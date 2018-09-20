Ученые рассказали, как неудачный брак влияет на здоровье (Спойлер: отрицательно)

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Частые конфликты в семье не только обидны для супругов, но еще и вредны для их здоровья. Длительный стресс, который испытывают пары, живущие в несчастливом браке, негативно сказывается даже на весе: люди сильно полнеют. Особенно не повезло мужчинам: для них отрицательные последствия брака оказались куда трагичнее, чем для женщин.

AdMe.ru расскажет о том, как неудачные отношения влияют на здоровье. А все для того, чтобы вы обратились за своевременной помощью и могли сохранить свою семью.

1. Польза брака для здоровья преувеличена

Убеждение о том, что брак укрепляет здоровье, имеет очень глубокие корни: первые предположения о пользе супружества были сделаны еще в далеком XIX веке. Однако современные ученые думают по-другому. В исследовании, проведенном в 2017 году, подчеркивается, что счастливый брак приносит пользу парам, живущим вместе не менее 10 лет, в сравнении с одинокими людьми того же возраста. А на молодоженов положительные эффекты совместного проживания не распространяются вовсе. Поэтому польза для здоровья не должна быть причиной для вступления в брак. Иногда одиночество становится лучшим выбором, чем брак, заключенный без любви.

2. Высокий риск подхватить инфекцию

Длительный стресс ослабляет иммунитет, а постоянные семейные скандалы — один из факторов, провоцирующих снижение защитных способностей организма. У людей, живущих в напряженных отношениях, риск заболеть инфекционными заболеваниями повышается, и это напрямую зависит от психологической атмосферы в доме. Хронический стресс блокирует Т-клетки, которые борются с инфекциями, и повышает уровень гормона стресса — кортизола. К тому же в неудачных отношения высок риск измен, а следовательно, и опасность заражения половыми инфекциями. Однако развод не является панацеей от снижения иммунитета: необходимо менять свое отношение к конфликтам и факторам, провоцирующим стресс. В том случае, когда отношения зашли в тупик, можно обратиться за консультацией к семейному психологу.

3. Большая вероятность сердечных заболеваний

Неудачный брак в прямом смысле слова разбивает сердце. Люди, живущие в атмосфере постоянного напряжения, подвергаются риску сердечно-сосудистых заболеваний. Причем негативное воздействие на сердце имеет накопительный эффект: с возрастом проблемы усугубляются. Особенно сильно несчастливый брак влияет на женщин в возрасте от 50 лет. По мнению исследователей, такой феномен объясняется повышенной чувствительностью слабого пола к негативным моментам супружеской жизни. Но и у этого утверждения есть обратная сторона, которая может помочь молодоженам сохранить здоровье на долгие годы. Поддержка, взаимопонимание и любовь помогают в лечении болезней. Это еще один стимул сохранять добрые, уважительные отношения в браке: так вы проживете дольше.

4. Заболевание диабетом 2-го типа

В семейных парах, где один из супругов страдает диабетом 2-го типа, высок риск, что партнер разделит с ним этот недуг. Вероятность заболевания повышается на 26 %. Возможно, причиной становятся общие вредные привычки, которые люди начинают делить, как только съезжаются. Лишний вес, любовь к жирной и соленой пище часто становится настоящим семейным хобби. Однако супруги могут делить пополам не только вредные, но и полезные привычки. Здоровый образ жизни, отказ от продуктов, содержащих глютен, и добавление в меню пищи с грубыми волокнами могут снизить риск заболевания диабетом 2-го типа.

5. Раны заживают хуже

Длительные брачные конфликты — серьезный фактор стресса. Долгое восстановление после травм и операций может служить косвенным признаком того, что с вашим браком имеются определенные сложности. А все из-за противовоспалительных белков: при стрессе эти белки высвобождаются в крайне малом количестве, и раны попросту не заживают. Но для пар, состоящих в браке, это исследование открывает блестящие перспективы. Хорошие отношения в семье помогают выздоравливать. Выживаемость при онкологических заболеваниях у семейных людей выше. Это дополнительный стимул работать над своими отношениями и переводить их в более спокойное русло.

6. Появляются вредные привычки

Неудачный брак действительно может провоцировать тягу к алкоголю и табаку. Долгое нахождение в стрессе порой толкает людей к нездоровым зависимостям, в том числе и к зависимости от вредной пищи. Часто дурной пример оказывается заразительным, и тогда супруг разделяет вредные увлечения второй половины. Однако статистика упряма: разведенные и одинокие люди одинаково подвержены вредным привычкам. И сказать, что неудачный брак является главной причиной алкоголизма, нельзя.

7. Может возникнуть депрессия

В то время как устойчивые и спокойные отношения положительно влияют на психическое здоровье, конфликты способны привести к самой настоящей депрессии. Длительное нахождение в состоянии ссоры способно спровоцировать экзогенную (вызванную внешними причинами) депрессию. Совет: не ждите, пока плохие отношения в браке приведут вас к психотерапевту. Старайтесь устранять противоречия сразу после их возникновения. Не допускайте ситуаций, когда ссоры затягиваются и начинают наносить ощутимый вред здоровью.

8. Возникает проблема лишнего веса

Люди, которые живут вместе, набирают в среднем по 2,5 кг только за первый год брака. Конечно, такой набор веса не приведет к ожирению в том случае, если брак лишен разногласий и скандалов. Но если супружеская жизнь далеко не безоблачна или супруги охладели друг к другу, то риск получить абдоминальное ожирение (как побочный эффект несчастливого брака), очень велик. Особенно для женщин. Для абдоминального типа ожирения характерны скопление жира в области живота, одышка и учащенное сердцебиение.

9. Становится все меньше друзей

Люди, состоящие в браке, становятся менее общительными, в итоге количество их друзей и приятелей сокращается. Этот эффект особенно силен в первый год брака. Психологи заметили, что молодожены предпочитают тихие семейные вечера шумным посиделкам. И даже контакты с соседями становятся редкими, а взаимоотношения часто портятся. Совет: не зацикливайтесь на партнере. Друзья и широкий круг общения просто необходимы семье для поддержания комфортного психологического климата в доме.

10. От неудачного брака больше страдают мужчины

Как правило, конфликты в семье отрицательно сказываются как на муже, так и на жене. Однако исследователи из Мичиганского университета установили, что негативные эффекты супружества сильнее проявляются все-таки у мужей. Возможно, такое положение объясняется пресловутой брутальностью мужчин: им нелегко лить слезы и разговаривать о своих чувствах. Все переживания представители сильной половины человечества держат внутри себя, что в итоге приводит к депрессиям и тяге к нездоровым привычкам.

11. Пары ведут малоподвижный образ жизни

Нередки случаи, когда люди, долго живущие в браке, начинают вести малоподвижный образ жизни. Шансы на то, что один из супругов будет посещать фитнес-клуб или еще как-то заниматься спортом, довольно невысоки. Вопреки распространенному мифу о мужчинах, беспрестанно лежащих на диване, женщины ленятся больше.

12. Возникает боль в спине и шее

Даже способы решения семейных проблем могут отрицательно влиять на здоровье. Если вы предпочитаете не высказывать недовольство и буквально кипите изнутри, то в итоге невыпущенная на волю агрессия может превратиться в боль в шее и спине. Такие боли носят психосоматический характер, поэтому во избежание вреда для здоровья нужно научиться правильно выражать свои чувства: не оскорбляя партнера, но и не забывая о собственных чувствах.

13. Эйфория проходит примерно через год

Воодушевление и позитивные ощущения, которые молодожены получают после церемонии регистрации брака, исчезают в среднем через год. Во всем виноваты гормоны: в течение года уровень гормонов радости постепенно снижается, и супруги начинают проявлять темные стороны своего характера.