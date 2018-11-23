13 качеств сильных женщин, перед которыми мужчины не могут устоять

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Хорошая самооценка женщины — основа ее здоровых отношений с людьми и важная составляющая в процессе достижения жизненных целей. Более того, уверенность в себе и внутренняя сила делают женщину по-настоящему неотразимой. Поэтому очень важно работать над собой и меняться в лучшую сторону. Список изменений ждет вас прямо здесь.

AdMe.ru твердо убежден: счастливые и здоровые люди всегда добиваются успеха. Для прекрасной половины нашей аудитории мы собрали 13 важнейших способов стать неотразимой и успешной.

1. Вы не должны быть совершенной во всем

В наши дни женщины вынуждены думать, что, если они построили карьеру, но не создали семью (или наоборот) — они провалились. Но у каждого из нас своя дорога, и, когда вы достигаете больших успехов или посвящаете свою жизнь воспитанию детей, вы уже заслуживаете большого уважения. Важно выбрать свой путь и придерживаться его. Вы можете быть идеальными для себя и окружающих людей, не являясь мастером на все руки.

2. Не гонитесь за распродажами

Это абсолютно нормально, если ваши глаза загораются при виде большой распродажи. Но более практично иметь одну качественную вещь или один хороший набор косметики, вместо того чтобы купить 10 дешевых платьев за ту же сумму. Дорогое пальто прослужит вам дольше, нежели куртка с распродажи. Не говоря уже о том, что косметика влияет на вашу кожу и здоровье, поэтому она должна быть качественной.

3. Полюбите свое тело

Одно дело — любить и принимать свое тело, другое — принимать правильные решения. Люди любят оправдывать пренебрежение своим здоровьем, говоря: «Я — это не мое тело». Однако на самом деле ваше тело — это вы. Это часть вас, которая будет с вами всегда. Поэтому перестаньте разрушать себя, злоупотребляя фастфудом или опасными диетами и упражнениями. Пусть ваше сознание и здоровье находятся в равновесии.

4. Не позволяйте возрасту на вас давить

Возможно, вы выросли в семье, где все внимание уделяли младшему ребенку. Или, может быть, ваши родители учили вас уважать и отдавать больше старшим членам семьи. Где же вы в этой схеме? Дело в том, что только вы сами можете это решить. Можно жить не своей жизнью и не любить свою работу, ожидая волшебную цифру, после которой наступит счастье и удовлетворение. Но ведь ваша жизнь происходит прямо сейчас! Никто из нас не знает, что ждет в будущем, поэтому стоит начать жить и быть счастливым уже сегодня.

5. Полюбите спорт

Вы можете выбрать любой спорт и любое упражнение, которое вам нравится. Наше тело предназначено для осуществления физической активности, и именно это делает нас счастливыми. Эндорфины (гормоны радости) производятся в мозгу во время тренировки. Чтобы приучить себя к спорту, дайте себе 21 день (время, необходимое для формирования привычки) и следите за своим самочувствием. Кроме того, фотографии «до» и «после» могут послужить прекрасной мотивацией.

6. Будьте честны с собой

Никто не идеален, включая вас. Ваши недостатки не делают вас менее прекрасным человеком. Во всяком случае, это то, что делает вас личностью. Принятие этого может быть освобождением и первым шагом к работе над тем, чтобы недостатки не мешали вам иметь здоровые отношения и качественную наполненную жизнь.

7. Будьте любознательными и талантливыми и гордитесь этим

«Будьте любознательными!» «Мария Склодовская-Кюри — первая женщина, получившая Нобелевскую премию. Она открыла радий и полоний».

Мы часто чувствуем себя уязвимыми в этом большом мире. Публикации в инстаграме или фейсбуке заставляют нас чувствовать, что жизнь и достижения других людей лучше наших. Трудно иметь в виду, что социальные сети — это лишь красивая обложка жизни обычных людей. Потратьте немного времени, чтобы сесть и написать на бумаге все свои таланты и навыки, все, что у вас отлично получается, и вы увидите, что вы намного сильнее, чем думаете, даже в самые тяжелые времена. Если вы слишком самокритичны, чтобы похвалить себя, попросите друзей помочь. Они знают, почему они вас любят!

8. Не тратьте свое время на токсичных людей

Мы не выбираем людей, с которыми учимся в институте или работаем, но наше свободное время остается в нашем распоряжении. Не тратьте его на людей, которые заставляют вас чувствовать себя плохо или дают вам меньше положительных эмоций, чем вы заслуживаете. Уметь говорить «нет», когда вы не хотите что-то делать, — бесценный навык и признак психологической зрелости.

9. Будьте ответственными за свое здоровье

«90 лет любви».

Если вам больше 18 лет, никто не обязан заботиться о вас. И чем быстрее вы возьмете ответственность за себя, тем качественнее будет ваша жизнь. Вы можете бояться врачей, но помните: они нужны, чтобы помочь вам. Если вы контролируете состояние своего здоровья, никогда не поздно что-то исправить.

10. Не делайте того, что вам не нравится

Пить на вечеринке, потому что все пьют, или оставаться в отношениях с человеком, потому что вашей семье нравится ваш партнер (а вам — нет), — все это портит вашу жизнь. Давление окружающих — это не только проблема подростка, мы сталкиваемся с ним каждый день, следуя моде или советам друзей. Но когда вы начинаете принимать решения, учитывая свои приоритеты и чувства, вы в итоге получаете больше ответственности за свою жизнь. Достигнутая цель также принесет больше удовлетворения, поскольку она является вашим решением.

11. Уважайте свое время

«Не говорите со мной. Я себя не контролирую: буду говорить с вами в течение трех часов и в итоге ничего не успею. Спасибо, я люблю вас».

Некоторые любят опаздывать, а другие считают опоздание неуважением. В любом случае ваше время — это единственный ресурс, который вы никогда не вернете. Когда мы мудро распоряжаемся им, мы можем добиться больших успехов и лучше контролировать все, что происходит в жизни.

12. Разрешайте себе отдыхать

Своевременная зарядка наших «батареек» имеет решающее значение для физического и психического здоровья. Хороший сон, любимое хобби и возможность побыть наедине — это то, что положительно влияет на ваше тело и разум. В конце концов, вы не сможете сделать что-то хорошо, если не чувствуете себя хорошо.

13. Понимайте и предотвращайте манипуляции

Да, когда мы хотим чего-то, мы делаем все, чтобы желания сбылись. Но, если вдруг что-то не получается, это не означает, что мы фатально ошиблись. Это открывает возможность попробовать еще раз. Но часто мы подсознательно начинаем обвинять в неудаче обстоятельства или других людей, что позволяет нам принять роль жертвы. Будьте осторожны, роль жертвы вызывает привыкание, а это плохо сказывается на нашей самооценке.

Все пункты оказались для вас логичными? Или мы забыли что-то еще, что повышает самооценку? Не забудьте поделиться своими мыслями с нами.