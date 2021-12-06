13 разрекламированных вещей, которые умный и бережливый человек никогда не купит

В современном мире реклама окружает нас в буквальном смысле со всех сторон, и увернуться от нее нет никакой возможности. Ролики, постеры и билборды убеждают нас в необходимости вещей и услуг, и мы часто верим им, а потом жалеем.

Поэтому сегодня мы в AdMe.ru, хорошенько подумав, решили составить список того, без чего действительно можно обойтись и не тратить лишние деньги. Надеемся, что и для вас он окажется полезным.

Ложка для меда

В рекламных роликах и на фото в интернете эта ложка выглядит невероятно эстетично — сразу хочется себе такую же, да и меда хочется тоже. Но если вы не тот самый сладкоежка, который без блинчиков с медом не может представить свое утро, специальная ложка вам вряд ли часто понадобится. Лучше подумать дважды и не покупать вещь, которая только захламит кухонный ящик.

Специальная ветошь для уборки

Согласитесь, нет необходимости покупать специальную тряпку для мытья пола, если с этой задачей отлично справляется старая футболка, которую больше никто не захотел носить. И пусть на полках супермаркетов даже не один, а несколько видов тряпок — зачем платить за то, что уже имеется, причем бесплатно.

Силиконовая щеточка для посуды

К сожалению, далеко не всегда реальность соответствует ожиданиям. Вот и в случае с этой щеткой получилось так же. Она плохо пенится, и приходится использовать куда больше чистящего средства, чем обычно, а щетинки слишком мягкие, чтобы оттереть присохшие остатки пищи. Плюсом ко всему текстура — она словно растекается по руке, бывает сложно удержать ее. Возможно, щеточку можно удачно приспособить для других бытовых дел, но для мытья посуды лучше выбрать что-нибудь еще.

Канцтовары

Страсть к различным блокнотикам, маркерам, наклеечкам и наборам цветных ручек сохраняется у нас даже спустя долгое время после прекращения какой бы то ни было учебы. Однако все же стоит помнить, что, скорее всего, очередной красивый ежедневник еще долго не пригодится, а цветные маркеры могут засохнуть, прежде чем до них дойдут руки.

USB-накопители

С каждым годом — да что там годом, с каждым месяцем — технологии стремятся вперед все быстрее и быстрее. Мы все чаще пользуемся интернет-хранилищами, виртуальными дисками, а память современных смартфонов и компьютеров точно поразила бы наше воображение еще несколько лет назад. Поэтому купленная новенькая флешка может так и не дождаться своего часа.

Капсулы для стирки

Если у вас небольшая семья или вы не привыкли загружать машинку «до предела», то использовать капсулы будет невыгодно — ведь одна штука рассчитана на полную машинку вещей. Капсулы дороже соответствующего объема порошка, а вещи, постиранные ими, будут иметь яркий запах кондиционера — такое тоже понравится не всем. Ну и отдельно стоит упомянуть тот факт, что яркие и любопытно пахнущие капсулы, к сожалению, представляют особый интерес для маленьких детей. Словом, советуем задуматься, так ли это необходимо, даже если и кажется безумно привлекательным в магазине.

Умные колонки

Они могут, среди прочего, рассказать сказку, включить музыку, озвучить погоду за окном, курс валют, но все вышеперечисленное умеет и ваш ноутбук, и ваш смартфон. Разница лишь в том, что ноутбуку команду нужно будет отдать вручную, а не голосом. Но вот в современных смартфонах голосовой помощник день ото дня становится все умнее и выполнит все то же, что и колонка. И ничего не нужно нажимать.

Ненадежные бьюти-гаджеты

Электрические маски от акне, с которыми ваша кожа будет сиять уже на следующий день, массажер, который поможет сбросить сразу несколько лишних кило, лазерный эпилятор за смешные деньги — все это звучит так, словно ничего из этого не будет работать так, как надо. Но раз за разом мы все же надеемся на чудо и решаемся проверить на себе волшебное действие этих девайсов. Не надо так.

Носки для косметических процедур

И снова — зачем платить за то, что уже лежит в ящике комода? Конечно, приятно после нанесения крема надеть милые белые хлопковые носочки и, расслабившись, думать о том, что ваши стопы получили необходимую долю заботы. Вот только обычные носки из хлопка и носки из хлопка с пометкой «для косметических процедур» — это, увы, одно и то же, пусть и за очень разные деньги.

Абонемент в спортзал

Наверняка у вас или у ваших знакомых был такой опыт: желание посещать фитнес-центр зашкалило — и вот в руках абонемент на месяц. Спустя 3–4 посещения страсть поугасла, находятся причины пропускать, и времени и сил не оказывается, но вот только все оплачено и денег не вернуть. А ведь дома можно тренироваться бесплатно и тогда, когда вам это будет удобно.

Одежда для животных

Конечно, речь не идет о тех случаях, когда за окном мороз, а шерсти на вашей собачке минимальное количество. Но в большинстве случаев красивая и забавная одежда пушистым попросту не нужна — их собственный волосяной покров прекрасно справляется с холодом.

Домашняя одежда

Уютные комплекты штанов и футболок очаровательно выглядят на манекенах в магазине. Но что, если взглянуть шире? Одеждой для дома вполне может стать и «выходная», отслужившая свое. Или, как вариант, отличной альтернативой дорогим магазинным комплектам послужит одежда из секонд-хендов, в которых, как известно, огромный выбор и очень низкие цены.

Косметическая повязка-резинка

Выглядит симпатично, но, чтобы убрать волосы от лица во время умывания, обладательницам длинных волос достаточно будет собрать их в хвост, а хозяйкам коротких — воспользоваться невидимками, которые, скорее всего, дома и так имеются.