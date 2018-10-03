13 ошибок в поведении, которые отталкивают людей при первой встрече (Спойлер: повторите школьную программу)

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Любовь — коварная штука. Почему одни люди окружены толпами поклонников, а другие коротают вечера в одиночестве? Оказывается, дело не только во внешности и душевных качествах. Нас отталкивают привычки, которые делают человека неприятным настолько, что и знакомиться с ним не хочется.

AdMe.ru обожает романтические истории и знает почти все о том, как найти настоящую любовь. Сегодня мы расскажем о главных причинах, из-за которых у вас могут не клеиться серьезные отношения с противоположным полом.

1. Безграмотность

Если вы до сих пор не встретили свою любовь, возможно, пришло время повторить правила орфографии. По результатам опроса на сайте знакомств match, 96 % женщин ни за что не продолжат знакомство с безграмотными мужчинами. Мужчины, кстати, относятся к ошибкам более терпимо. При этом большинство респондентов скорее обратит внимание на правильное написание слов, чем на лишний вес или неуверенное поведение потенциального партнера.

2. Недостаток сна

Перед свиданием или важной встречей необходимо как следует выспаться. А все потому, что человек после бессонной ночи выглядит менее привлекательным. И дело здесь не только во внешности: люди подсознательно сторонятся того, кто выглядит не совсем здоровым. К тому же недостаток сна делает нас раздражительными. Ученые говорят: пары бессонных ночей достаточно, чтобы начать отпугивать людей. Хотя верно и обратное: стоит только отдохнуть, как окружающие начнут считать вас человеком, заслуживающим доверия.

3. Стресс

В стрессовой ситуации организм запускает целую химическую «фабрику»: в кровь выделяются гормоны кортизол, адреналин и пролактин (у женщин). Высокий уровень кортизола отпугивает потенциальных партнеров. Чтобы не понравиться человеку, даже встречаться не нужно: переизбыток гормонов стресса легко угадывается по фото.

4. Отсутствие увлечений

Чтобы понравиться представителям противоположного пола, вовсе не обязательно быть безупречно красивым. Исследование, проведенное на сайте интернет-знакомств, показало, что креативные люди не менее популярны, чем красивые. Что все это значит? Мужчины предпочитают вовсе не блондинок. Идеальная девушка должна заниматься спортом, уметь танцевать, интересоваться искусством и путешествовать.

Женщины мечтают о любителе путешествий, который увлекается фитнесом, хорошо готовит и не спит в театре.

5. Неправильный запах

Запах тела может сыграть главную роль в выборе спутника жизни. И мы сейчас говорим не о парфюме. То, как пахнет человек, во многом определяется комплексом генов, отвечающих за иммунную систему. Конечно, при первой встрече люди вряд ли станут обнюхивать друг друга, но подсознательно мы выбираем именно тех, кто «пахнет здоровьем». Особенно преуспели в этом женщины. Когда речь заходит о «запахе генов», они могут определить партнера с подходящим кодом ДНК, что обеспечит здоровое потомство в будущем.

6. Проблемы с зубами

Здоровые зубы и правильная гигиена полости рта решают, будет ли у вас сегодня свидание. Пользователи интернета единодушны: дефекты и отсутствие зубов оттолкнут от человека, даже если в целом он будет казаться вполне симпатичным.

7. Плохие манеры за столом

Плохие манеры за обедом могут лишить шанса на второе свидание. Самой отвратительной привычкой жители Англии единогласно признали чавканье. В черный список также попали дегустация блюда из чужой тарелки и болтовня по телефону. Но и это еще не все: если вы в качестве места для первого свидания выбираете закусочную быстрого питания или заказываете блюда с чесноком, то миссия по соблазнению будет провалена.

8. Готичная бледность

Оттенок кожи тоже влияет на привлекательность. Ученые установили, что желтоватый пигмент в цвете лица делает человека более привлекательным. А все из-за того, что меланин и каротиноиды помимо окрашивания кожных покровов ответственны и за иммунитет. Люди неосознанно ищут себе здорового партнера, поэтому бледная кожа их отталкивает. А легкий загар, наоборот, делает лицо притягательным. Хорошая новость: чтобы стать популярным у противоположного пола, вовсе не обязательно часами лежать на пляже или пользоваться автозагаром. Употребление овощей и фруктов, особенно тех, что содержат большое количество каротиноидов (морковь, томаты, абрикосы, манго), приводит к тому, что вы начинаете казаться людям более симпатичными.

9. Самоуверенность

Женщины предпочитают уверенных в себе мужчин. Брутальный и хмурый мачо привлекательнее парня, который улыбается во все 32 зуба. Это научно доказанный факт: чересчур веселые мужчины не нравятся женщинам. Излишняя самоуверенность же женщин может сыграть с ними злую шутку. Мужчины считают гордость проявлением холодности и не спешат знакомиться с девушками, у которых высокая самооценка написана на лице. А широкая улыбка точно привлечет поклонников.

10. Негероическая внешность

Небольшие шрамы на лице не только не портят мужчин, но и делают из них настоящих мачо — так считают женщины. Однако привлекательны они в первую очередь для краткосрочных отношений — для построения прочного союза нужны совсем другие качества. Но привлечь внимание понравившейся девушки шрамы точно помогут, главное — не перестараться.

11. Лень

У ленивых людей меньше шансов встретить свою любовь. И вовсе не потому, что они целыми днями проводят на диване за просмотром сериалов. За непопулярность ленивцев отвечают психологические механизмы, доставшиеся нам от далеких предков. Древние люди были не в восторге от соплеменников, которые бездельничали вместо того, чтобы гоняться за мамонтом. Ленивые люди бесполезны, считали люди тысячи лет назад. И точно так же считают наши современники.

12. Отсутствие друзей

Люди, окруженные большой компанией друзей, кажутся более привлекательными. В группе людей асимметричные черты лица и другие недостатки «усредняются», так что на фоне более симпатичных друзей даже серые мышки становятся королевами. Психологи называют это явление «эффектом болельщика». Пример: девушки-чирлидеры по отдельности могут быть разными (красивыми и не очень), зато вместе такая команда производит неизгладимое впечатление. Хорошая новость: вам не нужно иметь десяток красивых друзей, чтобы на их фоне выглядеть так же круто. Один симпатичный друг повышает шансы на знакомство с противоположным полом.

13. Неоправданный риск