огромным. В семьях, где финансовая роль старших чрезмерна, взросление ребенка зачастую затягивается. «Задержка финансовой независимости связана с отсутствием цели, креативности, влечения — это может быть крайне вредно», — говорит доктор Брэдли Клонц, психолог и сертифицированный специалист по финансовому планированию. Поэтому нежелательно затягивать наследников в водоворот своих амбиций, отпускайте их в свободное плавание и ослабевайте контроль. Если они не научатся вовремя зарабатывать сами, то не смогут сохранить и заработанное родителями.

13. Быть добрым

Да-да, у богатого человека должно быть доброе сердце. Ведь когда ваш ребенок повзрослеет и станет богатым, то с него будут брать пример другие поколения детей и подростков. Научите его сортировать мусор и расскажите про экологию. Своим примером преподайте урок взаимопомощи и благотворительности. Ведь в погоне за богатством очень важно не растерять свои человеческие качества и сохранить любовь к окружающему миру.