13 перемен, через которые нужно пройти в 30 лет, чтобы ни о чем не сожалеть в 50

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30 лет — тот возраст, когда мы подводим первые итоги и ставим перед собой масштабные цели. Энергии много, времени впереди достаточно, а мечты реализованы не все. Интересно выслушать людей, которые уже накопили определенный опыт и которым есть что сказать. У них было время проверить свои идеи на деле, была возможность разобраться в ошибках. Специально для вас мы собрали 13 наиболее ценных советов для 30-летних.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый человек сам творит свою судьбу и что, когда вы дочитаете последний, 13-й пункт, вы примете хотя бы одно важное решение.

1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно время

Как бы не был велик соблазн поспать подольше в выходные дни, не стоит этого не делать. Лучше просыпаться и ложиться спать в одно и то же время каждый день. Так вашему организму будет легче настроиться на определенный цикл сна и бодрствования и вы избежите риска проспать в рабочий день.

2. Начните вести дневник

Заведите привычку записывать свои наблюдения и мысли, описывать свою жизнь в дневнике. Это не только поможет разгрузиться эмоционально, но также научит вас анализировать и лучше понимать многие события в вашей жизни. А в будущем эти записи подарят вам немало приятных минут.

3. Начните делать сбережения

Время после 30 лет — самое подходящее для того, чтобы наконец то пересмотреть свое отношение к собственным сбережениям. Подумайте о пенсионных накоплениях. Пройдите курсы повышения финансовой грамотности, чтобы разобраться с тем, как устроены различные виды страховок, пенсионная программа, как можно научиться получать пассивный доход и как можно создать свой личный «сберегательный фонд». Жизнь непредсказуема, никто не застрахован от проблем со здоровьем, судебных исков, разводов и проблем в бизнесе.

4. Проходите ежегодную диагностику у терапевта

В 30 лет мало кто всерьез задумывается о своем здоровье. Повышенный ритм современной жизни, недостаток движения, частые стрессы, вредные привычки сказываются очень быстро. Профилактические походы к терапевту лучше повторять каждый год, даже если вас ничего не беспокоит, ведь многие болезни могут протекать без осложнений. Cледите за питанием и регулярно занимайтесь спортом. Возможно, этот совет уже изрядно приелся, но он действительно работает.

5. Сфокусируйтесь на том, что у вас получается действительно хорошо

После 30 лет стоит определиться с профессиональными задачами, сфокусироваться на своих главных достоинствах и постараться довести их до совершенства. Это потребует немало времени, но зато поможет вам добиться большего в жизни и получить преимущества в выборе работы и уровне дохода.

6. Поддерживайте хорошие отношения с родителями, братьями и сестрами

Старайтесь проводить больше времени с семьей и близкими. Если в прошлом были какие-то серьезные обиды, самое время разобраться в них. С возрастом наши отношения меняются, и то, какими они станут, во многом зависит от нас. Родителям свойственно воспринимать даже взрослых отпрысков как детей, но наши поступки могут показать им, что мы самостоятельные взрослые люди. Время не стоит на месте — люди стареют и умирают. Важно успеть построить правильные отношения, чтобы наслаждаться счастливой жизнью.

7. Научитесь смеяться над собой

Умение смеяться над собой важно для общего здоровья и счастья. В жизни часто бывают непростые ситуации, и умение найти юмор даже в трудные моменты облегчает состояние человека. Исследования также доказывают, что люди, которые умеют смеяться над собой, как правило, более жизнерадостны.

8. Начните поддерживать здоровый вес и следите за питанием

После 30 лет обмен веществ в организме замедляется и поддерживать здоровый вес становится труднее. Для его сохранения важно оставаться активным и правильно питаться. Многие исследования показывают, что, если вы хотите похудеть, роль питания более важна, чем физические упражнения. Хотя, бесспорно, лучшего эффекта можно достичь только комплексно.

9. Определите свои личные ценности

Очень важно правильно понять, каковы ваши настоящие жизненные ценности и приоритеты. Ведь, возможно, вы быстро движетесь, но совсем не к той цели, о которой на самом деле мечтаете. Найдите время, прислушайтесь к себе, запишите то, что важно для вас, подумайте, что бы вы могли делать уже в ближайшие дни, чтобы начать двигаться в нужном направлении. Не теряйте времени даром.

10. Научитесь радоваться тому, что есть

Умение ценить то, что у нас есть, делает нашу жизнь счастливее. Ведь в большинстве случаев счастье определяется не уровнем дохода и не наличием шикарных апартаментов в центре города, а в способности замечать маленькие и большие радости жизни, быть благодарными за них. К примеру, многим психологам известно, что пары, благодарящие друг друга, чаще остаются вместе.

11. Перестаньте думать, что вы должны нравиться всем

После 30 лет многие вещи открываются совсем в ином свете. Например, многие люди серьезно пересматривают свой круг общения, перестают чувствовать необходимость угодить всем и тщательнее выбирают друзей и окружение. Это делает нас свободнее и учит по-настоящему ценить тех, кто находится рядом.

12. Реализуйте свою мечту

У каждого из нас есть своя мечта, может, даже не совсем осознанная. Пожалуй, в этот период, что вы находитесь на пике своих возможностей, стоит всерьез взяться за ее воплощение в жизнь. Возможно, вы хотели купить дом, завести детей, начать путешествовать и записать свой альбом — дерзайте.

13. Читать по полчаса в день

Отличительная черта многих успешных людей — пожизненная любовь к чтению и литературе. Если вы, к примеру, будете читать книги хотя бы по часу каждый день, то за год на это занятие уйдет 15 дней. Чем серьезнее вы отнесетесь к выбору литературы и чем больше будете читать, тем большему вы научитесь, тем легче вам будет понимать других людей, вы разовьете свое любопытство, креативность и, конечно же, интеллект.

Какой совет вам показался самым ценным? Что бы к этому списку добавили вы? Делитесь в комментариях!