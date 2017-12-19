13 социальных экспериментов, которые пошли не по плану и рассказали о нас много нового

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Ученые и крупные бренды любят проводить социальные эксперименты, чтобы вывести людей на чистую воду. Бывает, что участники действуют в обход правил, их действия не подчиняются законам логики, и даже лучшие психологи не сразу понимают, в чем дело. AdMe.ru собрал несколько крутых социальных экспериментов, которые получили неожиданное завершение, натолкнули нас на интересные размышления и, возможно, уже изменили этот мир к лучшему.

13. Если оставить поле без присмотра, люди будут воровать или заплатят за собранные продукты?

Суть: вдоль дорог работают поля самообслуживания. Любой желающий может собрать букет цветов, овощи или фрукты. Рядом стоит табличка с ценником и ящик, куда люди кладут деньги. За ящиком никто не приглядывает, все по совести. Результат: краж практически не бывает. Люди часто оставляют больше денег, чем указано в ценнике. Обычно доходы от продаж идут в пользу благотворительных организаций.

12. Что будет, если одних водителей штрафовать, а других — награждать?

Суть: камера фиксирует, с какой скоростью проезжает автомобиль. Нарушитель получает письмо со штрафом, а ответственный водитель — письмо с благодарностью за соблюдение правил и с предложением принять участие в лотерее. Главным призом являются деньги, заплаченные водителями-нарушителями. Эксперимент стал частью рекламной кампании Fun Theory, придуманной компанией Volkswagen. Результат: до эксперимента средняя скорость на этом участке дороги составляла 32 км/ч, а во время его проведения она снизилась на 22 % — до 25 км/ч. В итоге несколько подобных камер шведское Национальное общество по безопасности дорожного движения установило вдоль дорог по всей стране.

11. Что произойдет, если рядом с эскалатором поставить лестницу-пианино?

Суть: в рамках рекламной кампании Fun Theory обычную лестницу в переходе превратили в музыкальную: наступая на ступени-клавиши, человек словно играет на гигантском пианино. По задумке, эта инсталляция должна была подтолкнуть людей подниматься по лестнице вместо эскалатора. Результат: во время эксперимента лестницей пользовалось на 66 % больше людей, чем обычно. Идея многим понравилась: сегодня похожие лестницы можно встретить в Куала-Лумпуре, Сеуле, Сан-Франциско, Мехико, Сараево, Вене и других городах мира.

10. Обычные люди легко распознают талант или просто любят то, что популярно?

The best pic so far of #u2 busking last night in New York City. Please share!!! pic.twitter.com/aHMmJ5DA2D — Eric (@iamaU2fan) May 5, 2015

Суть: участники группы U2 замаскировались под уличных музыкантов и дали бесплатный концерт в метро. Обычно попасть на их выступление крайне сложно: билеты раскупают в течение нескольких часов. Смогут ли прохожие распознать талант за образами неизвестных уличных артистов? Результат: люди не обращали внимания на музыкантов, пока те не разоблачили себя. Похожий эксперимент проделал Криштиану Роналду в родном Мадриде: мало кто интересовался мастерством футболиста в костюме бездомного, пока Роналду не снял маску.

9. Что будет, если читать плохие новости каждый день?

Суть: в течение 7 дней часть пользователей Facebook в своей ленте чаще видели публикации с негативной информацией. В части новостей присутствовали материалы с очень эмоциональным контекстом. В опыте приняли участие 689 003 пользователя. Результат: новости скорректировали поведение пользователей, побудив их чаще проявлять негативные эмоции и публиковать похожую информацию. Люди воспринимали плохие новости так, словно эти события произошли в их жизни и стали частью их собственных переживаний. В рамках опыта проверили и обратную теорию: наполняя свою жизнь позитивными новостями, человек чувствует себя счастливее и чаще проявляет доброту, любовь и сострадание.

8. Как объединить людей с разными взглядами?

Суть: 3 пары незнакомцев отправляются на склад. Они взаимодействуют, выполняя указания по возведению некой конструкции, и задают друг другу вопросы, придуманные организаторами. В финале эксперимента каждый участник узнает, что партнер по заданию является его заклятым идейным противником. Каждый сам решает, готов ли он узнать своего партнера ближе за разговором и бутылочкой пива. Эксперимент стал частью рекламной кампании Heineken. Результат: в эксперименте участвовали 3 пары — сторонник и противник идеи глобального потепления, феминистка и консервативный мужчины с патриархальными взглядами, трансгендер и мужчина, выступающий против смены пола. Несмотря на кардинально противоположные взгляды и жесткую позицию по отношению к людям с иным мнением, в финале все участники остаются, чтобы поближе познакомиться со своим партнером и узнать больше о другой точке зрения.

7. Что будет, если платить безработным людям просто так по € 560 в месяц?

Суть: в Финляндии 2 тыс. людей на протяжении 2 лет получают по € 560 в месяц просто так. Эти деньги выплачиваются вместо пособия по безработице и не обязывают людей вообще искать работу. Но если за это время человек устроится куда-то или откроет свою фирму, выплаты не прекратятся и не уменьшатся. Результат: наблюдается снижение роста тревожности среди людей. € 560 — это скромный доход для Финляндии, но он гарантируемый и ежемесячный, благодаря чему люди могут выбрать работу, которая им нравится, начать свое дело или продолжить обучение для получения более высокой квалификации. Это помогло многим найти себя и уже через полгода получить работу с более высоким доходом, чем прежде.

6. Что будет, если дать пользователям полную свободу действий и немного свободного места?

Суть: на сайте Reddit запустили любопытный проект — огромное онлайн-полотно, где каждый пользователь мог рисовать, выбирая пиксель и меняя его цвет. Чтобы закрасить второй пиксель, необходимо ждать 5 минут или действовать группой. Так появилась группа «творцов», создававших рисунки, и группы, которые закрашивали одним цветом разные углы полотна. Были и «хранители», которые защищали рисунки от хулиганов. Результат: сначала «творцы» благодаря «хранителям» создавали сложные рисунки. Но затем появилась цензура: «хранители» решали, какие рисунки защищать. Пока пользователи воевали, появились те, кто заполнял любые пиксели черным. Уничтожая все подряд, они давали дорогу новым рисункам. Проект просуществовал 72 часа и превратился в наглядную модель сосуществования людей в обществе.

5. Как действует на детей поддержка взрослых?

Суть: учительница разбила детей в классе на 2 группы по цвету глаз. В 1-й день опыта голубоглазые получали массу преимуществ, похвалу и поддержку, а кареглазые носили на шее особые ленты и были лишены внимания и привилегий. На 2-й день дети поменялись ролями. Результат: группа детей с привилегиями чувствовала поддержку учительницы и начинала демонстрировать более высокие результаты в учебе, одновременно с этим ведя себя заносчиво и высокомерно по отношению ко 2-й группе. 2-я группа вела себя приниженно, дети стали хуже решать даже простые задачи. Это повторялось, когда группы менялись ролями. Сегодня во многих учреждениях, работающих с трудными детьми, используют методы поддержки и похвалы, чтобы «перевоспитать» детей.

4. Что будет, если убрать с полок магазинов все иностранные продукты?

Суть: в выходной день супермаркет Edeka в Гамбурге оставил на полках только те продукты, которые были произведены в самой Германии. И встретил покупателей пустыми прилавками. Результат: эта акция против расизма показала немецким покупателям, насколько бедной будет жизнь одной небольшой страны без сотрудничества с другими государствами.

3. Как люди видят самих себя и какими их видят незнакомцы?

Суть: художник-криминалист рисует портреты женщин по описаниям, не видя их. Сначала он просит женщину описать себя и рисует портрет с ее слов. Затем просит незнакомого человека описать эту женщину и снова рисует ее портрет уже со слов незнакомца. В финале каждая женщина получает 2 своих портрета и важный урок от организатора эксперимента — компании Dove. Результат: все портреты, созданные на основе самоописаний, кардинально отличались от портретов по описаниям незнакомых людей. Обычно человек преувеличивает свои недостатки, в то время как незнакомцы видят образ в целом и, напротив, обращают внимание на достоинства.

2. Как музыка в такси влияет на пассажиров?

Суть: водитель менял музыку в автомобиле раз в неделю, наблюдая, как это влияет на поведение пассажиров и его личный рейтинг в приложении по заказу такси. Результат: во время проигрывания рок-музыки и ретро-песен рейтинг водителя упал, рэп отказались слушать подавляющее большинство пассажиров — рейтинг водителя сильно снизился. Многим понравились абсолютные хиты прошлых лет, но больше всего положительных реакций получила классика с рок-дополнениями. В итоге водитель решил оставить на время классическую музыку. Слыша приятную музыку, люди чаще оставляли хорошие чаевые.

1. Насколько мы все похожи друг на друга?

Суть: 67 человек были приглашены сделать ДНК-тест, чтобы узнать о своем происхождении и отправиться в путешествие по следам своей ДНК благодаря компании Momondo. Почти все были уверены в том, что неплохо разбираются в своих корнях, многие с предубеждением относились к другим народам и нациям. Результат: тест выявил, что никто из 67 человек не был представителем чистой расы или этноса. Почти все участники эксперимента оказались носителями генов тех национальностей, к которым относились с предубеждением. Эксперимент заставил каждого участника пересмотреть свое отношение к себе и другим людям. Некоторые предложили использовать этот тест в школах, чтобы искоренить ксенофобию, расизм и национальный экстремизм.