13 привычек, которые помогут взять себя в руки тем, кого вечно тянет перекусить

Часто диеты повышают аппетит и заставляют вас чувствовать себя голодными. Иногда за голод принимается скука или стресс, а не физическая потребность. Умение контролировать чувство голода может стать полезным навыком для тех, кто хочет сбросить вес или поддерживать здоровую форму.

AdMe.ru выбрал для вас способы без затрат привить себе простые привычки, позволяющие реже направляться в сторону холодильника. Опробуйте несколько советов и приемов в своей повседневной жизни.

Замените чай на воду

Пить воду вместо чая, чтобы избежать чего-нибудь вкусненького к чаю и снизить потребление сахара. Вода ускорит ваш метаболизм лучше любого диетического напитка. Кроме того, сигналы голода и жажды ощущаются одинаково, и их легко спутать. Выпив стакан воды, вы наполните желудок, и чувство голода отступит.

Стимулируйте себя своим внешним видом

Выберите для дома обтягивающую или короткую удобную одежду — в ней лучше видны места, над которыми нужно работать. Собственное отражение в зеркале является отличным мотиватором и убережет вас от лишних перекусов.

Чистите зубы и жуйте жвачку

Уменьшить чувство голода поможет чистка зубов после каждого приема пищи. Вкус зубной пасты снижает желание перекусить. Если зубной щетки нет поблизости, поможет мятная жвачка без сахара. Согласно исследованию английских ученых, использование ее в течение 15 минут после обеда уменьшает голод и желание перекусить.

Записывайте съеденное

Исследование Каизер Перманенте показало, что те, кто вел ежедневный журнал о потребляемой еде, потеряли в 2 раза больше веса за 6 месяцев. Необходимость записать слова «шесть пончиков» заставит уменьшить количество съеденного в следующий раз. Ежедневные записи употребляемых продуктов помогут осознать свои привычки и отслеживать изменения.

Мотивируйте друг друга

Исследование Государственного университета Аризоны показывает, что вес зависит от круга общения. Если вы проводите время с людьми с здоровыми привычками в питании и проведении досуга, шансы переедать будут меньше. Полезно найти друга, стремящегося умерить свой аппетит, и двигаться к цели вместе. Эксперты доказали, что начавшие тренироваться в компании теряли больше веса, чем те, кто делал это самостоятельно. Друг или член семьи с аналогичными целями поможет сохранить мотивацию и одновременно развлечься во время занятий.

Заполните пустоту

Согласно исследованию Университета Роэмптона, в состоянии стресса склонность к жирной и сладкой еде возрастает. Стоит придумать замену заеданию стресса, например разговор с подругой, творчество или, что еще лучше, приседания. Клаудия Карберри из Университета Арканзаса советует при появлении чувства голода потратить минуту, чтобы проанализировать свои ощущения. Действительно ли у вас физическая потребность поесть или вы раздражены, скучаете или испытываете жажду?

Ужинайте перед зеркалом

Эксперты советуют повесить зеркало у обеденного стола. Исследователи из лаборатории продуктов питания Корнеллского университета обнаружили, что употребление нездоровой пищи перед зеркалом делает ее менее привлекательной. Зеркала могут подталкивать людей сравнивать и сопоставлять собственные привычки с социальными стандартами правильного питания.

Делайте покупки онлайн

Онлайн-заказы позволяют избежать импульсивных покупок сладостей у кассы супермаркета и перекуса в ресторанном дворике торгового центра после приобретения пары туфель.

Организуйте хранение продуктов

Держите сладкую еду и напитки убранными. Исследование Корнеллского университета показало, что женщины, хранившие коробку с хлопьями для завтрака на виду, весили примерно на 9 кг больше тех, кто убирал хлопья в шкаф. Те, у кого на столе стояла ваза с фруктами, весили примерно на 6 кг меньше. Сервируя ужин, не выкладывайте все сразу на стол. Вы съедите меньше, если за добавкой придется каждый раз возвращаться.

Избегайте соблазнов

Просмотр кулинарных шоу и блогов разжигает аппетит. Красивые картинки усиливают голод, вызывают желание скорее приготовить новое блюдо или перекусить. Если вы желаете снизить вес, лучше отписаться от аккаунтов с фотографиями и видео соблазнительных блюд.

Разнообразьте рацион и выбирайте правильное питание

Ученые отмечают, что сбалансированное питание помогает избежать ожирения. В рационе должно быть достаточно витамина D, цинка, магния и других витаминов и минералов. Если их не хватает, организм пытается дополнительно получить их из продуктов питания. Диетологи советуют проанализировать любимые продукты и выбрать те, которые доставляют удовольствие и в то же время надолго утоляют голод. Вместо того чтобы считать калории, важно сконцентрироваться на питательных качествах пищи. По сравнению с углеводами, белок и некоторые жиры более эффективны для удовлетворения голода и дольше сохраняют чувство сытости. Диетологи советуют обратить внимание на диетическое мясо, орехи, авокадо и оливковое масло.

Высыпайтесь

Ученые доказали, что достаточное количество сна улучшает метаболизм. Когда вы устали, тело просит углеводов. Если вы рано ляжете спать, это поможет избежать ночных перекусов, пища будет скорее перерабатываться. Кроме того, исследование показало, что люди, лишенные сна ночью, заказывают на 14 % больший размер порции по сравнению с группой, которая спала в течение 8 часов.

Планируйте на сытый желудок

Планируя поход в ресторан, лучше заранее ознакомиться на сайте c меню и определиться с выбором. Делая заказ в ресторане на голодный желудок, у вас больше шансов выбрать самое калорийное блюдо из списка.