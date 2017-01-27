13 секретных возможностей Google, о которых мы не подозревали

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Google уже давно стал не просто поисковой системой, а именем нарицательным с фирменными дудлами, сервисами и множеством секретов и загадок, найти которые не так-то просто. AdMe.ru отыскал для вас 13 самых интересных секретов, которые не дадут заскучать.

Игра Pac-Man

Помните легендарного Pac-Man, в которого многие играли в детстве? Google дает возможность немного поностальгировать и сыграть в нее. Просто введите в поиске Pac-Man.

Рассвет и закат

Попробуйте написать в поиске «Рассвет» или «Закат» — вам скажут точное время для вашего города именно в это время года.

Поиграть в Breakout

Наберите в поиске картинок Atatri Breakout, и изображения превратятся в разноцветные блоки, которые вы должны уничтожать, отбивая шарик.

Проверка достоверности новостей

Совсем недавно Google ввел новую функцию проверки фактов в разделе новостей. У больших новостей теперь есть специальный раздел под названием Fact Check. Пока что сервис проверяет только англоязычные новости, а на все остальные предоставляет ссылки на такую же информацию из проверенных источников. Хороший способ понять, кто говорит правду, а кто лукавит.

Полет на драконе

Зайдите в «Google Карты», а затем постройте маршрут. В пункте отбытия введите Snowdon, прибытия — Brecon Beacons. Среди всех транспортных средств можно выбрать полет на драконе, который занимает всего 37 минут.

Искусство

Повысить свой культурный уровень можно вместе с Google Art Project. Тут собраны тысячи работ известных художников из крупнейших музеев мира. Причем картины можно рассмотреть очень пристально, вплоть до деталей фактуры красочного слоя. Но самое интересное то, что посетить музеи и прогуляться по известным галереям можно виртуально.

Узнать значение иероглифа

Мало кто знает, но в «Google Переводчик» есть функция, позволяющая рисовать символы и иероглифы. Так что если вы увидели иероглиф и хотите узнать его значение, просто перерисуйте его.

Гитара

Если вы всегда мечтали стать гитаристом, но вам никто так и не подарил нужный инструмент, не расстраивайтесь. Google предоставит вам возможность немного поиграть на виртуальной гитаре и, возможно, на нервах соседей. Хотя кто знает, может, им понравится.

Пузырьковый уровень

Захотелось узнать, ровно ли висит картина на стене? Просто введите на вашем смартфоне в Google «Bubble level», чтобы превратить мобильный браузер в виртуальный пузырьковый уровень.

Погулять по улицам Нью-Йорка 1926 года

Если вы стоите в первых рядах фанатов Гарри Поттера, то наверняка смотрели фильм «Фантастические твари и где они обитают» и захотите прогуляться по волшебному Нью-Йорку 1926 года. Наберите в поиске «Google Карты» New York, Fantastic Beasts и посетите магический конгресс, национальный банк «Стин», подпольный бар «Слепая свинья» и волшебные апартаменты Голдштейнов.

Будка TARDIS из «Доктор Кто»

На улице Earls Court Rd в Лондоне находится TARDIS, полицейская будка из сериала «Доктор Кто», но на нее не только можно посмотреть, но и зайти туда. Просто перетащите желтого человечка в правом углу в точку на карте.

Игра с динозавриком

Когда возникают проблемы с интернетом, в Google Chrome появляется динозаврик, который сообщает нам об ошибке. Вероятно, вы его видели, но не знали, что на самом деле это игра. Попробуйте отключить интернет и обновить страницу. Когда появится динозаврик, нажмите на клавишу «Пробел», и игра запустится.

Разрушить Google

Ну а если поисковик вам чем-то не угодил, то вы можете спокойно его разрушить.