Мужчины признались, по каким признакам можно понять, что они влюблены

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Ни для кого не секрет, что мужчины и женщины по-разному проявляют свои чувства. Пока женщина ожидает лавины любовных признаний, мужчина кротко поправляет выбившийся локон ее волос. Поэтому с ними легко запутаться. AdMe.ru собрал верные признаки того, что мужчина вас любит. А какие пункты совпали у вас?

1. Он слушает и слышит вас

Как часто мы рассказываем людям совершенно неинтересные истории и делимся малозначительными подробностями? Да постоянно! Вежливый человек слушает, кивает в ответ, но не особо обращает на это внимание. Если мужчина прекрасно помнит истории о ваших близких и родственниках, то он действительно придает значение вашим словам. Он по-настоящему вас слышит. Его желание стать ближе помогает ему запоминать о вас максимум информации. Редкое и ценное качество.

2. Он способен уступать

Любящий мужчина готов признать собственную неправоту, уступить, хотя для сильного пола это настоящее испытание. Он с уважением относится к мнению своей женщины, для него оно не пустой звук. Поэтому он способен идти на компромиссы, забывая о своем упрямстве. А если он доверил вам свою машину — это говорит само за себя.

3. Он всегда готов что-то починить

Или вызвать нужного человека. Главное, что он всегда возьмет все в свои руки, а не повесит это на вас. С любящим мужчиной можно забыть, где в доме лежит молоток и куда надо вкрутить лампочку. Он считает это отличной возможностью продемонстрировать свои практические навыки и доказать, что будет хорошим мужем. Кстати, попросить что-то сделать достаточно один раз. И это отличный индикатор вашей значимости для мужчины.

4. Он не против общения с вашими близкими

Встреча с семьей и родственниками второй половинки всегда пугает и вызывает волнение. Но только по-настоящему любящий мужчина готов к любым испытаниям, чтобы быть рядом с вами. Будь это встреча с папой — бывшим военным — или с очень строгой бабушкой. Он старается всех обаять и готов продолжить общение в любое время, потому что он любит вас, уважает ваших близких и понимает, что они могут стать и его родственниками тоже.

5. Он интересуется вашим мнением при выборе одежды

Мужчинам тоже хочется нравиться. Да, возможно, он просто считает, что у вас хороший вкус и вы разбираетесь в моде. Однако если мужчина спрашивает, нравится ли вам, как выглядит на нем та или иная вещь, — он хочет, чтобы вы были от него в восторге.

6. Ему нравится ходить с вами по делам

Скучные и обязательные дела — часть нашей жизни. Если мужчина готов посещать с вами все эти банки, скучные магазины, закупать продукты, это не значит, что ему там очень интересно. Он просто хочет провести с вами как можно больше времени. Ну не чудо ли!

7. Он готовит, чтобы вас порадовать

Если мужчина готовит, чтобы доставить вам удовольствие, ― это точно любовь. Чаще всего для мужчины состряпать что-то ― это выйти из своей зоны комфорта. И он готов на это только ради вас.

8. Он планирует путешествия и не забывает про свидания

Большинство мужчин привыкли действовать спонтанно, при том как женщины все планируют. Влюбленные мужчины это учитывают и заранее придумывают необычные мероприятия и сюрпризы, которые доставят вам радость.

9. Он считает вас красивой даже не в самые лучшие дни

Многим знакомы дни, когда лицо вдруг стало серее обычного, мешки под глазами больше, прыщ так и норовит выскочить на самом видно месте и... можно продолжать до бесконечности. Влюбленный мужчина готов твердить о вашей красоте постоянно, ведь любит он вас не за внешность. И скорее всего, он действительно не замечает изменений во внешности.

10. Он готов идти ради вас на жертвы

Если он меняет свои планы, только чтобы вас порадовать, отменяет важную встречу, если вы заболели, это тоже проявление его любви. Так он показывает, что вы для него в приоритете.

11. Он гордится вашими достижениями и готов поддержать ваши сумасшедшие идеи

Успехи любимой женщины всегда воспринимаются мужчиной как личные достижения. Он никогда не соперничает с ней и не завидует, а стремится отпраздновать победу вместе. Ну а если вам в три часа ночи захотелось шоколада или отправиться с паломнической миссией в Индию, он проделает любой путь с вами. Разве это не любовь?

12. Он борется за вашу любовь и переживает за вас

В трудные моменты, во время ссор, когда вы чем-то недовольны или ревнуете, он не отмахивается от этого, а делает все, чтобы в ваших отношениях вновь воцарились мир и счастье. Все потому, что он боится вас потерять. Как бы ни повернулась жизнь, любящий мужчина будет рядом. Он будет заботиться о вас, когда вы больны, смешить, когда стало грустно, веселиться и плакать вместе с вами. Делиться планами, стремлениями, мечтами, ведь в данный момент он желает прожить с вами всю жизнь.

13. Он не боится показаться слабым