13 сигналов тела, которые помогут вам прочитать собеседника как открытую тетрадь

Все наши жесты, позы, тон голоса и зрительный контакт посылают сообщения, которые не всегда соответствуют сказанным словам и демонстрируемым эмоциям. Например, определенная улыбка может показать, насколько собеседник искренен в разговоре, а зрачки выдают симпатию или страх.

Мы в AdMe.ru составили список жестов, который пригодится тем, кто хочет научиться понимать скрытые мысли и эмоции своих собеседников.

Держит ладони открытыми

Открытые ладони при разговоре с древних времен ассоциируются с правдой, честностью и искренностью. Однако стоит отметить, что здесь важно и их положение. Ладони, направленные вверх, показывают, что человеку нечего скрывать, он безоружен и, следовательно, не представляет угрозы. А вот ладони, направленные вниз, демонстрируют силу и доминирование.

Улыбается фальшиво или по-настоящему

Если собеседник вам улыбается и вы видите, что уголки губ на его лице смотрят вверх, а вокруг глаз образуются «гусиные лапки», то будьте уверены — человек вам искренне рад. Такую улыбку называют улыбкой Дюшенна. При фальшивой же улыбке задействован только рот, уголки губ будто вдавлены в щеки, а глаза остаются равнодушными.

Утвердительно кивает головой, когда в разговоре что-то отрицает

Если собеседник в разговоре отрицает что-либо, но подсознательно утвердительно кивает головой, то велика вероятность того, что он обманывает. Вот тут эксперт по языку тела, который консультирует правоохранительные органы и СМИ, приводит несколько реальных примеров, когда люди что-то отрицали и в то же время незаметно для себя делали один или несколько легких кивков головой. И потом было доказано, что они лгали.

Наклоняет голову набок, обнажая шею

Наклон головы — сигнал сильного расположения, так как шея — одна из самых уязвимых частей тела. Обнажая ее, человек словно раскрывается. Тот, кто при разговоре наклоняет голову подобным образом, неосознанно выражает открытость, заинтересованность, а также симпатию к собеседнику.

Держит большие пальцы рук в карманах

Когда большие пальцы рук скрыты внутри карманов, то обычно это сигнализирует о том, что человек нервничает, о его неуверенности в себе, беспокойстве или ощущении угрозы.

Держит руки в карманах, а большие пальцы — снаружи

Большие пальцы являются самыми сильными пальцами наших рук. Когда они демонстрируются, это часто может указывать на уверенность или контроль над какой-либо ситуацией.

Облизывает губы

Это один из самых многозначных сигналов. Наиболее распространенное толкование — флирт. Но есть и другое — дискомфорт и ложь. Когда человек врет, он испытывает стресс, уменьшается приток крови к пищеварительному тракту, сокращается выработка слюны, что приводит к сухости во рту. Поэтому он может часто облизывать губы, сглатывать слюну, пить воду мелкими глотками.

Собирает ворсинки с одежды

Собирать ворсинки с одежды во время разговора с другим человеком, особенно если они воображаемые, — очевидное оскорбление, которое указывает на различие во мнениях с говорящим, неприязнь, безразличие или пренебрежение. Истинная цель такого жеста состоит в том, чтобы просто-напросто избежать зрительного контакта с собеседником.

Зрачки расширяются

Расширение зрачков говорит о симпатии и влечении, причем не только к человеку. У некоторых людей это происходит, когда они смотрят на вкусную еду, например.

Потирает руки или ладони

Когда человек находится в состоянии стресса, кровь в его организме поступает в сосуды рук в меньшем количестве, поэтому сами руки становятся холоднее и тверже. Следовательно, человек чаще потирает ладони друг об друга, причем сила и частота трений могут увеличиваться соразмерно уровню стресса.

Переплетает пальцы рук

Этот жест обычно указывает на то, что человек раскрывает какую-то тревожную информацию о себе: к примеру, рассказывает о трагических событиях или возникших трудностях. Бывший агент контрразведки ФБР и эксперт по невербальной коммуникации и языку тела Джо Наварро заявляет, что много раз наблюдал подобное поведение, когда люди должны были сообщить какие-либо плохие новости.

«Ствол пистолета» у рта

Этот жест у рта означает невербальное «Да пошли вы». Когда человек использует «ствол пистолета», это признак того, что он считает себя суперлидером и настроен опровергнуть чьи-то идеи.

Держится одной рукой за другую

Этот жест похож на «самообъятие» и может сигнализировать о том, что человек испытывает стресс, сомнение, чувство незащищенности, беспокойство, неуверенность. Причем прикосновение может быть разным — массирующим, царапающим. Например, при массировании этот жест указывает на самоуспокоение.