12 признаков настоящего ума, которые невозможно подделать

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Признаки и навыки, которые большинство считают отрицательными или вовсе бесполезными, могут говорить о высокой мозговой активности человека. По крайней мере так считают ученые. Но что это за особенности? И как они делают нас лучше?

AdMe.ru решил в этом разобраться и выбрал несколько признаков, которые, по мнению специалистов, свидетельствуют о недюжинном уме.

1. Вы левша (или амбидекстр)

В своей рецензии 1995 года журналист из New Yorker Мария Конникова (Maria Konnikova) описывает эксперимент, который проводился среди левшей и правшей: «Левши оказались более искусны при объединении двух объектов новыми способами. Например, использовали глобус и жестяную банку, чтобы сделать скворечник. Они также преуспели в группировании списков слов под общими категориями». Впоследствии ученые связали леворукость с «расходящимся мышлением» — формой творчества, которая позволяет генерировать новые идеи. То же можно сказать про амбидекстров — людей, у которых одинаково развиты обе руки. Поэтому, если вы правша, попробуйте выполнять некоторые повседневные вещи левой рукой, и наоборот. Такие действия затрагивают неразвитые области мозга.

2. Вы часто переживаете даже из-за пустяков

В одном исследовании ученые попросили 126 учеников младших классов заполнить вопросники, в которых следовало указать, как часто они переживают, обращают внимание на слухи или думают о ситуациях, которые их расстраивают. Оказалось, что дети, которые волновались больше остальных, набрали больше баллов по меркам невербального интеллекта в последующих тестах. Ученые связывают это с тем, что волнующиеся люди более серьезно относятся к выполнению работы и ее качеству, чем все остальные.

3. Вы любите пошутить

Еще одно интересное исследование провели в Университете Нью-Мексико. Там 400 студентов прошли тесты, которые измерили способности к рассуждению и вербальный интеллект. После прохождения тестов студентов попросили придумать подписи к нескольким картинкам из мультфильмов. Эти подписи были рассмотрены независимыми оценщиками, и оказалось, что 86 % умных студентов (набравших больше баллов в тесте) выбрали подписи, отличающиеся юмором и остротами. Позже было проведено похожее исследование, но уже среди комиков, и все они набрали больше среднего по показателям в тестах на вербальный интеллект. К чему все это? Как полагают ученые, юмор оказывает влияние на интеллект. Как бы держит мозг и нервную систему в тонусе, тем самым делая нас умнее.

4. Вы любопытны до безобразия

«Любознательный ребенок скорее станет новатором в жизни, чем тот, кто просто пытается зазубрить материал», — говорят ученые из Лондонского университета психологии. Профессор Томас Чаморро-Премузи (Tomas Chamorro-Premuzi) в обозревателе Harvard Busines Review рассуждает, как любопытство и «голодный ум» делают нас умнее. Вот что он говорит: «Любопытство с детства повышает у ребенка интерес к науке и искусству как к средству познания и самовыражения». В одном большом британском исследовании ученые следили за 6 000 человек, родившихся за последние 50 лет. И узнали, что 11-летние, которые набрали больше очков в тесте на IQ, оказались более открытыми для опыта (любопытными) во взрослом возрасте.

5. Вы сова

Если вы сова, вполне вероятно, что ваш уровень интеллекта выше среднего. Как считают ученые, это может быть связано с тем, что активность мозга настолько высока, что он бросает вызов обычным ежедневным биоритмам. В одном исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, рассматривалась связь между детским интеллектом и привычками сна среди тысяч молодых людей. Выяснилось, что большинство умных людей любят просыпаться позже как в будние дни, так и в выходные. Другое похожее исследование рассмотрело 400 новобранцев ВВС США и дало аналогичные результаты.

6. Вы крайне впечатлительны или часто отвлекаетесь

Если вы часто отвлекаетесь на уведомления из социальных сетей, перерыв на чай или даже во время разговора, то вы можете быть умнее других. По крайней мере так говорят ученые. Согласно новому исследованию, чем сложнее человеку держать свой ум сосредоточенным, тем умнее человек. Как объясняют, все это связано с высокой мозговой активностью, которую бывает сложно держать под контролем.

7. Вы много ходите

Американские ученые провели статистическое исследование и выяснили, что жители городов, построенных исключительно с упором на ходьбу, имеют интеллектуальный показатель выше, чем люди, которые живут в городах, где преобладают автомобили и другой транспорт. Тот же самый результат был при исследовании отдельных пешеходных районов в крупных городах.

8. Вы осознаете, как много вы еще не знаете

Существует исследование Джастина Крюгера (Justin Kruger) и Дэвида Даннинга (David Dunning), которое стало классическим в социальной психологии. Вывод из него такой: чем менее умен человек, тем больше он переоценивает свои когнитивные способности. Говоря другим языком, умные люди не боятся говорить «я не знаю». Если они не знают, то они могут узнать. Поэтому если в вашей голове постоянно возникают вопросы и вы не боитесь их задавать, то, вероятно, вы умнее многих.

9. Вы отлично контролируете себя

Умные люди способны преодолеть импульсивность и подавить эмоции. Также они думают о последствиях, прежде чем начнут что-то делать. В одном известном психологическом исследовании участников попросили выбрать между двумя вознаграждениями: меньше денег, но сейчас или больше денег, но через год. Результаты показали, что участники, которые выбрали больше денег, но потом, то есть те, кто имели высокий уровень самоконтроля, набирали больше баллов в различных тестах и добивались большего успеха в будущем.

10. Вы часто прокрастинируете

По мнению исследователей, люди, которые легко находят повод пропустить тренажерный зал, имеют более высокую потребность в познании. Большинство умных людей склонны откладывать выполнение задач на потом, это не раз отмечали многие известные ученые. Например, психолог Адам Грант (Adam Grant) говорит, что прокрастинация — ключ к инновациям, а тот же Стив Джобс умел использовать прокрастинацию стратегически, давая мозгу отдыхать и переключаясь на совершенно другие задачи.

11. Вы постоянно что-то жуете

Известно, что жевание жвачки повышает мозговую активность и концентрацию, хоть и всего на 20 минут. Однако недавно ученые выяснили, что привычка постоянно что-то жевать свойственна многим умным людям. Как они считают, когда мы жуем что-либо, наш мозг открыт для размышлений и самоанализа.

12. Вы время от времени засыпаете в течение дня