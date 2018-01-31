13 вещей, которые каждый хотел бы изменить, вернувшись в прошлое

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Ученые утверждают, что наша память переписывает прошлое, используя опыт настоящего. Получается, что каждое наше воспоминание было не раз перерисовано и, по сути, никогда не происходило на самом деле?

По всей видимости, наш мозг играет с нами в «испорченный телефон», каждый раз придумывая новые факты, которые в дальнейшем могут вырасти в огромную проблему и стать причиной бессонницы или помешать сосредоточиться на том, что действительно стоит нашего внимания. Может, теперь имеет смысл забыть о самых досадных промахах, мысли о которых не дают нам покоя на протяжении многих лет? AdMe.ru знает, что прошлое исправить нельзя, но всегда можно начать сначала и повлиять на собственное будущее. Мы предлагаем разобрать самые распространенные призраки прошлого, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Итак, побывав в прошлом, вы бы наверняка...

1. Сохранили отношения

Есть люди, которые не покидают наши воспоминания даже спустя много лет: подруга детства, лучший друг во дворе и все те когда-то близкие, с которыми жизненные пути странным образом разошлись. Каждый раз следом за чувством вины возникает ощущение чего-то неправильного, как-то слишком глупо потеряли близкого человека, которого нужно было сохранить. Что делать: Понять, что тот человек, о котором вы думаете, уже давно живет только в ваших воспоминаниях. Скорее всего, если бы вы встретились сейчас, то такого интереса друг к другу уже бы не возникло. Но если вы уверены, что ваше общение прекрасно сложилось бы и в настоящем времени (не зря же вы до сих пор просматриваете страницу в социальной сети этого человека), то, может, пора выйти из тени и попробовать возобновить общение, даже если прошел не один десяток лет? Вдруг и по вам все эти годы скучают?

2. Не отвергали

Чувство вины порой изматывает похлеще многочасовых тренировок в спортзале. Если случается бессонница, то среди многочисленных мыслей в очереди будет скромно стоять человек, которому когда-то досталось от вас абсолютно ни за что. Он относился к вам со всей душой, а вы в то время не оценили такого подарка судьбы. Сейчас вы вспоминаете, что по каким-то собственным причинам обидели хорошего человека, который мог бы стать вашим другом. Что делать: Что сделано, то сделано. Вы в то время тоже были другим человеком и поступили так, как привыкли поступать. Попросите хотя бы мысленно, но очень искренне, прощения и отпустите свои переживания.

3. Не начинали бы тех отношений

А вот кого-то нужно было сразу выпроводить из вашей жизни, как только тот появился на горизонте. Но этот человек оказался наглее и сильнее предыдущего, поэтому вы поддались и отдали «лучшие годы жизни» тому, кто был их недостоин. Что делать: Если вы добровольно не приговорили себя к годам рабства и вовремя поняли свою ошибку, то похвалите себя. Если вы до сих пор находитесь на одной жилплощади с этим человеком, то пора понять, что «лучших лет» не бывает и это ситуация, которую еще можно исправить. Главное, не загонять себя в угол и позволить себе начать новые отношения.

4. Выбрали бы другой факультет

Всегда хотели быть фотографом, а поступили на экономический? Теперь вы знаете, что позже вам станет жаль потраченных средств и собственного времени на ненужную вам профессию и тогда стоило рискнуть. Что делать: Если до сих пор проскальзывает тоненькая нить таких мыслей, еще не поздно все изменить. Только перед тем как соберетесь бросить все старое, попробуйте на досуге заняться тем, чем хотели. Вдруг это остатки детских фантазий и вы давно перегорели?

5. Не были бы равнодушными

До самого подъезда за вами бежал щенок, а вы не решились его подобрать, кому-то стало плохо на улице, а вы сделали вид, что не заметили. Только «сделать вид» можно для других, а себя обманывать очень трудно, единственный выход — искать каждый раз новые оправдания, потому что эта ситуация будет вставать перед вашими глазами еще много раз. Что делать: Пообещать себе с этой самой минуты быть более человечным. Можно взять бездомное животное на передержку и благодаря социальным сетям найти любящих хозяев, а можно заняться благотворительностью — не только финансовой, но и эмоциональной: поговорите с теми, кто нуждается, выслушайте того, кому сейчас тяжело. Можно начать с самого близкого окружения. И помнить: когда не знаешь, как поступить, поступи по-человечески.

6. Не писали бы лишнего в соцсетях

Крайне тяжело сдерживать свои эмоции, особенно в юном возрасте, и за это в дальнейшем иногда бывает стыдно. Если страница в соцсети у вас очень давно, то она видела все этапы вашего взросления. Наверняка было время, когда вы писали очень много эмоциональных слов после ссор или первых расставаний. Хотелось всем рассказать о несправедливости, которая встречается в подростковом мире сплошь и рядом. А еще это все сопровождалось фотографиями, которые, вы надеетесь, никто не успел сохранить. Что делать: Для собственного психологического комфорта начать все заново: завести новую страничку и удалить старую. Заодно поймете, сколько у вас настоящих друзей и кто вам действительно нужен.

7. Внимательнее бы относились к собственному стилю

И в продолжение темы старых фотографий. Возможно, фото времен вашей бурной молодости нет ни у кого, кроме вас. Но тут уже проблема в другом: у вас-то эти фото есть. И как бы далеко вы ни пытались их забросить, они каким-то волшебным образом, словно насмехаясь, попадаются вам на глаза. А мозг начинает выдавать красочные воспоминания, в которых вы чувствовали себя уверенно и неотразимо, а сейчас смотрите на себя со стороны и пытаетесь понять, какую реакцию на самом деле вызывали у окружающих. Что делать: Не возвращаться к старому, даже несмотря на то что мода циклична, и научиться смотреть на себя со стороны. И не забывать периодически менять свой стиль, не задерживаясь в одном образе на многие десятилетия.

8. Начали бы вести здоровый образ жизни

Еще совсем недавно вы с ностальгией вспоминали, как ели все и в любое время суток и при этом цифры на весах оставались прежними. Сейчас же вы ругаете себя за халатное отношение к такому дару природы. Оказавшись в прошлом, вы бы наверняка запретили себе лишний кусочек торта или пиццы. Что делать: Занятия спортом и правильное питание — привычки, для выработки которых нужно время. И чем позднее вы задумываетесь о спорте и об отказе от фастфуда, тем сложнее вам будет покончить с привычным образом жизни. Не гонитесь за модными спортивными направлениями, не садитесь на строгую диету, а лучше постарайтесь совместить приятное с полезным: вкусная, но здоровая пища и физическая активность, которая приносит удовольствие.

9. Закончили бы тот разговор иначе

У каждого есть в воспоминаниях такой диалог, который мысленно каждый раз строится по-другому. У таких вещей нет срока давности, и каждый раз кажется, что это было только вчера. Что делать: Оценить, насколько эта проблема важна в вашей настоящей жизни. Глупо мысленно высказывать претензии начальнику, если с работы вы уволились несколько лет назад. Странно говорить самые важные слова своему однокласснику, когда он давно нянчит своих внуков. Отстаньте от людей в вашей голове и сконцентрируйтесь на настоящем.

10. Берегли время

Представьте, что вы перенеслись на 3 года назад: вот вы лежите на диване, а рядом пакет чипсов. И так противно становится от осознания, что, подняв себя с дивана тогда, сегодня вы бы уже были эталоном в местном спортзале. Что делать: Пора подумать над целями и не бояться, что дата их реализации наступит еще не скоро. Время никого не ждет, вы не заметите, как станете старше еще на пару лет, и только от вас зависит, принесут они вам пользу или нет.

11. Сделали бы так, как хотелось, а не как было нужно

Только когда вам исполнилось «далеко за...», вы вдруг поняли, что все это время жили чужой жизнью. Постоянно не находилось времени на себя: нужно было посидеть с младшей сестренкой, окончить университет, который выбрали за вас, пойти по стопам родителей, затем ухаживать за своей пожилой бабушкой и попутно помогать всем дальним родственникам. Это, безусловно, очень правильные вещи, но только в том случае, если они делаются не во вред себе. Что делать: Не забывать про близких, регулярно созваниваться, при возможности и желании навещать, дарить подарки только от души и помогать при наличии свободных средств. Начать заниматься личной жизнью и узнать, что такое здоровый эгоизм.

12. Не накупили бы ненужных мелочей

Тут можно не перемещаться далеко в прошлое, а хотя бы вернуться на неделю назад. Вот вы стоите около кассы в супермаркете, а руки невольно тянутся к различным безделушкам. Что делать: Уважать свой труд и не тратить честно заработанные на то, в ценности чего сомневаетесь. Ходите в магазин со списком и скачайте на телефон программу, которая поможет следить за вашими расходами.

13. Но купили бы биткоины

Многие бы хотели вернуться в прошлое только для того, чтобы поменять доллары, а потом перенестись немного в будущее и на все эти деньги купить биткоины. Так уж устроен человек: душевная организация всегда получает мощный стресс от осознания, что мимо прошел легкий шанс обогащения. Что делать: Радоваться, что курс снижается. А если серьезно, то в новой жизни найдется место новым возможностям, новой криптовалюте и возместится все, о чем жалеете. Условие одно: начать жить здесь и сейчас.