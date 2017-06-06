13 историй от тех, кому повезло с друзьями

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Дружба должна быть в основе любых отношений. Потому что все радости жизни созданы, чтобы ими делиться с теми, кто любит и понимает нас.

AdMe.ru собрал 13 историй о том, как здорово иметь отличных друзей. Берегите их.