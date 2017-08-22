13 вредных советов, чтобы воспитать ребенка-невротика

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Существует немало литературы о методах воспитания детей. В этот раз мы поговорим о том, чего нельзя делать с малышами ни при каких условиях. AdMe.ru подобрал для вас 13 «советов», как вести себя с ребенком так, чтобы он точно стал невротиком.

1. Требуйте от ребенка невозможного

Ставьте своему малышу недостижимые цели. Например, ваш 2-летний ребенок должен отличать Баха от Вивальди, 3-летний — знать наизусть хотя бы основные стихи Есенина, 5-летний — разбираться в истории Древней Греции, 10-летний — понять принципы формирования банковских моделей, 12-летний — определиться со своими жизненными планами.

2. Как можно чаще переживайте за своего ребенка

Старайтесь ни на секунду не упускать его из поля зрения. Активно переживайте по каждому пустяку — пусть ваша тревога передается и ему. Следите за тем, чтобы у ребенка не появилось чувство безопасности, иначе ему будет сложно доверять мошенникам и подлецам в будущем.

3. Не забывайте о важных словах

Научитесь правильно разговаривать с ребенком. Обязательные составляющие любого предложения: «Ты всегда...», «Ты никогда...», «Все, кроме тебя...», «Ты постоянно...». Удачный вариант: «Все, кроме тебя, уже давно переоделись! Ты всегда самый медленный!» Постоянно комментируйте все его действия, используя «У тебя не получится», «Сиди ровно», «Давай я сам», «Не бегай», «Тебе в руки нельзя ничего дать».

4. Прерывайте ребенка, когда он чем-то увлечен

Не может же нормальный человек 2 часа подряд складывать пирамидку из кубиков! Сейчас для него есть более важная задача — изучение латыни и правил поведения за столом.

5. Устраивайте скандалы

Ребенок должен знать, что доверять нельзя никому. Активно выясняйте отношения со своим партнером в присутствии ребенка. Пусть он будет осведомлен и принимает участие в ваших проблемах с самого детства.

6. Соглашайтесь на все его капризы

Чаще идите на компромиссы. Не хочет спать — разрешите играть до утра, не хочет вставать в школу — не будите. Чем меньше он будет адаптироваться в обществе, тем больше будет связан с вами. А вы то уж сделаете из него настоящего невротика! Соглашайтесь на шантаж. Если ваш ребенок плачет и просит купить игрушку — купите. Последовательно уступая слезам, вы достигнете максимальной амплитуды истерик, о которой и не мечтали!

7. Кричите громче и бейте своего ребенка

Кричите, чтобы важная информация точно записалась в голове у ребенка. Бейте его по рукам, попе, давайте ему подзатыльники. Это поможет относиться к насилию как к норме и спокойно выдерживать издевательства в будущем. Так он будет готов ко встрече с полицией, службе в армии и общению с надоедливым одноклассником.

8. Говорите о ребенке плохо

Говорите о ребенке плохо — без него и особенно при нем. Что важно: никогда не хвалите его. Рассказывайте всем смешные истории из его жизни, задавайте унизительные вопросы. Выставляйте напоказ его ошибки и подчеркивайте его ничтожность. Почаще спрашивайте «Почему ты такой жирный?», «В кого у тебя эти крысиные зубы?».

9. Сравнивайте его с другими детьми

Постоянно напоминайте ему, что он хуже других детей в детском саду или школе. Говорите, что он не такой ловкий, не такой худой или толстый, не такой умный, просто — не такой. Пусть с пеленок усвоит, что никогда не станет лучше других.

10. Расскажите ему о мальчиках и девочках

Объясните ему разницу между мальчиками и девочками: девочки скромные и аккуратные, любят посплетничать; мальчики — жесткие и никогда не плачут. Пусть сын сразу учится скрывать свои эмоции, а затем срывать их на окружающих. А дочь начинает изучать искусство обольщения, чтобы получать желаемое.

11. Пугайте его всеми тварями, которых припомните

Начните со страшных животных, перейдите на ведьм и привидения. Позже добавьте полицейских, докторов и злых соседей. Говорите о тех, кто «придет и заберет» его. Высмеивайте его страхи, ведь они не имеют никакой значимости по сравнению с вашими.

12. Никогда ничего не объясняйте

Аргументируйте тем, что он еще слишком мал, а все узнает, когда подрастет. Пусть знает, что есть сложные и непостижимые вопросы, в которые посвящены все, кроме него. В будущем это вам даст возможность подколоть ваше чадо на элементарном вопросе.

13. Начните с себя

Ребенок подражает. Ваш собственный невроз — залог успешного формирования его невроза. Побольше истерик, страданий, чувства вины, и вы удивитесь, как быстро будет достигнута ваша благородная цель!