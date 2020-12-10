12 жизненных ситуаций, в которых защитить свои интересы не стыдно

С детства нас учат делиться, помогать близким и незнакомым, работать не щадя себя, уважать старших и ставить интересы родных людей выше собственных. В этом нет ничего дурного. Отзывчивость, щедрость и заботливость — это замечательные качества. Но часто мы следуем кодексу «хорошего человека» вопреки собственному желанию, просто потому что так надо. Ничего позитивного это в результате не приносит ни нам, ни окружающим.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, в каких же ситуациях стоит проявить здоровый эгоизм и твердо защитить собственные интересы, пусть и в ущерб другим.

Когда сутками пропадаем в офисе

Умение выстраивать личные границы бесценно во всех сферах жизни. Какой-то определенной формулы, которая бы подходила всем людям, здесь нет. Главное — определиться с собственными желаниями, приоритетами и целями и планомерно следовать им. Желание выполнить свою работу качественно, продемонстрировать коллегам собственные способности похвально. Но не стоит погружаться в работу с головой. Ведь не только в этом заключается вся жизнь. Затрачивая слишком много сил, уделяя своим обязанностям 24 часа в сутки, человек может выгореть, а заодно отдалиться от родных и близких. Из головного офиса к нам прислали молодого начальника. Он пару раз спросил мое мнение относительно каких-то вопросов, а потом предложил сделать аналитический разбор. Это не входило в мои обязанности, но работа понравилась, да и босс меня очень хвалил. Как же я удивилась, когда открыла корпоративный журнал и обнаружила все свои разборы за авторством моего босса. Его, кстати, быстро повысили и перевели.

Мне было 17, и я работала в небольшом магазинчике. У моей начальницы не было машины, и пару раз я ей помогла, подбросив до дома или супермаркета. Но услуга быстро переросла в обязанность, и я неожиданно поняла, что подобных действий от меня ожидают каждый день. Потом по личным обстоятельствам мне понадобилось сократить количество рабочих дней с 5 до 2, о чем я и сообщила заранее. Она жутко разозлилась, притом что я была лучшим работником. © Cindy Zhang / Quora

Когда превращаемся в жилетку для коллег

Люди не обладают телепатическими способностями, а значит, не могут догадаться о том, что нарушают ваши личные границы. Тем более что у всех они разные. Если человека что-то не устраивает в поведении другого индивидуума, надо об этом сообщить. Причем максимально спокойно и четко, постаравшись исключить эмоции из своего посыла. Большинство из нас проводит достаточно много времени в рабочем коллективе. Зачастую даже больше, чем с друзьями и домашними. Существенная часть этих часов уходит на общение с коллегами, порой вопреки нашему желанию. Если человек не хочет тратить ценное время на обсуждение личной жизни сотрудника или выслушивать новые сплетни из соседнего отдела, об этом нужно мягко сказать. Иногда одного раза недостаточно, и тогда свою мысль необходимо повторить. Пока не в меру общительный коллега не поймет. На работе была одна очень общительная барышня. У нее в запасе всегда было невероятное количество историй, последних слухов обо всех наших сослуживцах, свежие семейные драмы. Этот источник информации не пересыхал ни на секунду. Обычно она неожиданно пристраивалась у моего стола с задорным «Давай поболтаем» и начинала щебетать. Все ее рассказы действительно были забавными, но вскоре я поняла, что от бесконечной трескотни у меня начинают стекленеть глаза, да и работать, слушая ее, вроде бы неприлично. Долго думала, как ей тактично намекнуть, что время в офисе я предпочитаю тратить на работу. В результате купила наушники. Она обиделась. Лучше бы я просто попросила ее перенести наши беседы на обеденный перерыв.

Когда не можем отказать друзьям

Каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться собственным временем и планировать насущные дела. В этом нет ничего эгоистичного, тем более что от наших проектов зачастую зависят и другие люди. Для некоторых помощь окружающим и есть наибольшая радость и удовольствие. Но если бросаться на выручку не по велению души, а потому, что в этом заключается обязанность настоящего друга, то ничего хорошего из этого не выйдет. Стоит определить свои приоритеты и следовать им неукоснительно. Изменчивое поведение человека, который сегодня, сетуя на нехватку времени, все-таки соглашается, а в следующий раз уже гневно кричит и яростно отказывается, обескураживает. Не следует перекладывать вину на друга, если он не понял, что у вас есть собственная жизнь и вы не всегда готовы прийти на помощь. Друзья завели щенка и пару раз попросили приглядеть за песелем, пока им надо было отлучиться по делам. Нас это не очень смущало, главное было вовремя убрать всю обувь. И тут приходят они как-то вечером и говорят: «Слушайте, а давайте мы его у вас на ночь оставим? Он так себя тихо здесь ведет, а нам спать не дает уже неделю». Никогда еще мое «нет» не звучало так решительно. И громко.

Устроились с подругой вместе в одно заведение. Я управляющей отеля, она — ресторана. Проработали почти год, когда мне потребовалась уехать по семейным обстоятельствам в другой город. Я попросила ее взять на себя часть моих обязанностей, конечно, за дополнительную плату. Она с готовностью согласилась. Поначалу все шло хорошо. И вот день на 10-й пишу я ей, чтобы узнать, как дела. В ответ тишина. Спрашиваю у начальника, и выясняется, что подруга уже пару дней как уволилась. Потом она сообщает мне, что изначально собиралась уходить, но не смогла мне отказать, потому что боялась меня обидеть. Лучше бы сразу все сказала, я бы уж точно не так расстроилась.

Когда все время обижаемся на близких

Когда личные границы размыты, люди порой живут чувствами и нуждами близких людей. В таком случае человеку сложно разобраться в собственных эмоциях и желаниях. Что в результате вызывает болезненную реакцию на любые критические замечания и вполне невинные комментарии. Чтобы не сердиться и не обижаться на окружающих, стоит внимательно присмотреться к себе и понять, чего именно вы хотите. Человек, который видит себя исключительно глазами других, может окончательно запутаться в собственных ощущениях. Например, если вы в очередной раз терзаете себя диетой, только потому что окружающие недовольны вашей фигурой (а порой и своей собственной), ни к чему хорошему это не приведет. Всегда мечтала, чтобы супруг на день рождения подарил мне что-то особенное и преподнес пышный букет роз. Вслух, конечно, говорила, что «веники» — это удел романтичных барышень да и вообще ничего особенного мне не нужно. При этом делала большие, таинственные глаза. И всегда в важный день трепетно ждала фантастического сюрприза. Конечно, к концу дня все мои чаяния не сбывались, я смертельно обижалась на мужа, он недоумевал и печалился. Наконец я поняла, что мое поведение, мягко говоря, противоречиво, и объяснила все ему. Мы вместе посмеялись. И теперь всегда обсуждаем, кто чего ждет в памятные даты.

Мой бывший парень как-то попросил меня помочь ему. Я согласилась. Сначала он был очень благодарен, но вскоре мои действия из услуги превратились в обязанность. В результате порвала с ним. © Warunee Sribut / Quora

Когда готовы поделиться всем

Когда деньги заработаны упорным трудом, а любимая машина выбиралась тщательно и с любовью, трепетное отношение к этим предметам вполне понятно. Но буквально с песочницы всех учат делиться своими вещами по первому требованию. А тех, кто не желает этого делать, строго нарекают жадинами. И маленький, и взрослый человек имеет полное право ценить свою собственность. Если приятели постоянно одалживают деньги, пользуются машиной или с радостью устраивают дни рождения на даче, а в человеке это вызывает глухую безответную злость, то стоит пересмотреть личные границы. На подобную просьбу всегда можно сказать «нет». И при этом объяснять причины отрицательно ответа не только необязательно, но даже нежелательно. Долгие и детальные оправдания не только оставляют чувство вины у отказавшего, но и ставят в неловкое положение того, кому сказали «нет». Многие воспринимают это как приглашение к переговорам. Одолжила подруге новое платье, которое еще ни разу не надевала. В результате она его порвала, да так, что починить вещь было уже невозможно. После этого она не только не извинилась, но даже ни разу не заговорила со мной. В те времена одежда стоило дорого, и у меня было не так уж много новых вещей. © Marilyn Redmond / Quora

Когда наш дом превращается в проходной двор

Когда человек не может четко очертить границы для себя, ему сложно продемонстрировать их другим. В итоге это приводит лишь к взаимным обидам и ссорам. Если какая-то ситуация кажется некомфортной, не стоит ждать естественного разрешения проблемы. Скорее всего, это выльется во взрыв, который приведет к полному разрыву отношений. Родственники или друзья попросились в гости на пару дней, а задерживаются уже на неделю и это невероятно бесит? Стоит сказать им прямо, что вы не можете принимать их так долго, а не зло хлопать дверью и сверкать гневными взорами. Выстраивание границ и партизанская война мало совместимы. Каждую пятницу я собирала у себя друзей. У меня была довольно большая квартира, находилась она в центре города, да и жила я там одна. Через некоторое время часть приятелей стала оставаться на ночевку, задерживаясь порой до воскресенья. Меня это несколько смущало, но не настолько, чтобы сообщить друзьям. Потом ко мне переехал будущий муж и, обладая большей храбростью, мягко намекнул друзьям, что ночевки следует оговаривать заранее и вообще на выходные у нас масса планов. В результате друзья страшно обиделись и обвинили во всем беднягу. Лучше бы я заговорила с ними раньше и сама.

Когда не можем отстоять свои взгляды

Ментальные личные границы относятся к мыслям и чувствам человека. Именно они регулируют его готовность принимать чужое мнение и отстаивать свое. Не определив ментальные границы, индивидуум не понимает, во что он действительно верит, и с трудом полагается на собственные суждения. А также не может спокойно воспринимать чужие идеи. Любой человек имеет право на собственные взгляды. Пусть они и идут вразрез с общепринятыми, нарушают вековые устои и семейные традиции. Если в паре домашними делами занимается мужчина, а женщина увлеченно делает карьеру и обоих это устраивает, не стоит слушать других, пусть даже самых близких родственников, которые утверждают, что это неправильно. Нашему сыну было лет 5, когда я решилась выйти на работу. Муж трудился из дома, поэтому вызвался приглядеть за чадом, благословив меня на трудовые подвиги. Как же я расстроилась, когда моя свекровь позвонила мне и сказала: «Ах, мой сын теперь нянечкой работает?» Понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что сержусь я не на нее, а на себя, так как чувствую себя виноватой. Но сын с мужем отлично проводили время, и я успокоилась.

Когда нам ничего не надо для себя

Каждый в семье, невзирая на возраст, имеет право на личное время и свои интересы. Не стоит жертвовать всем ради любимых людей, если это приносит не радость, а обиду. Когда человек утверждает, что ему ничего не нужно, а сам втайне надеется на подарки и сюрпризы, скорее всего, его ждет только разочарование. Близкие услышат лишь первое заявление и не поймут огорчения жертвенной личности. Мой парень не стеснялся просить меня о помощи. Сначала по пустякам, а потом и в более серьезных проектах. Мне это сперва очень льстило. Но когда он однажды сообщил, что я должна устроиться на дополнительную работу, чтобы оплачивать его второе образование, мне показалось, что это перебор. Мы расстались. Он так и не понял почему.

Когда все вокруг вызывают недоверие

Порой люди глубоко страдают не столько от упреков близких и знакомых, сколько от самокритики. У таких «самоедов» зачастую возникают сложности в общении, они с трудом доверяют людям и чураются близких отношений. Чтобы избавиться от подозрительности к окружающим, надо в первую очередь быть дружелюбнее к себе. Когда не доверяешь своим суждениям и мыслям, чужие тем более вызывают сомнения. Пару раз ошиблась в оценке людей, и все наши отношения прекратились сами собой. После этого мне было очень сложно говорить по душам с кем бы то ни было. Прежде чем поделиться историей, я всегда инстинктивно оценивала, как эту информацию человек впоследствии сможет использовать или интерпретировать. В результате новые друзья и коллеги начинали выражать недовольство: они вот делятся всем насущным, а в ответ никаких личных сведений не получают.

Когда жертвуем всем ради домашних

Вина, страх и неуверенность в себе — это ловушки, в которые мы обычно попадаем в отношениях с близкими. Нам кажется, что выстраивание личных границ может обидеть или причинить боль любимому человеку. И пусть готовность идти на жертвы вызывает в глубине души чувство опустошенности и собственной неважности, мы все равно стараемся порадовать родственников. Разумные границы помогают нам не зацикливаться на проблемах и чувствах других людей, а также избавиться от чувства вины. Это идет только на пользу взаимоотношениям: не накапливаются обиды, упреки и чувство разочарования. Когда мы отвечаем за свои чувства и действия, то не виним окружающих. Занимаюсь психологической помощью и часто сталкиваюсь с примерами, когда желание помочь оборачивается против человека. В одной супружеской паре один из партнеров так опекал и заботился о любимом человеке, что тот в результате почувствовал себя совершенно бесполезным недотепой. Во всем нужна мера. © Marcia Sirota / Quora

Когда пытаемся стать душкой для всех соседей

Гнев и чувство вины могут сигнализировать о том, что с нашими личными границами что-то не в порядке. Когда человек чувствует, что его недооценивают и используют, винит окружающих и видит себя жертвой, пора пересмотреть свои границы. Если человек несчастен, от этого страдает не только он, но и его близкие. Четко определив правила во взаимоотношениях, можно не только успокоить себя, но и улучшить само общение. К тому же это вызывает уважение у окружающих. Выстроить отношения с соседями порой бывает сложнее, чем с родственниками и коллегами. Живя неподалеку друг от друга, мы не всегда становимся друзьями, но при этом постоянно общаемся и наши интересы пересекаются. Стараясь произвести как можно лучшее впечатление и построить добрые отношения, мы стремимся проявить себя с лучшей стороны. Но если не озвучить условия и пределы своей помощи изначально, то можно рассориться с соседями вдрызг. Переехали в новое жилье и познакомились с соседями. Оказалось, их дочка того же возраста, что и наш сын. Пару раз меня попросили помочь ей с домашней работой — родители много работали и попросту не успевали. Сначала все было довольно просто, но когда дитя стало появляться в самые неожиданные моменты, например в разгар семейного ужина или после 23:00 со стопкой тетрадей и учебников, то веселье стало сменяться тихим раздражением. За 2 года так и не придумала, как отвертеться от этих уроков. Наверное, надо будет квартиру сменить.

Когда мои дети пошли в школу, я была домохозяйкой и только переехала в новый район. Несколько работающих мам одноклассников спросили, не могла бы я подвозить их чад после школы домой. Мне было очень сложно отказать, но, с другой стороны, простая услуга превращалась в нечто более сложное, так как каждый день у мамочек рождались новые просьбы. Наконец я порядком устала и решила все прекратить. Сообщила, что у моих детей после школы кружки и я не смогу больше помогать другим родителям. Ни одна из мам после этого со мной не разговаривала. © Jacky Dror / Quora

Когда даже незнакомцы раздражают

Помимо эмоциональных и ментальных границ есть еще и физические. Мы сами определяем, с кем нам обниматься, кому пожать руку, а от кого держаться подальше. Наша готовность мириться с громкой музыкой, закрытыми или открытыми дверьми тоже определяется ими. В общественном транспорте в час пик продекларировать свои чувства сложно. Но если мы стоим в очереди и нам в затылок буквально дышит незнакомец, не стоит молча терпеть, тихо закипая. Всегда можно попросить его отодвинуться чуть подальше, конечно, в вежливой и спокойной форме. Мы все имеем право на личное пространство, и в этой просьбе нет ничего оскорбительного. Как-то в самолете довелось лететь с пожилой дамой. Та не говорила ни по-русски, ни по-английски, но решила, что мое общество — это ответ на все ее молитвы. Каждый раз, когда ей требовалось нажать на кнопку для вызова стюардессы, она трясла меня за руку и щелкала пальцами перед лицом, затем указывая на вожделенную клавишу. Слава богу, полет был относительно коротким, потому что я так и не придумала, как ей вежливо отказать.

А у вас есть истории, когда вы на что-то согласились и пожалели об этом?