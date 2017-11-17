Мы нашли 13 примеров того, что у каждой девушки есть своя чудинка. И это прекрасно

У каждой девушки есть какая-то своя чудинка, из-за которой она делает некоторые вещи совсем не так, как это делают обычные люди. И в этом вся прелесть, ведь именно из-за таких странностей мы отличаемся друг от друга.

AdMe.ru вспомнил 13 моментов, в которых каждая девушка узнает себя.

1. Как чихают

2. Как танцуют

3. Как готовят

4. Как читают

5. Как выглядят с красной помадой

6. Как выглядят во время ветра

7. Как заправляют одеяло в пододеяльник

8. Как проводят вечер пятницы

9. Как едят

10. Как собираются на свидание

11. Как едят печенье с начинкой

12. Как выглядят на работе

13. Как сидят на диете

Фото на превью depositphotos

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7 Комментарии
  • 17 ноября 2017
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