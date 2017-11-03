13 иллюзий, из-за которых кажется, что мы живем в матрице
Несмотря на всю сложность нашего мозга, его очень легко обмануть. Так, например, иллюзии способны обойти защитные системы нашего мозга и показать нам то, чего в действительности не существует. И частенько мы этого даже не замечаем.
AdMe.ru собрал 13 иллюзий, которые обманут ваши глаза и заставят усомниться в реальности.
Так выглядит потолок в номере моего отеля
Эта рождественская фигурка смотрится так, будто два тираннозавра дерутся за циркулярную пилу
Двигайте головой из стороны в сторону
Съемка берегов Ирландии с дрона. Кажется, будто мир перевернулся
На самом деле это не барные стулья, а коктейли
Покачайте телефоном или головой из стороны в сторону
Вы увидели первыми тени людей или простые колонны? А на самом деле это изображение на стене
Поначалу я подумал, что это мини-телефон и гигантские игральные карты
А вот так выглядит пол при входе в обычный офис
Переверните изображение: это кровать. А вы что подумали?
Когда я стелил ковер, не подумал про ступеньки
McDonald’s опубликовал эту иллюзию со скрытым посланием. Попробуйте «размылить» взгляд и прочитать его
Вы тоже видите черные точки между клавишами?
На самом деле эти синие прямые параллельны друг другу
А теперь попробуйте быстро поморгать
Бонус: цвет, который вы никогда не видели
Посмотрите на картинку (желательно в полной темноте). Сфокусируйтесь на белой точке посередине. Вскоре красный круг станет очень ярким, а вокруг него появится кольцо. Когда это случится, отведите взгляд и посмотрите в любую темную точку в своем окружении.
Фото на превью pikabu