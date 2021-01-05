13 синдромов, названных в честь литературных персонажей

Некоторые литературные персонажи на самом деле не так уж совершенны, как может показаться читателям. У них могут быть странности в поведении, общении с другими людьми, в восприятии мира и т. д. Когда и в реальной жизни психологи стали выявлять в людях совокупность тех или иных симптомов, возникала необходимость давать им названия. Так мы и узнали о синдроме Плюшкина или синдроме Безумного Шляпника.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще синдромы носят имена всем известных героев книг и почему.

Синдром мадам Бовари

Эмма Бовари — литературный персонаж, созданный в 1857 году французским писателем Гюставом Флобером. Люди с синдромом мадам Бовари живут с идеей о том, что придет идеальный человек, который сможет изменить их жизнь и избавить их от рутины и проблем. Единственная их цель — найти человека, который будет таким, каким его описывают в романтических книгах или фильмах. Но даже если у них уже есть партнер, они неизбежно обнаруживают, что он всего лишь несовершенный человек, имеющий недостатки. Поэтому начинают преследовать иллюзию любви с другим человеком, что часто приводит к неверности. Им кажется, что такие отношения особенно романтичные и страстные. Из-за своей одержимости партнером они часто начинают копировать его вкусы, увлечения и даже образ мышления.

Синдром Гекльберри Финна

Гекльберри Финн — один из главных персонажей повестей Марка Твена. Люди с синдромом Гекльберри Финна находятся в постоянном недовольстве и ощущении внутренней пустоты. Они избегают всякой ответственности, постоянно меняют друзей, партнеров, работу и так далее. Им сложно найти стабильность в своей жизни. Считается, что синдром начинается как подростковый бунт и часто возникает из-за родительского неприятия или глубокого чувства неполноценности и депрессии.

Синдром Офелии

Офелия — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Синдром Офелии — термин, введенный в 1982 году доктором Яном Карром. У него была 15-летняя дочь, у которой развилась прогрессирующая потеря памяти, депрессия, склонность теряться в собственных фантазиях, сильное чувство эстетизма и способность видеть красоту в мелочах. Обнаруженное расстройство психики было вызвано болезнью Ходжкина. Последующие исследования показали, что пациенты с этим недугом часто испытывают данный синдром.

Синдром Рапунцель

Рапунцель — персонаж сказок братьев Гримм, известна своими длинными волосами. Трихофагия, или синдром Рапунцель, — очень редкое и необычное кишечное заболевание, при котором у человека появляется навязчивое желание есть свои волосы. Это состояние является следствием трихотилломании — вырывания своих волос. Чаще всего человек делает это неосознанно. Есть категория людей, которые едят только фолликулы волос или только кончики. Съеденные волосы скапливаются в желудке и образуют комок, что приводит к кишечной непроходимости. Известен случай, когда из желудка 18-летней девушки было удалено 4,5 килограмма волос.

Синдром Плюшкина

Плюшкин — персонаж романа Николая Гоголя «Мертвые души». У этого расстройства существует несколько названий: синдром Диогена, хоардинг, силлогомания, патологическое накопительство и даже синдром старческого убожества. Люди, страдающие синдромом Плюшкина, испытывают острую необходимость в накоплении вещей, вкладывая в них смысл жизни. Наиболее распространенные предметы, которые хранят такие люди: старые газеты и журналы, книги, одежда, листовки и письма, старые счета и квитанции, пластиковые пакеты и пустые коробки. Заболевание трудно поддается лечению, поскольку многие пациенты не осознают своей проблемы. Разновидность синдрома Плюшкина — поселение в своей квартире такого количества животных, с которыми человек не справляется. В последние годы возникла такая форма беспорядка, как цифровое накопление: люди отказываются удалять сообщения из мессенджеров и электронной почты, которые перестали быть актуальными.

Синдром Мартина Идена

Мартин Иден — персонаж одноименного романа Джека Лондона. Первыми этот термин ввели российские психологи Вадим Ротенберг и Виктор Аршавский. Синдром Мартина Идена, или болезнь достижения успеха, диагностируется у человека, который стремится к какой-либо цели, а достигнув ее, понимает, что дальше двигаться некуда. Проблема образуется из-за истощения запасов нервной системы. Психологи отмечают, что такие люди доходят до полного физического и психологического истощения, жертвуя своими удовольствиями, полноценным сном и питанием ради успеха. Специалисты советуют всегда иметь «запасную» мечту на тот случай, если главная цель жизни вдруг окажется исполненной.

Синдром Тайлера Дёрдена

Тайлер Дёрден — персонаж романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». Синдрома именно с таким названием не существует, но для тех, кто знает историю, написанную Робертом Льюисом Стивенсоном о двух сторонах одного человека, является замечательным объяснением медицинского термина «множественная личность». Расстройство сопровождается провалами в памяти, которые нельзя отнести к обычной забывчивости. Этот синдром приобретает новое значение в эпоху интернета, когда можно выдавать себя не за того, кем являешься в действительности, и лепить себе двойников, хороших и плохих.

Синдром Пиквика

Сэмюэл Пиквик — литературный персонаж в книге Чарльза Диккенса «Записки Пиквикского клуба». Синдром Пиквика — болезнь, при которой человек имеет проблемы с весом, дыханием и сонливостью. Официально он известен как синдром ожирения и гиповентиляции (недостаточного наполнения легких воздухом). Происходит это оттого, что люди с тяжелым избыточным весом не могут дышать достаточно глубоко, а это увеличивает уровень углекислого газа в крови, вызывая дневную сонливость, сильные головные боли, одышку.

Синдром Хлестакова

Хлестаков — главный персонаж комедии Николая Гоголя «Ревизор». Синдромом Хлестакова страдают люди, характеризующиеся неуемным и бесконтрольным желанием постоянно быть в центре внимания. Они приписывают себе мнимые заслуги, представляясь инженерами, директорами заводов и фабрик и т. д. Обычно это нахальные лгуны, хвастуны, зачастую малообразованные, которые думают лишь о своих интересах и выгоде. Для их поведения типичны экспрессивность, пафос, лицемерие, стремление к самоутверждению в глазах окружающих. При разоблачении эти люди не проявляют смущения, легко и быстро выходят сухими из воды.

Синдром леди Уиндермир

Маргарет Уиндермир — персонаж пьесы Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Синдром леди Уиндермир — микобактериальное заболевание легких, которое проявляется такими симптомами, как постоянный кашель, одышка, медлительность и вялость. Несмотря на то что название «синдром леди Уиндермир» часто используется в медицинских кругах, у него нет однозначной версии происхождения. Согласно одной из версий, это заболевание было так названо, потому что в пьесе «Веер леди Уиндермир» героиня описывалась как дотошная, настойчивая и трудная женщина. А симптомы болезни могут быть такими же — стойкими и назойливыми.

Синдром Безумного Шляпника

Безумный Шляпник — персонаж сказки «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Синдром Безумного Шляпника — это просторечное название ртутного отравления. Название прижилось еще с ХХ века, когда среди шляпников был очень распространен этот недуг. Все дело в том, что для обработки войлока они использовали ртуть, пары которой вызывали галлюцинации, тремор, потерю памяти.

Синдром Супермена

Супермен — персонаж комиксов, созданный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером. Синдром Супермена, известный также как XYY-синдром, — это редкое генетическое заболевание у мужчин, при котором обнаруживается одна лишняя Y-хромосома. Заболеванию подвержен примерно 1 из 850 мужчин. Люди с этим синдромом, как правило, обладают более крупными физическими данными, но при этом часто имеют коэффициент интеллекта ниже среднего. Выражается это в нарушениях речи, плохой концентрации внимания, трудностях в обучении и социальном взаимодействии.

Синдром Бэмби

Бэмби — персонаж мультфильма олененок по имени Бэмби. Этот термин чаще используется в СМИ, когда хотят сказать о людях, которые сочувствуют дикой природе и диким животным. Однако люди с таким синдромом склонны сопереживать страданиям симпатичных и милых животных, таких как олени, дельфины, панды, и при этом не возражать против страданий «несимпатичных», например свиней, крокодилов, крыс, гиен.