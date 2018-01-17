13 опасных фраз, которыми грешат женщины

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Говорят, что мужчины и женщины с разных планет. И хотя говорим мы на одном языке, понимаем все совсем по-разному. Но как-то умудряемся влюбляться, заводить семьи и всю жизнь расшифровываем друг друга. Для того чтобы комфортно чувствовать себя в отношениях, стоит помнить, что некоторые вещи все же лучше держать при себе AdMe.ru хочет рассказать о фразах, которые не стоит произносить при возлюбленном.

13. «Ты во всем виноват!»

Увы, даже если это и правда, ситуацию данный факт не улучшит. Если вы чувствуете себя на взводе и вас начинает «заносить», лучше возьмите паузу, чтобы остыть, и приступите уже к конструктивному диалогу, а не к поиску виноватых. Ответственность за отношения лежит на обоих партнерах, и только вы можете что-то в них менять, так что лучше спокойно обсудите ситуацию и найдите из нее выход.

12. «Если бы я была для тебя действительно важна, то ты...»

Это такой хитрый способ манипулирования партнером. Предполагается, что он должен тут же подскочить и кинуться доказывать свою любовь. В первые раз 5 он, может, и будет выполнять ваши просьбы, но с каждым разом его желание делать это будет становиться меньше и меньше, пока вовсе не пропадет. То, как вы относитесь к партнеру сегодня, определяет будущее отношений. Не стоит выбирать путь манипуляций.

11. «Я сама»

Вы попросили партнера помочь вам с каким-то делом по дому, но видите, что он делает все не так, как вам нужно. И тут вы говорите: «Нет, ты не так делаешь, отойди, я сама». Стоит ли говорить, что в следующий раз он не будет откликаться на ваши просьбы, а в конце концов вообще забьет на некоторые дела по дому, даже если раньше их делал? Многие мамочки, склонные к гиперопеке, пресекают инициативу папы к воспитанию на корню: контролируют каждый шаг, решают, отпустить ребенка с папой в то или иное заведение или нет. Своими руками рушат связь и желание что-то делать совместно с ребенком.

10. «Нам надо серьезно поговорить»

Если не хотите ассоциироваться у парня с завучем средней школы, вызывающим бедного мальчика на ковер, то лучше не «радовать» его подобными фразами. Это, с одной стороны, пугает, а с другой — вызывает сопротивление. Если вы хотите обсудить действительно серьезную тему, обойдитесь без анонсов и выберите для этого время так, чтобы вас ничего не отвлекало.

9. «Любимый, я не могу жить без тебя»

Вроде бы нежная и безобидная фраза. Однако за нею стоит пугающая жертвенность и инфантильность девушки. Мужчины могут испугаться такой возлагаемой на них ответственности, особенно если такие фразы говорятся в начале отношений. Свою любовь лучше выразить иным способом, например горящими глазами и вкусным ужином.

8. «Когда свадьба?»

Вас беспокоит, сделает ли вообще ваш мужчина предложение? Тогда присмотритесь к его поведению хорошенько, это даст вам намного больше информации к размышлению, чем его вымученный ответ на ваш сакраментальный вопрос.

7. «Не веди себя как маленький мальчик»

Если вам не нравится, что ваш партнер играет в онлайн-игры, вместо того чтобы ходить на работу или хотя бы помогать по дому, ходить вокруг него кругами, стыдя на все лады, не выход. Попробуйте вкладывать в отношения столько же, сколько вкладывает партнер. А все оставшиеся деньги и силы оставляйте себе. И честно признайтесь в причинах своего поведения. Кстати, маленькие мальчики обычно выбирают взрослых мамочек. Перестаньте быть мамочкой, и мужчине придется повзрослеть.

6. «Так, или я, или...»

Ультиматум — очень эффективное средство для... расставаний. Если человек поступает тем или иным способом, это лишь вершина айсберга. Что-то запрещая, вы никак не влияете на его внутренние желания. Покорившись, он сначала, может, и наступит на горло собственной песне, но пружина обязательно выстрелит в обратную сторону. Скажите о том, чего хотите вы, и предоставьте ему возможность свободно выбрать то, что ему нужно.

5. «Когда мы увидимся в следующий раз?»

Пусть этот вопрос задаст он. Как ни странно, но мужчине приятнее чувствовать, что это именно он нас завоевывает, а не наоборот. И таинственная женщина, не говорящая ничего конкретно, намного предпочтительнее той, что сама отчаянно ищет встреч чуть ли не с ежедневником в руках. Добавьте интриги — и не пожалеете.

4. «Ты реально хочешь пойти в этой одежде?»

А если бы этот вопрос задал вам он? Неприятно было бы, правда? Даже если вам не нравится его стиль одежды, то лучше не говорить об этом вот так прямо и в лоб. Можете обратить внимание на одежду какого-то персонажа из фильма и сказать, что ему подошел бы такой стиль.

3. «Ты меня любишь?»

Задать такой вопрос — значит расписаться в своей неуверенности в чувствах партнера. Зачем вам показывать свою неуверенность так откровенно? Перенесите свое внимание с партнера на свои дела, научитесь чему-то, сократите время совместного пребывания и посмотрите, будет ли он скучать. Это лучше, чем слышать «да», брошенное для отмазки.

2. «Ты никогда этого не сделаешь!»

Такая фраза звучит как «тебе слабо» и тоже является манипуляцией. Маленький мальчик, возможно, и кинется доказывать, что ему не слабо. Взрослый мужчина купится на это пару раз, но как только просечет, в чем тут дело, будьте уверены, изменит свое отношение к вам в худшую сторону.

1. «О чем ты только думал?»

Все равно что сказать «Ты ничего нормально не можешь сделать» и поставить себя выше партнера — в роли ревизора. Как думаете, ему захочется сбросить вас с небес на землю, ответив что-то резкое? Лучше поддержите, сказав, что ничего страшного не случилось. Если уж вы сильно злы, промолчите. Умный человек сам понимает, где был не прав.

Надеемся, что наши советы помогут вам сохранить (или обрести) гармонию в своих отношениях. Любите и будьте любимы! Может у вас есть примеры неприятных фраз? Делитесь с нами.