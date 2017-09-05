13 советов по воспитанию, результаты которого вас точно не обрадуют

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Полки книжных магазинов ломятся от литературы по воспитанию детей, профессия детского и семейного психолога давно уже не редкость. Тем не менее вопрос, как вырастить детей и не наделать при этом серьезных ошибок, актуален как никогда. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие же именно ошибки подстерегают нас на пути родительства.

13. Всегда вставайте на сторону воспитателя или учителя

Насколько бы острой ни была ситуация, в которой виноват ребенок, не ругайте его вместе с воспитателем или учителем. В такой ситуации ему особенно важно почувствовать, что вы его любите, даже если ни капельки не одобряете его поступок. Стоит выяснить, какие претензии предъявляются к ребенку, извиниться за его поведение. Серьезный разговор лучше отложить и обсудить все дома. В противном случае до ребенка вряд ли дойдет смысл ваших слов, а вот в ваших отношениях может появиться серьезная трещина.

12. Полностью посвящайте себя ребенку

С появлением ребенка в жизни родителей неминуемо уменьшается время, которое они могут уделять себе. Но забывать о себе все-таки нельзя. Всегда должны оставаться личные увлечения, время на уход за собой, для полноценного отдыха, общения с супругом. Ведь если родители всю жизнь посвящают ребенку, он почти неминуемо вырастет эгоистом, ему сложно будет адаптироваться в мире. Кроме того, этим вы лишаете его поводов гордиться своими родителями, а для него немаловажны их достижения и то, как они выглядят.

11. Ничего не доверяйте ребенку

Гораздо проще и быстрее сделать все дела самому, не доверяя их ребенку. Но плюсы такого воспитания весьма сомнительны. Ведь у малыша просто не будет шансов научиться самостоятельности, стать уверенным в себе и своих силах. Родители должны давать выбор, а не решать все сами. Если ребенок привыкает, что все делают за него, в дальнейшей жизни ему становится крайне сложно принимать важные для себя решения.

10. Сравнивайте со всеми и как можно чаще

Всегда найдутся как те, кто будет в чем-то лучше вашего чада, так и те, кто будет ему в чем-то уступать. А ребенок в результате постоянных сравнений теряет уверенность в собственных силах или же начинает со всеми соревноваться, стремиться доказать, что он лучше всех. Но такая постоянная гонка никакого счастья ему не принесет. Если и сравнивать детей, то с ними же, но в прошлом. Так им будет проще увидеть собственный прогресс, свои прошлые достижения — они смогут поверить, что научатся практически всему, чему захотят.

9. Обращайтесь к бабушкам и интернету, а не к специалистам

Часто молодым родителям не хватает опыта и уверенности в воспитании ребенка. И многие из них в поисках ответов на свои вопросы обращаются за помощью к интернет-форумам, литературе, авторы которой не являются специалистами в вопросах воспитания и ухода, «проверенным» рецептам бабушек. Но зачастую, следуя их советам, родители только еще больше усугубляют проблему. Если ситуация действительно серьезная, стоит обратиться за помощью к специалистам, которые дадут грамотные рекомендации.

8. Заменяйте деньгами любовь, внимание и заботу

Ребенок, который привык к тому, что покупки — единственный способ выражения родительской любви, начинает требовать все больше и больше. Не лучшим образом это сказывается и на его характере — ребенок растет равнодушным, упрямым, расчетливым. Отношения с родителями становятся откровенно потребительскими. В будущем таким детям сложно построить счастливые личные отношения, от родителей они тоже отдаляются.

7. Нарушайте личное пространство ребенка

Когда родители держат жизнь ребенка под полным контролем, им кажется, что это лучшая гарантия его безопасности. Но бесцеремонные расспросы, вторжение в комнату ребенка, чтение его интернет-переписки только отдаляют родителей и детей, лишают их отношения доверия. Ребенок может стать замкнутым, недоверчивым, испытывать сложности в общении со сверстниками, может попасть под влияние плохих компаний. Безусловно, родителям важно держать руку на пульсе, но делать это нужно корректно.

6. Верьте, что любое ваше действие роковым образом скажется на развитии ребенка

Нередко родители подходят к воспитанию детей чересчур ответственно. Выбор горшка или коляски для ребенка отнимет у них несколько недель, а нечаянно брошенное резкое слово вызывает затянувшееся чувство вины. Но не стоит думать, что каждое наше неловкое движение наносит ребенку непоправимую травму. Ведь его благополучие в первую очередь складывается из спокойствия и счастья родителей. А это невозможно, пока родители не сосредоточатся на действительно важных вещах.

5. Придумывайте стандарты, которым ребенок должен соответствовать

Наверное, каждому родителю свойственно строить планы относительно развития своих детей, их воспитания. Но все же не стоит забывать, что каждый человек уникален, у каждого есть свои склонности и интересы. И какими бы ни были наши благие намерения, нужно давать детям право выбора. Если постоянно навязывать ребенку планку, которой он должен соответствовать, — энтузиазма у него от этого точно не прибавится. А желание всю жизнь соответствовать родительским ожиданиям счастья уж точно не принесет.

4. Ограждайте от любых трудностей

Лучший способ не допускать ошибок — совсем ничего не делать. Звучит глупо. Но ведь именно к этому мы неосознанно подталкиваем своего ребенка каждый раз, когда ограждаем его от любых препятствий на пути. Совершая ошибки, дети учатся анализировать их, использовать этот опыт в будущем. Не стоит делать за них то, что они могут сами. Постоянно исключая риск из жизни ребенка, мы лишаем его возможности повзрослеть.

3. Проявляйте непоследовательность и несогласованность в воспитании

Когда требования к детям у родителей совершенно разные либо их стиль воспитания зависит от их настроения, это негативно влияет на ребенка. Когда один разрешает, а другой за это же ругает, ребенку сложно понять, что хорошо и плохо, что можно, а что нельзя. Это провоцирует тревожность и может привести к проблемам, ведь он не чувствует себя защищенным и часто находится в напряжении. Ребенку приходится выбирать мнение одного из родителей, в результате авторитет второго в его глазах падает.

2. Бурно выясняйте отношения при ребенке

Безусловно, родители должны решать проблемы в отношениях и выяснять недопонимания. Правда, не всегда бывает возможность сделать это в отсутствие детей. В такой ситуации стоит особо постараться держать эмоции под контролем, поскольку любая ссора родителей — это стресс для ребенка. В итоге у детей снижается способность концентрироваться, возрастают беспокойство и плаксивость, а порой появляется и агрессивность.

1. Сами не делайте того, чему учите детей

Большинство родителей стремятся вложить в своего ребенка все самое лучшее. Но если поступки родителей идут вразрез с их словами, это никогда не приведет к положительным переменам в поведении ребенка. Ведь дети учатся на примере, они копируют поступки родителей, их слова и даже интонации. Если вы хотите, чтобы они был почтительными и добрыми, убедитесь, что вы сами так себя ведете.