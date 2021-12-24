13 фраз, которые с головой выдают токсичного манипулятора

Ученые уверены: в каждом из нас скрывается манипулятор. Обычно мы ограничиваемся так называемыми социально приемлемыми манипуляциями вроде улыбки или долгого зрительного контакта. Но в минуты гнева или в сложных обстоятельствах зачастую проскакивают фразы, которые точно не стоило бы говорить.

Мы в AdMe.ru решили проиллюстрировать типичные ситуации, в которых проявляют себя токсичные собеседники, и разобраться, что не так с фразами, которые все мы точно слышали и даже, возможно, сами произносили.

«Что ты хочешь, чтобы я сделал?»

Чаще всего эта фраза звучит весьма саркастично: мол, ну что тебе надо от меня? Человек, который задает этот вопрос, вовсе не стремится выяснить, чем он реально может помочь. Скорее, он просто пытается переложить ответственность за принятие решений на кого-то другого. Причем ответное предложение, поступившее после этой фразы, он, вероятнее всего, встретит в штыки. Вместо этой фразы лучше проявить творческую жилку и самостоятельно предложить вариант решения проблемы. Даже если он не покажется собеседнику подходящим, с этого может начаться дальнейший конструктивный диалог.

«Но ты же сам говорил...»

Еще один яркий пример фразы, которую люди произносят, когда хотят снять с себя всяческую ответственность. К тому же в ней содержится скрытое обвинение: мол, сам принял плохое решение — сам и расхлебывай последствия. Ответить на эту фразу можно лишь одним способом: не апеллировать к логике и не оправдываться за то, что передумали. И люди, и ситуации меняются, и вы имеете полное право поменять свое мнение и сказать: «Да, раньше я думал так, а теперь все иначе».

«Я бы никогда так не сделал»

Произнося эту фразу, собеседник может даже не задумываться о ее скрытом негативном подтексте. Тем не менее в ней всегда слышится некий упрек. Автор этой фразы не подразумевает, что он бы не смог чего-то сделать, потому что он менее умный или решительный. Нет, он говорит о своем превосходстве и о том, что не сделал бы этого, потому что это глупо, нелепо или не принято в его окружении. Вместо этой фразы лучше просто восхититься решением человека и похвалить его позитивные качества, проявленные в этой ситуации, без перетягивания одеяла на себя и использования «я»-конструкций.

«Ты меня заставил»

Сюда же относятся любые фразы в духе: «Ты сам виноват, что я так сделал», «Из-за тебя мне пришлось», «А чего ты ожидал после своего поступка?». Эксперты объясняют их использование неумением разделять эмоции и реакции на них. Например, чувствуя гнев, человек может крушить все вокруг, а потом говорить, что его заставил это сделать тот, кто его разозлил. Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно научиться выражать эмоции словами, причем без обвинений. Например, не стоит мыть посуду, если это обещал сделать партнер, а потом обвинять его: мол, ты заставляешь меня делать домашние дела. Вместо этого лучше честно выразить эмоции, сказать: «Я расстроен, что ты не выполнил обещание». После этих слов любой любящий человек постарается исправиться, и конфликт будет исчерпан.

«Подойди сюда»

Чувствуете угрозу, скрытую в этой фразе? Услышав ее, вряд ли хоть кто-то подумает, что его зовут посмотреть цветочки или получить подарок. Первой реакцией, скорее всего, будет прямо противоположное желание: не подойти, а развернуться и бежать. Желая позвать кого-то, лучше использовать конструкции, оставляющие человеку право выбора, в духе: «Мы можем обсудить такой-то вопрос?» Оставьте собеседнику шанс самому решить, готов ли он к разговору сейчас или хочет его отложить.

«Вечно ты...»

Такие фразы — явная гипербола, то есть преувеличение. На обвинения с использованием слов «всегда» или, наоборот, «никогда» очень сложно ответить конструктивно — уж слишком они расплывчатые и не содержат ничего, кроме эмоций. К тому же они больше говорят о самом авторе фразы, нежели о его собеседнике. Человек, который часто слышит подобные обвинения в свой адрес, может и сам в них поверить и в дальнейшем лишь соответствовать стереотипу, вместо того чтобы что-то менять. Гораздо продуктивнее обсуждать конкретные детали в конкретных ситуациях без подобных обобщений, какими бы уместными они ни казались.

«Неужели так сложно?..»

Подобный вопрос можно отнести к категории риторических, то есть не требующих ответа. И правда, как можно на него ответить? Сказать «да, сложно» — значит расписаться в собственном бессилии и неспособности сделать что-то очень простое. Сказать «нет, не сложно» — нарваться на закономерное удивление: «Так почему не сделал?» Произнося эту фразу, человек выражает свое недовольство тем, что все вокруг не действуют именно так, как он ожидает. Наверное, единственный подходящий способ парировать такой вопрос — спросить в ответ: «Неужели так сложно перестать задавать подобные вопросы?» Если же не хочется начинать обмен колкостями, лучше вовсе не использовать эту фразу, а вместо нее внести конструктивное предложение, как исправить ситуацию.

«Почему ты?..»

Конечно, вопрос «почему?» служит манипулятивным целям не всегда, а только в тех случаях, когда после него высказывается некая претензия. При таких раскладах этот вопрос тоже становится риторическим, ведь человек задает его не для того, чтобы действительно выяснить причину (она и так понятна — что-то банальное вроде «забыл» или «не успел»). В такой скрытой форме он высказывает свое недовольство. Вместо подобных манипулятивных формулировок лучше прямо высказать свои эмоции, связанные с ситуацией. В таком случае шансов добиться выноса мусора гораздо больше.

«Это напомнило мне...»

Эта фраза — типичный пример использования «я»-конструкции для перетягивания одеяла на себя. Когда кто-то делится своими мыслями и переживаниями, ему вряд ли будет приятно, если собеседник тут же начнет вспоминать похожие ситуации из своего опыта. Ведь это демонстрирует крайнюю форму эгоцентризма — человеку неинтересно говорить о ком-нибудь, кроме себя. Вместо использования подобной фразы лучше сосредоточиться на самом собеседнике, позадавать ему наводящие вопросы, чтобы узнать больше подробностей из его персонального опыта. А уже потом вспомнить свой, если он может оказаться полезным.

«А что насчет?..»

Эта фраза — один из самых ярких маркеров, которые подчеркивают, насколько человеку неинтересны и его собеседник, и тема, которую он затронул. С помощью этого вскользь заданного вопроса автор пытается сменить тему на более благоприятную для себя или даже высказать какую-то претензию, которая может весьма больно ранить собеседника. Если хочется сделать диалог более эффективным, не стоит перепрыгивать с темы на тему, так что лучше избегать подобного вопроса.

«Я же извинился!»

Зачастую эта фраза используется тогда, когда человек вовсе и не извинялся. Это своего рода газлайтинг — манипулятивная техника, при которой токсичный собеседник заставляет свою жертву едва ли не сойти с ума, утверждая, что та все знает и помнит неправильно. Даже если человек, использующий эту фразу, действительно ранее принес извинения, слова «я же извинился» их полностью нивелируют, ведь в них слишком явно слышится ответный упрек. Вместо этого лучше поделиться выводами, которые всегда можно извлечь даже из самой негативной ситуации.

«А ты?..»

С этих слов обычно начинается типичный «перевод стрелок». Используя эту фразу, человек может обвинить, унизить и даже запугать собеседника, при этом сняв с себя любую ответственность. Типичные примеры: «А ты что сделал, чтобы это предотвратить?», «А ты куда смотрел?» и т. д. Чтобы вести диалог конструктивно, не стоит пытаться переложить всю вину или ответственность на собеседника. Гораздо эффективнее спокойно обсудить ситуацию без взаимных упреков.

«Ты мог бы просто...»

Чаще всего эта фраза используется вовсе не в ситуациях, когда все действительно просто и очевидно, а в сложных случаях, когда взвешенное решение принять трудно. Услышав эти слова, собеседник начинает сомневаться в себе и подозревать, что с ним что-то не так — ведь предложенное решение совсем не кажется ему таким простым, как утверждает автор фразы. В итоге манипулятор чувствует свое превосходство, а его собеседник начинает действовать сгоряча, не подумав о последствиях. Если не хочется позже нарваться на справедливый упрек — мол, все было вовсе не так просто, как ты говорил, — лучше не использовать подобную формулировку.