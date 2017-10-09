13 моментов в поведении, которые навсегда портят впечатление о вас
Мнение о человеке формируется с началом общения и часто остается неизменным. Пытаясь показать себя с лучшей стороны, мы порой допускаем ошибки, которые негативно влияют на наш образ.
AdMe.ru узнал, чего не следует делать при знакомстве с людьми, чтобы повысить свои шансы на дальнейшее общение.
Социальные сети
- Большое количество фотографий, не отличающихся разнообразием и не несущих эмоциональной нагрузки, в соцсетях указывает в первую очередь на эгоизм и самолюбие.
- Лицо крупным планом, сфотографированное с расстояния меньше 45 см, вызывает недоверие и сомнения в компетентности.
- Большое количество друзей в интернете создает впечатление, что человек слишком зациклен на популярности и пытается создать образ общительного и веселого человека. Согласно исследованию, наиболее привлекательными были признаны люди, у которых в друзьях было от 100 до 300 человек.
Эмоции
- Попытка скрыть ваши реальные эмоции может говорить об отсутствии у вас интереса к окружающим, о неумении сопереживать и поддерживать.
- Ярко выраженные эмоции с эффектом театральности наводят окружающих на мысль о вашей несдержанности и чрезмерной импульсивности.
Разговор
- Лучший способ завести близкое знакомство — взаимно делиться личной информацией, например детскими воспоминаниями и увлечениями. Но раскрытие конфиденциальной информации о ваших знакомых характеризует вас как ненадежного человека и сплетника.
- Чрезмерные разговоры о себе с постоянным использованием местоимения «я» отталкивают от вас окружающих и создают впечатление, что вы считаете себя интереснее и умнее других.
- Пытаясь спрятать хвастовство за самокритикой, вы отталкиваете окружающих и становитесь менее приятным и открытым собеседником.
Поведение
- Чрезмерная любезность отталкивает окружающих, так как вызывает подозрение, что для такого поведения у вас есть скрытые мотивы.
- Неприязнь или холодность не поможет расположить к себе собеседника. Ведите себя с ним так, будто чувствуете, что нравитесь ему, — тогда сработает «феномен взаимной симпатии».
- Упоминание о ваших встречах или знакомствах со знаменитыми людьми наталкивает на мысль о том, что таким образом вы пытаетесь манипулировать окружающими и ставите себя выше их.
Улыбка
- В отличие от фальшивой, натянутой улыбки или нахмуренного выражения лица, искренняя улыбка повышает ваши шансы на то, что человек вас быстрее вспомнит при следующей встрече.
- Если вам удобно сидеть в закрытой позе, то достаточно искренне улыбнуться, чтобы расположить к себе собеседника. Согласно исследованиям, большую симпатию вызывают улыбающиеся люди, вне зависимости от их позы.