13 комиксов о том, как выглядел бы мир, если бы мы говорили то, что думаем

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Многие люди стесняются что-то сказать, потому что боятся причинить окружающим неудобства и показаться невоспитанными. Скрепя сердце они мирятся с криво подстриженной челкой, давятся непрожаренным стейком в ресторане и не могут отказать коллегам на жалостливые просьбы одолжить денег.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и представили, как выглядел бы мир, если бы люди вдруг набрались смелости и начали говорить то, что действительно думают.

Не платили бы за работу, которая выполнена неудачно

Не ждали бы, пока нас наконец заметят и оценят по достоинству

Не скрывали бы от работодателя своих истинных мотивов

Четко придерживались бы своих требований

Не упускали бы шанса устроить личную жизнь

Не боялись бы отшить наглых родственников

Отказывались бы от блюд, если они пришлись не по вкусу

Отважно защищали бы свой покой

Ставили бы на место наглых коллег

Думали бы в первую очередь о себе

Не стояли бы в километровых очередях

Отстаивали бы свои права на получение информации

Делали бы то, что другим кажется невозможным