13 признаков токсичной подруги, от дружбы с которой один только вред

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Чем дольше длятся отношения, тем они ценнее. Нам трудно отпускать старых товарищей, но иногда сделать это просто необходимо. Крепкая дружба с годами может не только утратить свою силу, но и стать откровенно ненужной.

AdMe.ru для всех своих читательниц собрал яркие признаки токсичной подруги. Если вы отмечаете у своего близкого человека хоть парочку из них — значит, пришло время задуматься, стоит ли вам продолжать общаться.

1. Не может радоваться вашим успехам

Если вы рассказываете токсичной подруге о своих успехах, ее реакцией будет мгновенный перевод темы или причитания о собственной незавидной доле: «Вот видишь! У тебя парень! А у меня ничего!» или «Ты конкурс выиграла, а я никогда не смогу!» Ей совершенно неинтересна успешная сторона вашей жизни, зато очень нравится утешать вас после неудач. К чему ведет: Отрицательная реакция подруги на ваши успехи может спровоцировать чувство вины и желание исправить ситуацию, помочь ей если не найти парня, то хотя бы выиграть конкурс. Предложения о помощи, как правило, воспринимаются в штыки, что усиливает муки совести.

2. Ревнует так, будто она ваш парень

Приятельница не будет радоваться встрече, если выяснит, что вы виделись с кем-то, кроме нее. Она может надуться или закатить истерику, требуя включить себя во все ваши планы. Высшее проявление — отслеживать посты в соцсетях и писать гневные сообщения: «Ты вчера в кафе была, а меня почему не позвала?» К чему ведет: Вы можете взять на себя роль зрелого, умудренного жизнью учителя и пытаться привить подруге «правильные» качества. Но, как думают психологи, эта затея обречена на провал: частые разборки и истерики неизбежны — долго ли вы продержитесь?

3. Вы чувствуете себя опустошенной после разговоров с ней

Часто мы не замечаем, что после общения с подругой чувствуем слабость, усталость или даже головную боль. Психолог Сьюзан Хейтлер считает, что все дело в психосоматике. Ведь все системы организма взаимосвязаны, и эмоциональный дискомфорт провоцирует физическое недомогание. К чему ведет: Заметив недомогание после общения с подругой, задайтесь вопросом: часто ли это случается? Если ответ положительный, стоит задуматься, стоит ли игра свеч и, может, вам лучше взять паузу и отдохнуть друг от друга.

4. Иногда вы чувствуете, что хотите от нее что-то скрыть

Смена ваших интересов, прежний негативный опыт общения или просто какое-то необъяснимое чувство может спровоцировать нежелание рассказывать подруге о некоторых вещах, хотя раньше вы не задумываясь делились с ней всем. К чему ведет: Перестав рассказывать о чувствах, переживаниях, личных событиях, вы скоро поймете, что говорить с этим человеком больше не о чем.

5. Звонит в любое время суток с требованием выслушать ее

Всегда бывают моменты, когда одному поддержка нужна больше, чем другому, но токсичная подруга злоупотребляет этим. Она звонит поздней ночью или ранним утром с требованием выслушать и очень обижается, когда вы отказываете. Поддержка важна для близких отношений, но вы не психотерапевт и не подушка для слез. К чему ведет: Игнорируя навязчивость и бесцеремонность, вы даете им зеленый свет. Надоедливая приятельница станет звонить чаще, а ее монологи будут длиться дольше.

6. Подчеркивает свои достоинства на фоне ваших недостатков

Она выглядит сильной и уверенной, классно одевается и критикует всех вокруг, включая вас. Одна из ее любимых фраз: «А вот у меня...» На самом деле так проявляется заниженная самооценка, которую девушка успешно прячет за показным успехом. К чему ведет: В ее присутствии вы можете чувствовать себя закомплексованной и нерешительной.

7. Копирует ваше поведение, прическу, маникюр и даже парня

Она может делать это нарочно или неосознанно. Как правило, происходит все из хороших побуждений: вы ей очень нравитесь, и она хочет быть такой же. Проявляется копирование по-разному: манера двигаться, говорить, одеваться, стричься или краситься. Подружка может делать такой же маникюр и искать парня, похожего на вашего. А разговаривая с ней, вы слышите свое мнение и свои убеждения. К чему ведет: Вы источник сил и вдохновения для подруги, ничего собственного она придумать не может. Возможно, причина в скудной фантазии или зависти. Если вы в состоянии мириться с подражанием, то эту дружбу, как считает нью-йоркский психолог Пегги Декслер, можно сохранить.

8. Драматизирует события и говорит только о своих провалах

Она всегда все драматизирует и говорит только о том, как ей плохо. Она копит обиды, боль и негатив внутри себя и этим «подзаряжается». Психологи считают, что обидчивость, мнительность и стремление видеть негативные стороны жизни могут быть симптомами невроза. К чему ведет: Стремясь поддержать подругу и выбирая из общих тем для беседы только те, что она может успешно поддерживать, вы тоже можете заразиться привычкой искать в жизни только плохое и совсем не замечать хорошего.

9. Стремится стать во всем лучше вас, превращая дружбу в бесконечную гонку

Стоит вам сказать: «Смотри, какие туфли я купила на распродаже! Всего три тысячи!» — как она самодовольно сообщит: «А вот я нашла туфли от Gucci. Но твои, конечно, тоже ничего...» На любую радостную новость, которую вы сообщите, подружка найдет собственную — лучше, интереснее. К чему ведет: Гонка, в которой в выигрыше всегда оказывается кто-то другой, не позволяет вам чувствовать себя первой хоть иногда. Вы словно девочка, которой достаются вещи старшей сестры.

10. Эксплуатирует вас в личных целях

Проявляется эта черта в регулярных просьбах подвезти, одолжить деньги, дать позвонить или подрядить вашего парня на ремонт в квартире. Такие люди рассматривают окружающих исключительно как средства к достижению собственных целей. К чему ведет: Чем больше вы будете помогать, тем чаще вас будут об этом просить. Чтобы избежать этого, нужно научиться без стеснения говорить нет.

11. Критикует и говорит слишком много правды

«Я плохо выгляжу, да?» — спросите вы с надеждой на ободрение, и она ответит: «Да, что-то сегодня с тобой явно не так. Синяки под глазами, да и платье маловато стало...» Если это случилось раз или два, вы можете объяснить такое поведение плохим настроением, но постоянная критика должна насторожить. Психологи считают, что так проявляется попытка слабого человека доказать, что и он что-то собой представляет. К чему ведет: Разумные замечания помогают становиться лучше. А когда кто-то самоутверждается за ваш счет, страдает ваша самооценка.

12. Дает очевидно неправильные советы

«Уходи от него! Зачем он тебе нужен?!» — так реагирует токсичная подруга, когда вы решаете поделиться с ней незначительной ссорой с парнем. Это поверхностное проявление заботы скрывает внутреннюю зависть по отношению к вам. К чему ведет: Однажды ее советы окажутся под рукой в неподходящий момент (например когда вы будете охвачены сильными эмоциями) и вы можете им последовать, считают специалисты.

13. Бросает вас, как только в ее жизни появляется новый парень

Подруга начисто забывает обо всех, как только на горизонте появляется бойфренд. Она не отвечает на звонки, сообщения и находит отговорки, чтобы не встречаться с вами. Зато после расставания звонит и рассказывает вам длинную и утомительную историю неслучившейся любви. К чему ведет: Попытавшись поговорить с ней прямо, вы скорее всего навлечете на себя гнев: приятельница может решить, что вы ей просто завидуете. Единственный выход из ситуации — ждать, но ведь и терпение у вас не бесконечно.

А вы разоблачали когда-нибудь таких «друзей»?