13 признаков того, что вы выбрали неподходящего партнера

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Не все романтические отношения заканчиваются браком, а влюбленные порой не живут вместе долго и счастливо. Расставания наносят сильный удар по самооценке и могут ввергнуть в пучину депрессии. Однако существуют признаки, по которым даже на ранних стадиях романа можно предсказать, как долго он продлится. А заодно избежать нездоровых созависимостей и сожаления о бесцельно потраченных днях жизни.

Сегодня AdMe.ru собрал советы опытных психологов, которые помогут вам проверить, насколько хорош ваш партнер, и распознать бесперспективные отношения.

1. Вам не хочется заниматься собой

Неаккуратные брови, отросшие корни волос и пренебрежение красивой одеждой не всегда говорит о том, что вы неряшливы. Если на каком-то этапе отношений вам стало все равно, как вы выглядите, а желание соблазнять своего партнера пропало, — это тревожный знак (ваш роман может скоро закончиться). Апатия и отказ от заботы о себе — признаки пассивного протеста. Возможно, стоит задуматься, что стоит за нежеланием выглядеть привлекательно и каждый день восхищать человека, с которым вы состоите в отношениях.

2. Вы хуже высыпаетесь, когда он рядом

Психологи утверждают, что сон с любимым человеком способен избавить от тревожности и снять стресс. Все дело в чувстве защищенности, которое люди испытывают, находясь в объятиях партнера. Это правило работает и наоборот. Если вы не решаетесь задать себе вопрос «Зачем мы вместе?», то просто прислушайтесь к своему телу. Сон рядом с нелюбимым человеком, как правило, неглубокий. А все из-за повышенной тревожности и подавленных сомнений.

3. Врете родным и друзьям

Ваш партнер не должен нравиться всем друзьям и родным без исключения, и это вполне нормально. Ситуация меняется, когда вы начинаете приукрашивать ваши отношения, добавлять несуществующие подробности только для того, чтобы выгородить его перед мамой или подружкой. Просто вы не уверены в своем выборе и считаете своего партнера недостаточно хорошим, чтобы рассказать о нем правду. Вы заведомо поставили своим отношениям двойку. А постоянная ложь постепенно изолирует вас от родных и близких.

4. Изменяете себе

Вы и ваш возлюбленный — два совершенно разных человека, возможно, с противоположными взглядами на жизнь, вкусами в музыке, кино и книгах. К тому же вы можете быть жаворонком, а он совой. Люди не могут быть абсолютно одинаковыми, в конце концов, это скучно. Но если вы замечаете, что стали во всем соглашаться с партером, изменять своим убеждениям, ломать себя, это тревожный знак. Возможно, ваши отношения зашли в тупик.

5. Партнер дает вам «ласковые» прозвища

Партнер, проявляющий пассивную вербальную агрессию, опасен для психики, обидные слова могут серьезно подорвать самооценку и привести к депрессии. Трюк в том, что оскорбления всегда прячутся за попыткой пошутить — это может быть резкое прозвище, шутки над весом, рассеянностью или возрастом. Саркастические подколы со стороны партера — это завуалированные оскорбления. Со временем жертва действительно начнет смотреть на себя глазами агрессора. Не надо так. Не стоит ждать момента, когда оскорбления станут вполне конкретными.

6. Любовь стала работой 24/7

Построение отношений требует определенных усилий от влюбленных: необходимо проявлять терпение, усмирять свой эгоизм и иногда притворяться чуточку глухим. Но случается так, что любовь становится похожей на ходьбу по минному полю: один неверный шаг — и последует взрыв. Психологи утверждают, что иногда (и это нормально) кризисы бывают у всех пар. Однако коуч и писатель Пиа Скэйд уверена, что отношения должны приносить радость, вдохновение и счастье. В свою очередь, работа над ними не может быть выматывающей. Если в вашей паре именно вы оказались тем, кто работает над отношениями, стараясь не допустить разрыва, то, может быть, пришло время перестать стараться и посмотреть, что из этого выйдет.

7. Ваш партнер ведет счет

Если партнер ведет строгий учет всех допущенных вами промахов и ошибок — это не просто хорошая память. Психологи называют это явление феноменом ведения счета и относят его к разряду токсичных отношений. В переводе с языка науки на общечеловеческий такое поведение значит, что один из партнеров шантажирует другого проступками из прошлого и извлекает из этого вполне осязаемую выгоду. Это может длиться годами. Когда ваш возлюбленный оправдывает свои регулярные опоздания тем, что 3 года назад вы косо посмотрели на его маму, знайте, он играет нечестно. Психологи утверждают, что такое манипулятивное поведение не приведет к хеппи-энду.

8. Вы слишком часто извиняетесь

Вы заметили, что стали много извиняться, зачастую без необходимости. Волшебное слово «извини» вы произносите в разговоре с друзьями, коллегами или партнером по сто раз в день. После ссоры, спора или просто высказывая личное мнение. Просто вы стали сомневаться в собственной правоте. Психологи утверждают, что постоянные извинения — одно из проявлений газлайтинга. Это форма морального насилия, главная задача которого — заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия действительности. Если партнер заставляет вас чувствовать свою вину, он является настоящим агрессором. В Америке даже существуют специальные горячие линии, на которых жертвы газлайтинга могут получить помощь и совет, как закончить травмирующие отношения без ущерба для психики.

9. Он закатывает глаза

Психолог Мэри Джо Рапини утверждает, что может за несколько секунд вычислить пару, которая стоит на пороге разрыва, и делится с нами своим секретным способом. Для этого не нужно быть ученым или экстрасенсом — просто загляните в глаза своему партнеру. Закатывание глаз при разговоре — это проявление пассивной агрессии и пренебрежения. Исследователи вплотную занялись этой проблемой и выяснили, что презрительное поведение, например закатывание глаз, сарказм и едкие замечания, часто служит причиной развода.

10. У него плохие отношения с собственными родителями

Проблема отцов и детей, пожалуй, знакома каждому. Конфликты с родителями возникают и проходят — это неотъемлемая часть взросления. Однако вы должны насторожиться, если ваш партнер проявляет фундаментальное отсутствие уважения к людям, которые дали ему жизнь. Отношения с родственниками показательны: если ваш возлюбленный ужасно относится к своим близким, то что помешает ему так же плохо относиться и к вам?

11. У вас разные представления о финансах

Романтика романтикой, а денежные вопросы так и остались одним из краеугольных камней романтических отношений. Почему? Несоответствие представлений о деньгах и способах их трат в конце концов может привести к краху даже самый крепкий союз. Возможно, ваш партнер привык жить не по средствам, имеет с десяток кредитных карт или, наоборот, излишне прижимист. Если так, то у нас плохие новости: он вряд ли изменится, а семейная жизнь с таким человеком по накалу страстей будет напоминать голливудскую драму. Или триллер, если не повезет.

12. Вы не ссоритесь и не спорите

Если вы не выясняете отношения и лжете, чтобы избежать конфронтации, то вы похожи на страуса, который прячет голову в песок и не хочет замечать очевидного: отношения не получились. Отсутствие споров говорит о том, что вам все равно, — чувства ушли или их и вовсе не было. Психологи утверждают, что затаенное недовольство обязательно накопится и рано или поздно разрушит отношения.

13. Ваш партнер рассказывает гадости о бывших

Когда партнер возлагает всю вину за неудавшиеся отношения на бывших, он почти кричит вам: «Я безответственный», «Случись что, я не виноват». На самом деле по рассказам о прошлых отношениях можно представить себе примерную картину вашего будущего. Психолог Элинор Гринберг утверждает, что у такого поведения есть два объяснения: либо ваш партер обладает даром находить только самых никчемных людей, либо он абсолютно нереалистичен в оценке окружающих.