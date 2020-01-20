13 привычек, которые расскажут о вас больше, чем вы думаете
Около 40 % ежедневных действий мы совершаем не в результате осознанного решения, а по привычке. Поэтому сложно переоценить влияние повадок на нашу жизнь, тем более что манера поведения может рассказать многое о личностных качествах того или иного человека.
Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, что могут поведать о человеке его привычки и пристрастия.
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Люди, которых чужие ошибки и опечатки не выводят из себя, в большинстве своем экстраверты. Граммар-наци менее общительны и не слишком открыты, но более добросовестны. Чем несущественнее ошибки, которые раздражают человека, тем менее он приятен в общении и дружелюбен.
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Человек даже интуитивно может определить характер и способности другого, лишь наблюдая за его манерой ходьбы. Так, преступники могут вычислить потенциальную жертву. Быстрый шаг и перенос веса тела вперед при ходьбе говорят о продуктивности, логичности и стрессоустойчивости. Если же вы переносите вес тела назад, идете, расправив плечи и подняв голову, значит, вы общительный, харизматичный и веселый человек. Легкие шаги, опущенный взгляд свидетельствуют о вежливости, замкнутости и скромности.
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По обуви можно многое сказать о человеке. Например, идеально чистая и ухоженная обувь может указывать на тревожный характер своего владельца. Удобную обувь предпочитают общительные люди, а спокойные и рассудительные личности не придают «обувному» комфорту слишком большое значение.
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Почерк тоже довольно красноречиво говорит о нашем характере. Так, крупные и размашистые буквы свидетельствуют об открытости и общительности, маленькие же — напротив. Уклон вправо означает дружелюбность, влево — замкнутость, прямые буквы — признак прагматичности.
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Вкусовые пристрастия также могут выдать человека с потрохами. Сладкоежки более приятны в общении и альтруистичны, любовь к горькому может говорить о склонности к нарциссизму и садизму. А вот любители острой пищи любопытны, жаждут разнообразия, новых эмоций и готовы идти на риск.
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Страница в соцсетях может выдать человека с головой. Например, если кто-то постит в соцсети все подряд, включая свой обед, билеты в кино, новую маску для лица и т. д, то, возможно, он переживает травму или чувствует себя одиноким. Человек, постоянно проверяющий лайки и комментарии в своем аккаунте, зависит от мнения окружающих, нуждается в восхищении и может иметь проблемы с самооценкой.
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Наличие татуировок говорит об открытости и жажде нового опыта. Но интереснее то, что татуировки могут рассказать о женском характере. Так, женщины, у которых 4 и более татуировок, демонстрируют более высокий уровень самооценки, чем те, у которых рисунков на теле меньше или нет совсем.
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Выбор фильма или передачи тоже продиктован нашим характером. Так, открытые люди предпочитают комедии, добросовестные и ответственные следят за новостями, а любопытные и эмоциональные любят ужасы.
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Если человек любит нежиться в теплой ванне или подолгу принимает горячий душ, вероятно, он пытается восполнить недостаток эмоциональной близости.
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Манера вождения раскрывает тайны характера. Человек, который нарушает правила и ругается за рулем, имеет склонность к нарциссизму и, возможно, проблемы с самооценкой.
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Добросовестные и ответственные люди тоже нарушают правила дорожного движения. Они чаще других отвечают на звонки и сообщения, находясь за рулем. Это связано с тем, что их исполнительность и чувство долга требуют дать незамедлительный ответ.
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Трата денег — еще один важный показатель, по которому можно считывать характер. Так, экстраверты больше тратят на путешествия, еду и напитки. Добросовестные, ответственные люди стараются копить средства. Материалисты тратят на украшения и одежду, но скупятся на пожертвования.
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Лишь один раз пожав руку новому знакомому, можно сразу выяснить основные черты его характера. Крепкое рукопожатие говорит о том, что перед вами эмоциональный оптимист и экстраверт. У застенчивых и тревожных людей рукопожатие более слабое.
Узнали себя? Или ваши привычки не совпадают с указанными чертами характера?
Фото на превью pixabay