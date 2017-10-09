13 моментов в поведении, которые навсегда портят впечатление о вас

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мнение о человеке формируется с началом общения и часто остается неизменным. Пытаясь показать себя с лучшей стороны, мы порой допускаем ошибки, которые негативно влияют на наш образ.

AdMe.ru узнал, чего не следует делать при знакомстве с людьми, чтобы повысить свои шансы на дальнейшее общение.