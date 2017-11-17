Мы нашли 13 примеров того, что у каждой девушки есть своя чудинка. И это прекрасно

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У каждой девушки есть какая-то своя чудинка, из-за которой она делает некоторые вещи совсем не так, как это делают обычные люди. И в этом вся прелесть, ведь именно из-за таких странностей мы отличаемся друг от друга.

AdMe.ru вспомнил 13 моментов, в которых каждая девушка узнает себя.