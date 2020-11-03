13 сигналов в общении, которые указывают на то, что нужно бежать, потому что рядом с вами энергетический вампир

В 2018 году слово toxic («токсичный») заняло верхнюю строчку в рейтинге самых употребляемых. Вероятно, это связано с тем, что люди сейчас все больше обращают внимание на то, какое влияние оказывают на них окружающие. Ведь все мы хотим оградить себя от негативных эмоций и неприятных связей. Токсичных людей еще называют энергетическими вампирами. Они питаются вашими ресурсами, обзывая вас, используя ложь, сплетни, физическое и моральное насилие. После общения с ними вы выжаты, как лимон, и у вас совершенно не остается сил на свою собственную жизнь.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы у всех были только здоровые отношения, поэтому расскажем вам о признаках, которые выдадут энергетического вампира и помогут сохранить жизненную энергию.

Он хороший манипулятор

Энергетические вампиры способны заставить вас забыть о своих нуждах и потребностях. Вы сами можете не заметить, как начнете делать только то, чего хотят они. Ни о каком равенстве в отношениях здесь и речи нет. Им надо, чтобы вы помогали решать их проблемы. А как только решение найдено, они придумывают что-то новое, и так до бесконечности. Им всегда необходима ваша поддержка. При этом такие люди отрицают факт манипулирования и игнорируют любые доказательства, указывающие на это. В итоге вы начинаете чувствовать себя плохо, а виновный выходит сухим из воды.

Постоянно осуждает и указывает на недостатки

Если от человека вы всегда слышите только негатив и критику, независимо от того, как много полезного сделали, то перед вами энергетический вампир. Его не интересуют ваши достижения и увлечения, главным образом потому, что они притянут к вам внимание окружающих, а о нем и его целях все забудут. Чтобы этого не происходило, он будет всегда придираться. А если вы вдруг решите указать на недостаток этого человека, он всегда найдет способ перевести стрелки на вас. Он опоздал на час, а вы об этом сказали? Будьте готовы услышать укор в том, как вы однажды задержались на 5 минут.

Его мнение и вкусы часто меняются

В характере манипулятора, стремящегося захватить всю вашу жизнь, постоянно происходят перемены. Во время каждой вашей встречи вам может казаться, что перед вами совершенно другой человек. Связано это с изменяющимися вкусами, взглядами, мнениями. Вампиры нестабильны и подстраиваются абсолютно подо все, если это помогает достичь желаемого.

Вы никогда не дождетесь от него извинений

Зачем ему извиняться, если он никогда не ошибается? Даже если всем вокруг очевидно, что виноват этот человек, все равно он обвинит другого. Он привлекает к своей персоне внимание окружающих и завоевывает симпатию, притворяясь жертвой. Плюс к этому энергетический вампир легко может начать оправдывать свое поведение тем, что с ним плохо обращались родители, друзья или бывший партнер. Он говорит, что хочет тишины и покоя и ненавидит драму. Хотя сам эту драму постоянно создает.

Непрерывно контролирует происходящее

Если энергетический вампир по совместительству еще и нарцисс, то вы явно заметите его стремление контролировать все, что только можно. Даже вас и вашу жизнь. Он считает, что знает все лучше, что он прав и все должны делать так, как он сказал.

Он ведет себя идеально только на людях

Энергетический вампир будет всеми силами пытаться удержать человека рядом с собой. Он без проблем может казаться милым и добрым, даже если таковым не является. Особенно ярко эта способность проявляется, когда на него смотрят другие. Вокруг такого субъекта всегда есть группа людей, которые от него без ума. Им он кажется идеальным, и они даже не заметят, как попадут в число тех, кого он использует для своей выгоды.

Вы не чувствуете себя комфортно рядом с ним

Каждая ваша встреча сопровождается какими-то проблемами либо конфликтом, поэтому вы практически не получаете удовольствия от времяпрепровождения с этим человеком. При этом во всех разногласиях всегда виноваты вы: именно вы делаете что-то не так. Энергетический вампир может в шутливой и снисходительной форме критиковать вас, умалять ваши способности и интеллект. И, опять же, любая ваша попытка указать на это обернется высказыванием о том, что вы слишком чувствительный или даже сумасшедший.

Вы не можете расслабиться и быть собой

Рядом с энергетическим вампиром вы всегда думаете о том, как следует поступить, что лучше сказать и сделать. Вы слишком переживаете по поводу того, как к вам относится этот человек. Так вы теряете себя в его обществе.

Незаметно для себя вы постоянно говорите о нем

Вампир настолько контролирует вашу жизнь, что вы не перестаете говорить о нем даже тогда, когда его нет рядом. И неважно, коллега это или ваш близкий родственник. А еще вы ставите этого субъекта выше всех остальных и выше своих интересов. Вы постоянно ждете телефонного звонка, чтобы вновь встретиться с ним. Этот человек отбирает у вас вашу жизнь.

Он постоянно лжет и лицемерит

Такой человек пытается оправдываться всегда, даже когда в этом нет никакой необходимости. Он постоянно лжет, чтобы выгородить себя и обвинить другого. Даже если вы поймаете лжеца за руку, не ждите от него смущения или раскаяния. Энергетические вампиры также искусны в лицемерии. Они запросто могут заставить человека чувствовать себя особенным, а потом за его спиной говорят гадости. Так вы незаметно для себя можете оказаться в ситуации, когда к вам будут испытывать неприязнь совершенно незнакомые люди.

Подолгу не общается с вами и обвиняет в этом вас

Если общение с таким человеком прервалось на несколько дней по его инициативе, то он будет утверждать, что это не его ошибка, а ваша. Вы должны были прочитать его мысли, чтобы узнать о предстоящих планах, хотя в разговоре о них не было ни слова. И здесь энергетический вампир вновь перевоплощается в жертву и выставляет себя обиженным.

Постоянно сравнивает вас с другими

В разговоре с энергетическим вампиром вы нередко будете ловить себя на мысли, что вас сравнивают со всеми: с бывшим партнером, друзьями, родственниками, случайным знакомым. При этом он скажет, что вы лучше этих людей, чтобы вы почувствовали себя особенным. И впоследствии у вас может возникнуть чувство ревности, так как вам станет непонятно, почему же этот человек с вами, таким классным, не общается уже несколько дней.

Ему быстро становится скучно

Если вы вдвоем вовлечены в какое-то событие и оно никак не связано с целями и интересами этого человека, то ему быстро наскучит находиться в вашем обществе и делать что-то вместе. Энергетическому вампиру постоянно нужны люди, которые будут поддерживать его увлечения. Также он не может долгое время находиться наедине с собой.