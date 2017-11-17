Мы нашли 13 примеров того, что у каждой девушки есть своя чудинка. И это прекрасно
У каждой девушки есть какая-то своя чудинка, из-за которой она делает некоторые вещи совсем не так, как это делают обычные люди. И в этом вся прелесть, ведь именно из-за таких странностей мы отличаемся друг от друга.
AdMe.ru вспомнил 13 моментов, в которых каждая девушка узнает себя.
1. Как чихают
2. Как танцуют
3. Как готовят
4. Как читают
5. Как выглядят с красной помадой
6. Как выглядят во время ветра
7. Как заправляют одеяло в пододеяльник
8. Как проводят вечер пятницы
9. Как едят
10. Как собираются на свидание
11. Как едят печенье с начинкой
12. Как выглядят на работе
13. Как сидят на диете
Фото на превью depositphotos