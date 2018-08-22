Кадровики рассказали, как успешно пройти собеседование и не допустить распространенных ошибок

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Собеседование — это всегда стресс. И даже если вы прекрасный специалист, ошибки, совершенные на собеседовании, могут испортить о вас первое впечатление, и шанс получить работу мечты станет минимальным. Но всего этого можно избежать.

AdMe.ru собрал советы, которые помогут вам не провалить собеседование.

1. Создайте отдельную электронную почту

Работодатель будет не особо рад, если на должность начальника отдела снабжения ему напишет supernagibator2000@mail.ru. Поэтому необходимо создать новую почту и с нее вести деловую переписку. Вместо странного и замысловатого ника лучше написать фамилию, имя и год рождения, например ivanivanov1990. И не забудьте в подписи к письму оставить свои контактные данные.

2. Проверьте свои социальные сети

Соцсети — отличный способ собрать всю информацию о соискателе, его увлечениях, мыслях, взглядах на жизнь и социальной активности. А опытные HR-специалисты могут составить психологический портрет кандидата по его личной страничке в интернете. Поэтому закрываем от посторонних глаз все личные, провокационные и компрометирующие фотографии и записи — пусть они остаются видимыми только для друзей. А вот блоки «образование» и «карьера» можно и даже нужно заполнить.

3. Фотография в резюме

Даже идеально составленное резюме может испортить неподходящая фотография. Снимки в шерстяных носках на фоне ковра и пылесоса, фотографии в фате на свадьбе или кокетливые селфи оттолкнут потенциального работодателя. Лучше сходить в фотосалон, сделать несколько снимков «как на паспорт», выбрать лучшие и вставить их в резюме.

4. Не приходите слишком рано

Приходить за 30–40 минут до начала собеседования не стоит: это раздражает не меньше, чем опоздание. Лучше прийти на 10 минут пораньше, не более. За это время вы сможете привести в порядок свой внешний вид и взглянуть на будущее место работы. Как говорится, точность — вежливость королей.

5. Узнайте, в чем ходят сотрудники компании

Узнайте заранее, есть ли в компании дресс-код. Не всегда деловой костюм оказывается уместным. Например, если вы ищете вакансию дизайнера в рекламном агентстве или журналиста, то лучше одеться в стиле кэжуал. Еще лучше, если вы посмотрите сайт и соцсети организации и узнаете, как принято одеваться в компании. Порой строгий костюм может отпугнуть сильнее, чем джинсы и рубашка.

6. Отзывы о последних местах работы

Ни в коем случае не отзывайтесь негативно о ваших предыдущих местах работы. Даже если начальник заставлял работать 24/7, задерживал зарплату, а коллеги были похожи скорее на клубок змей, а не на веселый дружный коллектив. Можно обойтись дежурными фразами про творческие разногласиями, желание сменить сферу деятельности или просто «не сошлись характерами». Это куда лучше, чем поливать грязью бывших коллег и распускать слухи.

7. Непонимание специфики своих обязанностей

Прежде чем устраиваться на работу своей мечты, изучите историю компании, ее успешные кейсы, специфику работы, корпоративную культуру. Благо сейчас у всех организаций есть свой сайт, соцсети и блоги. Это добавит дополнительных баллов на собеседовании, да и вы будете знать заранее, что вас ждет и к чему готовиться. Выделите лишние 20 минут и погуглите нужную информацию о предполагаемом месте работы.

8. Не ставьте своих условий

Ставить на первой же встрече свои условия — идея не из лучших. Работодатель не очень обрадуется, услышав, например, следующее: «По пятницам я работать не смогу и до 18 оставаться тоже. Мне в 17 нужно быть дома». Во-первых, это сразу отпугивает, а во-вторых, создает не очень приятное впечатление о соискателе. Не стоит сразу же наглеть и вести себя слишком развязно, даже если вы трижды хороший специалист. Если вам необходимо уходить пораньше, чтобы забрать ребенка из садика, обговорите эту ситуацию и попытайтесь подобрать оптимальный график.

9. Не рассказывайте слишком много личной информации

Вся личная информация, которую следует рассказать, — это семейное положение и наличие либо отсутствие детей. А вот почему вы не хотите заводить детей или почему завели — это никому неинтересно. Не жалуйтесь на свое здоровье, ситуацию в стране или семейные проблемы. Старайтесь не говорить много лишего. Все это не имеет ничего общего с профессиональной деятельностью и даже может выставить вас в негативном свете перед работодателем.

10. Не врите

Врать на собеседовании — последнее дело. Обман рано или поздно раскроется. Многие работодатели из общей сферы (IT, массмедиа, сфера красоты и др.), как правило, общаются друг с другом и делятся информацией об уволившихся сотрудниках. Также не стоит преувеличивать свою зарплату на прошлом месте работы: эта информация и так уже известна. Да и службы безопасности не дремлют и выясняют о вас все задолго до собеседования.

11. Не начинайте интервью с вопросов о зарплате

Начинать интервью с фразы «И сколько я буду получать?», мягко говоря, не очень хорошая идея. Сначала лучше узнать об особенностях работы и должностных обязанностях, а затем уже приступать к обсуждению заработной платы. Как правило, речь о деньгах поднимает менеджер по подбору персонала. Вот тогда и можно начать обсуждать будущий оклад. Если на собеседовании размер заработной платы так и не был обговорен, то не стесняйтесь задавать вопросы. Узнайте сумму оклада, премии, зарплату на испытательном сроке, платят ли за период обучения и т. д.

12. Следите за невербаликой

Жесты, мимика, поза, взгляд — вот что выдает вас с головой. Редко кому дается полностью контролировать свое невербальное поведение, и по нему легко прочесть эмоциональное состояние человека. Не сутультесь, не скрещивайте руки на груди и не садитесь на край стула: HR-специалист может подумать, что вы неуверенный и замкнутый человек. Старайтесь держаться прямо и поддерживайте визуальный контакт. Боитесь за свою невербалику? Потренируйте свои жесты и позы дома перед зеркалом.

13. Не спрашивайте, как все прошло

Вопрос «Как все прошло?» сразу после собеседования задавать не стоит. Этим вопросом вы можете поставить HR-специалиста в неловкое положение. Подобная фраза может говорить о неуверенности в себе и своих силах. Никто вам, скорее всего, не ответит либо просто отделается дежурной фразой «Мы вам перезвоним», а вот впечатление явно подпортится.

А какие способы, помогающие успешно пройти собеседование, знаете вы?