13 особенностей, которых мужчины напрасно стесняются (Нам-то они нравятся)

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О мужских комплексах известно на порядок меньше, чем о женских: навязанные обществом стандарты и ярлыки не позволяют им так активно делиться своими переживаниями и тайнами. А вот о женских «тараканах» мир знает все и даже больше. Например, не так давно мы делали подборку таких девичьих особенностей, которые нравятся мужчинам.

Сегодня AdMe.ru продолжит тему и обозначит особенности своей внешности и поведения, которых мужчины почему-то стесняются. В то время как мы, девушки, от них в полном восторге.

1. Серьезность

Мы любим парней с хорошим чувством юмора, которые никогда не дадут заскучать. Но разве не приятно лицезреть мужчину, который страстно увлечен каким-то делом: работой, ремонтом сломавшейся детали или чего-то еще? Некоторые девушки находят это чертовски милым. Особенно если в процессе парень слегка высовывает кончик языка.

2. Крупный нос или нос интересной формы

Нос больше среднего или с выраженной горбинкой — не повод для мужских комплексов. Эта деталь внешности делает лицо запоминающимся и живым. У парня с такой изюминкой, вероятно, больше шансов произвести впечатление на даму, чем у красавчика с излишне правильными или даже кукольными чертами лица. Вспомните хотя бы Эдриена Броуди или Джейсона Шварцмана.

3. Выступающие вены на руках

Довольно специфический пункт. Тем не менее этот ответ встречался в тематических обсуждениях не раз. Мы так и не нашли объяснения, чем именно привлекают девушек выраженные вены на мужских руках. Может быть, это воспринимается как признак физической силы?

4. Усталый вид

Сесть вечером на диван с утомленным и даже чуть раздраженным вздохом, наслаждаясь любимым сериалом или вкусным ужином. У некоторых девушек такая картина вызывает прилив нежности и умиления. Ведь это почти как снять туфли на высоких каблуках после напряженного дня.

5. Волосы на теле

Некоторые мужчины стесняются чрезмерной растительности на своих руках, ногах или груди. То же касается усов и бороды. Женские ответы уверяют: напрасно. Волосатость видится дамам как признак мужественности и нечто очень привлекательное.

6. Полнота

Кое-кто предпочитает стройных или даже худощавых кавалеров. Тем, кто не отличается поджарым телосложением, не стоит отчаиваться. Оказывается, немалое количество девушек любят парней с мягким животиком.

7. Широкие, четко очерченные брови

Брови держат лицо. Это справедливо не только в отношении женского пола. Недаром же нам приятнее смотреть на мужские лица с четко очерченными и заметными бровями.

8. Немного седины в бороде

Легкая седина в бороде воспринимается не как маркер старости, но как признак опыта. Возможно, это и есть та самая изюминка, которая добавляет мужчине шарм и харизму. Это подтверждают и сами женщины.

9. Нежелание быть «плохим парнем»

О том, что девушки любят «плохих парней», слышали все. Но немногие знают, что у этого правила есть оговорка: до определенного возраста. Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем: жить с грозой района или очередным непонятым гением — так себе перспектива. А вот иметь крепкую опору хочется многим: это показали данные опроса о привлекательных чертах сейчас и 10 лет назад.

10. Легкая небрежность

Вид а-ля «только что проснулся» нравится девушкам. Растрепанные волосы, еще не сбритая щетина и даже запах. Мужчины могут даже высмеивать это, но некоторые находят парней в таком облике в десятки раз привлекательнее. К этим же выводам пришли и ученые: по их данным, небольшая щетина воспринимается женщинами в целом лучше, нежели гладко выбритое лицо или внушительных размеров борода.

11. Неразговорчивость и скромность

Скромность украшает не только девушку. Ребята, которые чуть стесняются и мало говорят, выглядят очаровательно. Эту черту чаще всего отмечают девушки, которые сами любят поболтать и являются душой компании: противоположности притягиваются, не так ли?

12. Застенчивость

Это свойство отчасти связано с предыдущим пунктом и вытекает из него. В одном из опросов девушки разоткровенничались и рассказали: им кажется восхитительным, когда парни смущаются, краснеют и даже начинают немного заикаться. Например, во время публичных выступлений.

13. Шрамы

Старая добрая истина про шрамы нашла научное подтверждение. Эксперимент 2009 года показал, что мужчины со шрамами оценивались женщинами как более привлекательные. Парням пора перестать стесняться шрамов на подбородке после падения с велосипеда в детстве или случайной царапины.

Мужчины, а вы согласны с этим списком? Дамы, может быть, вы могли бы чем-то его дополнить?