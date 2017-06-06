13 историй от тех, кому повезло с друзьями
Дружба должна быть в основе любых отношений. Потому что все радости жизни созданы, чтобы ими делиться с теми, кто любит и понимает нас.
AdMe.ru собрал 13 историй о том, как здорово иметь отличных друзей. Берегите их.
- В студенческие годы мы, 3 парня, в электричке познакомились с девушкой. Прощаясь, предложили ей встретиться еще. Мне и другу она отказала, а с третьим стала встречаться. Через год они расстались, а мы спросили его: «Почему она тебя тогда выбрала?» Он рассмеялся и говорит: «Да пока вы в кассу метро стояли, я сказал, что вы оба женатые, просто кольца не носите».
- В старших классах активно занимался боксом на протяжении 7 лет. В самом обычном зале на городской окраине, где были местные ребята с нашего двора и школы, все очень близко дружили. Как-то с тренером решили летом съездить на недельку в Грузию, на спортивно-оздоровительный отдых. Ребята за полгода устроились на разные подработки. Пришло время поездки, тренер собирает ребят и говорит, что один из нас, Саша, не поедет, потому что у него мама очень серьезно заболела, все его накопления на лечение уйдут. Тут самый старший из нас сказал, что тоже не поедет, Сашке явно нужнее деньги, он отдаст их ему. И 6 здоровых лбов, которые пахали полгода ради того, чтобы пару недель в Грузии отдохнуть, единогласно поддержали эту мысль. Довольно приличную сумму тем же вечером принесли отцу Саши.
- Работаю в школе. Есть у нас мальчик — с ногой у него проблемы, ходит на костылях. Мама его добивалась, чтобы учился он в обычном классе с обычными ребятами. Мальчишка веселый, компанейский, самостоятельный, одноклассники ему, конечно, помогают. Теперь учится в средней школе. Пристал к нему один хулиган-девятиклассник: отобрал костыль, смеялся над его сестрой и над ним. Но узнали мы об этом позже, когда начали разбираться, почему шестиклашки подрались с девятиклассником.
- У папиного одноклассника в детстве жил необычный питомец — мартышка Яша. Папа-моряк привез сыну такой подарок с рейса. Был Яша тем еще пакостником: не любил отпускать хозяина в школу, поэтому измазывался во всем, что придется — варенье, мед, сметана, — и начинал тереться о шторы и мебель. Мальчику приходилось все это срочно убирать, и он часто опаздывал на уроки. И не было в мире никого счастливее, чем маленький Яша, который услышал, что его друг возвращается из школы.
- Как-то ночью, возвращаясь с небольшого путешествия на поезде, мы с девушкой попросили друга забрать нас на машине с вокзала, ибо время позднее и ничего не ходит. Машина друга была в ремонте, но он пообещал одолжить другую у третьего лица. Третье лицо в это время уже крепко спало, заранее его никто не предупредил. Но уже ведь было обещано... В общем, встретил он нас. Минут 40 шел до поезда и встретил. Пешком. Зато обещание выполнил. Обратно шли уже втроем.
- Я получил легкий химический ожог подмышек от некачественного дезодоранта. Ощущение не из приятных, поэтому, чтобы дать себе передышку, периодически поднимаю руки вверх и некоторое время так хожу или сижу, по возможности маскирую это под потягушки. Но мои друзья-то уже в курсе. В итоге каждый раз, когда я поднимаю руки, они орут мне «Восславь солнце!» Настоящие друзья, люблю их.
- Я живу в Балтиморе, в доме американца чилийского рода. Он говорит на английском и на испанском. Ему 68. По дороге, когда он отвозит меня по делам, рассказывает о том, что считает интересным. Сегодня он рассказал о своей аллегории, какие бывают друзья: листья, ветви и корни. Листья ненадежны, они лишь тянут сок. Ветви лучше, но ломаются под ветром. Корней не видно вроде бы, но они делают все самое главное.
- В 2010 году была в гостях у друзей. Был фестиваль спортивный, на природе, в лесу. Фестиваль проходил с пятницы по воскресенье, мы приехали в четверг, дабы насладиться своей компанией и природой. Остальные должны были подтянуться к обеду пятницы. Отлично провели вечер, на утро поняли, что ночью прошел дождь, а мы не убрали дрова, все намокло. Звоним другу, просим, чтобы угля привез. Сушимся потихоньку, а через пару часов приезжает дружочек наш с углем. С активированным! Подумал, что нам плохо после вчерашнего, чтобы нас в форму привести, 10 пачек купил.
- Дело было в школьные годы. Нравилась мне в классе одна девочка. Чтобы ее описать, скажу так: в каждом классе была такая девочка, которая нравилась если не всем, то большинству. Был у меня друг. И мой друг нравился этой девочке. Как-то раз я, мой друг и та девочка возвращались из школы втроем. И она разрешила поцеловать себя моему другу. После произошедшего мой друг скривил лицо и сказал: «Фу, она кислая». И больше мне эта девочка не нравилась.