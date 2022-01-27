13 признаков истинно «душного» человека, который высосет из вас всю жизненную энергию не хуже вампира

В последнее время все чаще можно услышать фразы типа «Вот ты „душный“!» или «Говоришь как „душнила“». Однако произносятся они порой в совершенно разных ситуациях, и далеко не всегда понятно, что именно человек имел в виду.

AdMe.ru внимательно прислушался к разговорам и выяснил, в каких конкретно случаях о человеке говорят, что он «душный». А также выявил основные черты людей, которым дают такую характеристику.

1. «Душные» люди говорят о том, что им интересно. А интересно им только жаловаться

Конечно, у каждого из нас в жизни бывают такие моменты, когда что-то не нравится, хочется кому-то выговориться и, может, пожаловаться. Это бывает даже полезно, потому что таким образом мы «выпускаем пар». Однако существуют хронические жалобщики, которые недовольны всем и всегда. Их мозг буквально привыкает так думать и искать везде негатив. Причем от этого хуже становится не только им самим, но и окружающим их людям, не говоря уже о том, что слушать вечное нытье никому не интересно.

2. Винят всех кругом, оправдывая свои неудачи

Мы склонны считать успех результатом своих действий, а неудачи приписывать внешним факторам. Но ведь это не значит, что мы никак не можем повлиять на обстоятельства и попробовать изменить их. К сожалению, некоторым людям проще обвинить других, чем признать, что, например, они допустили ошибку в планировании или просто поленились выехать из дома пораньше, чтобы не опоздать. Им гораздо проще найти десяток причин и объяснить, что это кто-то другой плохо сделал свою работу, а они просто пострадали из-за этого.

3. «Душные» люди считают, что именно их пожелания и состояние достойны внимания прежде всего

Эгоизм заложен в природе человека. Как минимум в том плане, что большинство поступков диктуется личным интересом и достижением желаемого. Да и мерить все мы привыкли по себе. Однако, живя в обществе, мы учимся взаимодействовать друг с другом, смотреть на мир глазами другого человека, пытаемся понять, что он чувствует. Правда, не все готовы это делать, продолжая ставить во главу угла лишь собственные желания.

4. Все принадлежит им (в том числе и ваше время)

У каждого из нас должно быть свое личное пространство — как в физическом, так и в эмоциональном плане. Но нередко случается так, что другие люди, намеренно или нет, но нарушают наши границы. Да и мы сами порой так поступаем по отношению к другим. И особенно это касается близких отношений. Для «душного» человека такое положение вещей нормально. Точнее, нормально, когда он вторгается в ваше личное пространство, считая, что все там принадлежит ему. В частности, то время, которое вы проводите (или могли бы провести) вместе.

5. Обесценивают других

Изначально обесценивание — защитный механизм нашей психики, когда человек преуменьшает значимость окружающих его людей, происходящего или самого себя, что позволяет снизить стресс и переживание. Однако это можно обратить и против самого же человека. Словами или действиями «душнилы» принижают эмоции других людей, их достижения и личные качества. Это может быть равнодушие, намеренное выискивание минусов в ситуации и человеке или, например, демонстрация того, что и другие люди добились схожего результата, а значит, не такой уж он и значимый. При этом абсолютно игнорируется количество усилий, затраченных кем-то ради своей цели.

6. Только они знают, как правильно. И насаждают свое «знание» окружающим

Иметь свое мнение по тому или иному вопросу нормально и даже хорошо. А вот насаждать его другим не лучшая затея. Но именно этим и занимаются «душные» люди, считая, что лишь они обладают нужной компетенцией и знаниями.

7. Часто создают эмоциональные качели

Эмоциональные качели — довольно частый прием, который используют манипуляторы и «душные» люди. Он заключается в попеременном приближении и отдалении человека от себя, в частом чередовании комплиментов и укоров. Это не только выводит из душевного равновесия того человека, с кем так поступают, но и сильно выматывает его. А быстро возникающая усталость от общения как раз и является признаком взаимодействия с «душным» человеком.

8. Чрезмерно заботливые — до «душноты»

Рядом с «душными» людьми становится тяжело дышать — от их вездесущей заботы. Хочется поскорее уйти, избавиться, словно от невыносимой жары. При этом сами люди уверены, что поступают так из лучших побуждений, не понимая, что их внимание и активность чрезмерны. Более того, это просто может навредить в некоторых ситуациях. Например, дети, чьи родители излишне опекают их, впоследствии хуже контролируют свои эмоции и справляются с жизненными вызовами.

9. Неоцененные герои и вечные жертвы

«Душные» люди любят примерять на себя образ жертв или героев, спасающих человечество, но неоцененных им. Причем делают они это нарочито напоказ, чтобы все видели, сколько своих сил они отдают на благо общественности. Хотя на самом деле из-за такой жертвенности они в первую очередь сами чувствуют себя лучше.

10. Всегда и везде раздают советы, часто непрошеные

Порой нам кажется, что мы лучше знаем, как кому-то надо что-то делать, и лезем с непрошеными советами. «Душные» же люди занимаются этим постоянно, и создается ощущение, будто только они и понимают, как нужно жить всем окружающим.

11. Не признают своей неправоты

Вряд ли кто-то из нас любит ошибаться, а уж признавать свои ошибки и подавно. Однако на них все-таки учатся, да и, в конце концов, многие из них приходится нам же самим и исправлять. «Душные» же люди до последнего будут отстаивать свою правоту.

12. Не верят, что могут быть «душными»

Один из самых ярких признаков «душного» человека в том, что он ни за что не признает, что он такой. То есть даже если ему на это намекнуть или и вовсе сказать прямо, то человек найдет множество аргументов, почему это не так, сопроводив свои доводы словами вроде: «Это же совсем на меня не похоже. Не про меня ни капли». Отчасти это тоже результат работы защитного механизма нашей психики, а также следствие когнитивного искажения. У всех нас есть какие-то представления, в том числе и о самих себе, которые нам не хочется подвергать сомнению. Однако так или иначе мы прислушиваемся к мнению других людей. «Душнилам» же это не свойственно.

13. Присутствие рядом «душных» людей утомляет и тяготит

С друзьями и просто приятными людьми время пролетает незаметно. С «душными» же людьми 15 минут длятся будто бы час, и хочется поскорее с ними расстаться. От них веет негативом, скукой и недовольством от жизни, а такие настроения легко передаются от одного человека к другому. Поэтому если вам кажется, что перед вами «душный» человек, и вам хочется поскорее уйти, то стоит прислушаться к своим ощущениям.