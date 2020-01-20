13 привычек, которые расскажут о вас больше, чем вы думаете

Почерк тоже довольно красноречиво говорит о нашем характере. Так, крупные и размашистые буквы свидетельствуют об открытости и общительности, маленькие же — напротив. Уклон вправо означает дружелюбность, влево — замкнутость, прямые буквы — признак прагматичности.

Вкусовые пристрастия также могут выдать человека с потрохами. Сладкоежки более приятны в общении и альтруистичны, любовь к горькому может говорить о склонности к нарциссизму и садизму. А вот любители острой пищи любопытны, жаждут разнообразия, новых эмоций и готовы идти на риск.

Страница в соцсетях может выдать человека с головой. Например, если кто-то постит в соцсети все подряд, включая свой обед, билеты в кино, новую маску для лица и т. д, то, возможно, он переживает травму или чувствует себя одиноким. Человек, постоянно проверяющий лайки и комментарии в своем аккаунте, зависит от мнения окружающих, нуждается в восхищении и может иметь проблемы с самооценкой.