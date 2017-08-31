13 ошибок в стиле, которые беспощадно старят

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С годами приобретаются привычки, от которых очень трудно отказаться. Но время не стоит на месте, и некогда любимый вами бьюти-трюк может начать работать против вас. AdMe.ru предупреждает — визуально вы прибавляете себе возраст, если:

1. Нарушаете пропорции

Когда вы следуете модным тенденциям, всегда необходимо помнить о пропорциях. Если вы надеваете брюки свободного кроя, то лучше подобрать облегаюший топ, и наоборот — оверсайз-рубашку сочетайте с джинсами скинни. И самое главное: все вещи должны быть по размеру. Маленькая вещь создаст ненужные складки, а слишком большая будет смотреться неряшливо и скроет достоинства.

2. Подбираете аксессуары в одной гамме

Сумка, обувь и пояс одинакового цвета выглядят очень устаревшей модной тенденцией (особенно если на аксессуаре присутствует модный принт). Для создания роскошного образа достаточно добавить один модный предмет, а все остальное подобрать в нейтральных тонах.

3. Забываете про ремень

Мешковатая одежда превращет фигуру в нечто бесформенное и тяжелое, добавляя лишние годы и килограммы, которых нет. Заведите привычку стремиться в любом образе к силуэту «песочные часы», и ваш образ всегда будет неотразимым.

4. Любите стиль ретро

Мода циклична, но не нужно застревать в одном стиле десятилетиями. Даже такая универсальная вещь, как джинсы, может прибавить возраст, если не следить за актуальностью моделей. Например, джинсы клеш имеют устаревший вид и только прибавят вам пару лишних лет. Оставьте эту модель для тех, кому нет 20, и подберите джинсы, которые будут подчеркивать достоинства вашей фигуры.

5. Продолжаете покупать подростковую одежду

С возрастом обязательно должен меняться стиль. Не стоит продолжать носить то, что вам так шло в 16 или 20 лет. Джинсы со стразами и футболки с мультяшками не сделают образ моложе, а только усилят возрастной контраст. В самых простых джинсах и футболке без принтов вы будете выглядеть молодо и круто.

6. Носите устаревшую оправу

Очки давно стали стильным и полезным аксессуаром, который может как скорректировать черты лица в вашу пользу, так и испортить весь образ. Дизайнеры предлагают множество современных альтернатив классическим моделям, поэтому подобрать стильную оправу, которая украсит именно вас, не составит труда.

7. У вас длинные прямые волосы

Длинные прямые волосы подчеркивают возрастные изменения лица. Отдайте предпочтение стильным коротким стрижкам. Если вы не готовы к кардинальным переменам, то также подойдут многослойные стрижки, которые сделают ваше лицо круглее и моложе.

8. Отдаете предпочтение персиковому лаку для ногтей

Ничто так не выдает возраст, как руки. Лиловые, персиковые и перламутровые розовые цвета очень невыгодно оттеняют вашу кожу, прибавляя возраст рукам. Для создания ухоженных и молодых рук лучше отдать предпочтение глянцевому белому, разбеленному розовому (и всем тем оттенкам, которые будут визуально осветлять кожу) и придерживаться овальной формы и средней длины ногтей.

9. Неправильно наносите румяна

Все много раз слышали, что румяна нужно наносить на яблочки щек. Но это правило действует только для очень молодых девушек. С возрастом овал лица начинает «плыть», и подобное нанесение румян только подчеркнет это. Лучше наносить румяна на верхнюю часть скулы, растушевывая линию практически горизонтально — такой способ создаст эффект лифтинга.

10. Используете бронзер на все лицо

Бронзер на носу, лбу и на подбородке подчеркивает поры и прибавляет возраст. Наносите бронзер в форме цифры 3, начиная с середины лба через висок по скуле, затем двигаясь по линии челюсти к подбородку. Так вы подчеркнете достоинства своего лица и будете выглядеть отдохнувшей.

11. Не краситесь

Большое значение при определении возраста человека имеют губы, глаза и брови: губы, как правило, становятся тоньше, а брови с возрастом теряют цвет. Создав эффект натуральности при помощи макияжа, вы сотрете с лица все возрастные изменения. Не забывайте пользоваться косметикой, но не экспериментируйте с неестественными цветами.

12. Отдаете предпочтение темным оттенкам помады

Темная губная помада делает губы меньше, тем самым визуально прибавляя несколько лет. Если вы никак не можете отказаться от этого модного тренда, то отдайте предпочтение сочным ягодным оттенкам, а помады с холодным подтоном подарите младшей сестре.

13. Мало улыбаетесь

Исследования показали, что улыбка помогает выглядеть моложе в глазах незнакомцев. Это прекрасный повод улыбаться чаще!