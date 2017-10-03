13 неожиданных признаков того, что вы проживете дольше, чем думаете

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Оказывается, признаки долгожительства могут быть весьма необычными и неочевидными. AdMe.ru делится самыми неожиданными секретами долголетия. А в конце статьи вы узнаете, где нужно поселиться, чтобы точно прожить до глубокой старости. Вы уже подсчитали, сколько повседневых обстоятельств продлевают вам жизнь?

1. Вас не пугает возраст

Исследования показывают, что благодарность связана с эмоциональной зрелостью, а умение относиться к собственному возрасту как к достоинству увеличивает продолжительность жизни на 7,5 года.

2. Вы шопоголик

Как оказалось, шопинг имеет более важное значение для мужчин, чем для женщин. Исследование показало, что частые покупки снижают уровень смертности на 28 % у мужчин и на 23 % у женщин.

3. У вас есть домашний любимец

Доказано , что домашние животные способны сохранить здоровье. Общение с четвероногим другом успокаивает и способствует выделению гормона окситоцина. Именно он регулирует положительные эмоции в организме. Таким образом ваш питомец продлевает вам жизнь, снижает стресс и оберегает от сердечно-сосудистых заболеваний.

4. Вы едите продукты фиолетового цвета

Если в вашем рационе регулярно присутствует еда фиолетового цвета, то шанс сохранить здоровье и продлить жизнь возрастает у вас в несколько раз: Черника предотвращает рост клеток рака молочной железы, богата пребиотиками и борется со старением .

рост клеток рака молочной железы, и . Ученые рекомендуют регулярно употреблять черный виноград: он улучшает работу мозга и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

регулярно употреблять черный виноград: он и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины, которые съедали 3 порции фиолетовой еды в неделю, снизили риск сердечного приступа на 32 %.

5. Вы улыбаетесь на фотографиях

Изучив фотографии бейсболистов высшей лиги, которые играли в 1950 году, ученые пришли к выводу, что улыбка способна продлить жизнь. Исследование показало, что у людей, которые улыбались на фото, продолжительность жизни была в среднем на 7 лет больше.

6. Вы позволяете себе пару чашек кофе в день

Исследование показало, что у людей, которые регулярно пили кофе, риск смерти снижен. А именно : 1 чашка кофе снижает риск преждевременной смерти на 12 %, а 3 — уже на 18 %.

7. У вас есть постоянный партнер

Любовь укрепляет наше здоровье, оберегая от негативных последствий стресса, а еще, согласно исследованию , брак продлевает жизнь. Люди без постоянного партнера в среднем возрасте умирают преждевременно в 2 раза чаще. Ученые Гарвардской медицинской школы тоже считают, что брак помогает продлить жизнь, а также уменьшает риск сердечных заболеваний, болезни Альцгеймера и уменьшает вероятность возникновения рака. Результаты исследования, проведенного учеными Чикагского университета, показали, что женатые мужчины в среднем живут на 10 лет дольше неженатых, тогда как замужние женщины живут примерно на 4 года дольше незамужних.

8. У вас «позитивные» инициалы

Это удивительно , но инициалы, из которых можно сложить положительные слова (например: ВИП, МЯУ, МИГ, ЛЕВ и т. д.), добавляют годы жизни. Мужчины с положительными инициалами жили почти на 4,5 года дольше, в то время как мужчины с инициалами, которые складывались в отрицательные слова, жили меньше почти на 3 года среднего показателя.

9. У вас есть небольшой лишний вес

Установлено , что люди с небольшим избыточным весом живут дольше, чем люди с нормальным, недостаточным или слишком избыточным весом. Ученые полагают, что преимущество в пару килограммов поможет защитить организм от слабости в пожилом возрасте.

10. Или хотя бы большие бедра

Ученые обнаружили , что женщины с большими бедрами могут похвастаться более крепким здоровьем, так как лишний вес в нижней части тела существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Жир на бедрах отличается от жира на животе: жир в верхней части тела опасен, так как он обволакивает внутренние органы, вызывая различные заболевания и сокращая продолжительность жизни.

11. В вашем окружении много людей с чувством юмора

Норвежские ученые выяснили, что друзья с отличным чувством юмора продлевают жизнь на целых 7 лет. Но, как оказалось, смех оказывает существенное влияние на здоровье только до 70 лет . Пора запасаться положительными эмоциями!

12. Вы общались с большим количеством женщин

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что мужчины, которые росли в среде с небольшим количеством женщин, умирали раньше, чем те, которых окружали женщины. Еще у таких мужчин больше шансов жениться, а брак (как мы уже выяснили) продлевает жизнь.

13. Вам нравится заботиться о других

Ученые сделали вывод, что чем больше муж и жена заботятся друг о друге, тем дольше они будут жить — достаточно уделять второй половинке 14 часов в неделю. А бабушки и дедушки живут дольше, если у них есть внуки. Поэтому так важно отвозить детей на выходные к родителям.

Бонус: Вы живете на Икарии

На греческом острове Икария проживает самый большой процент 90-летних в мире, а также пожилые люди здесь реже страдают от различных возрастных заболеваний. Ученые связывают отменное здоровье островитян с горной местностью, которая требует ежедневной физической активности. А также долгожительству способствует рацион, в котором высокое содержание оливкового масла, свежих овощей и хорошего вина.