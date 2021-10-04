13 человек, которые подарили себе свободу быть другими

В наши дни люди изо всех сил стремятся выглядеть как все, и виной этому социальные сети и модные тренды. Однако мы забываем о том, насколько мы все уникальны, и о том, что нашу индивидуальность следует ценить, а не скрывать. И у нас есть множество примеров, которые наглядно объясняют, почему нужно всегда оставаться собой.

AdMe.ru погрузился в глубины интернета и хотел бы показать вам 15 уникальных особенностей человеческого тела.

1. У этого парня 5 пальцев — и ни одного большого

2. «Мой правый глаз вертикально разделен на зеленую и коричневую часть. А в детстве одна часть была голубой, другая — коричневой»

3. «Мои необычайно плоские ступни»

4. «На одной стороне моего лица волосы образуют водоворот около скулы»

5. «У меня редкое кожное заболевание, из-за которого я могу рисовать на себе»

6. «Мой друг может браться за предметы тыльной стороной ладони»

7. «У моего босса в пупке родинка»

8. «У меня странное заболевание, из-за которого ухудшается кровообращение в некоторых пальцах рук и ног, когда мне холодно»

9. «У меня от природы эльфийское ухо»

10. «Мой локоть выгибается вот так»

11. «Меня прокляли, наградив пупком, который торчит сквозь рубашки»

12. «„Указательный“ палец на моей ноге имеет почти такую же длину, как мизинец на руке»

13. Редкий случай арахнодактилии