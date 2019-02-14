12 жестоких истин, которые отрицает почти каждый из нас (Пока жизнь глаза не откроет)

1 2

3

1.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Детство, когда с нами носятся как с хрустальными вазами, заканчивается довольно быстро. А для взрослых, к сожалению, действуют совершенно другие правила: со временем мы понимаем, что интересны и нужны в основном лишь сами себе. Никто не обязан тянуть нас за ручку, подставлять плечо в трудную минуту или гладить по голове за хорошие поступки. И даже (о ужас!) есть люди на порядок лучше, умнее и привлекательнее.

AdMe.ru рискнул собрать простые истины, к осознанию которых рано или поздно приходит любой из нас.

1. Жертвовать собой ради других бессмысленно

Приходилось слышать фразу «Я все для тебя делаю, а ты не ценишь»? Как правило, на нее следует холодный ответ: «А кто тебя об этом просил?» Давайте будем честны сами с собой: наши жертвы не особо нужны окружающим. Чаще всего они чувствуют себя неловко или раздражаются от чужой навязчивости. Исключением может стать, пожалуй, лишь созависимое поведение, когда оба человека в глубине души получают удовлетворение от подобных отношений.

2. Никому из нас не поставят памятник на работе

Как говорится, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. Рано или поздно вы окажетесь лицом к лицу с неприятной истиной: руководство и коллеги поймут, что вы готовы впрягаться в абсолютно любую работу. И в то время, когда вы убиваете свое здоровье непосильной нагрузкой, они со спокойной совестью будут сидеть в соцсетях или сплетничать за очередной кружкой кофе. Или вы рассчитывали, что добрый начальник все время будет хвалить вас, прямо как воспитательница в детском саду?

3. Бодипозитив — это не про отсутствие ухода за собой

Небритые подмышки, обломанные ногти и отказ от средств гигиены выдадут в вас скорее неопрятного человека, чем сторонника бодипозитива. Все-таки основной смысл этого движения заключается в уважительном отношении к другим людям и принятии как своей, так и чужой внешности (например, особенностей строения тела или последствий операций). А вот за громкими заявлениями в стиле «Я люблю все свои складочки» чаще всего скрывается банальная лень, нежелание ходить в спортзал и безответственное отношение к собственному здоровью.

4. Внешность имеет значение

Можно сколько угодно говорить о своем богатом внутреннем мире и красоте души. Вот только поговорку «По одежке встречают...» еще никто не отменял. На собеседованиях оценивают не только профессиональные навыки, но и внешность кандидата, а также его умение общаться с другими людьми. Да и на свидании больше шансов будет у ухоженного и уверенного в себе человека, чем у неопрятного скромника.

5. Хороший человек — это не профессия

На работе вас не обязаны терпеть просто за красивые глазки. Или потому что у вас 3 детей, ипотека, 4 кредита и больная мама. Начальство всегда будет в первую очередь интересовать результат вашей работы. Если вы не приносите организации пользу, то будьте готовы, что в любой момент на ваше место может прийти более энергичный и работоспособный сотрудник.

6. Мама не всегда бывает права

Со временем мы перестаем воспринимать слова и поведение своих родителей как истину в последней инстанции. На смену восторженному детскому отношению приходит понимание того, что мама и папа — самые обычные люди. У них есть свои недостатки, не особо приятные бытовые привычки, а их суждения не всегда бывают умными и верными. Более того, они даже могли допустить в вашем воспитании кучу ошибок. Грустно, но нашим детям тоже рано или поздно предстоит немного разочароваться в нас.

7. Учиться придется вплоть до пенсии. Или даже дольше

Современные технологии развиваются с такой скоростью, что вашей профессии через 10–15 лет может уже и не быть. А это значит, что всегда нужно быть готовым осваивать новые сферы деятельности. Ну или постоянно повышать квалификацию и становиться «штучным» — единственным и неповторимым — специалистом в своей отрасли.

8. Если вы никуда не приходите, вас однажды перестанут приглашать

Трюк «я сейчас уйду в сторонку, надую губки, и все побегут меня звать в игру» работает только в детском саду. Во взрослой жизни мало кому интересно играть в вечные догонялки. Рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда о вас забудут. Ну или просто подумают, что вам с ними неинтересно.

9. «Тренинги уверенности в себе» не работают

Бесполезно рисовать «карты желаний», визуализировать цели, наклеивать на бумагу красивые дома, пляжи с пальмами и дорогие машины. Все эти штуки не работают ровно до того момента, пока вы сами активно не начнете добиваться желаемого. Более того, подобные тренинги опасны тем, что на них часто учат манипуляциям по отношению к другим людям. После курсов пикапа мужчины могут начать коллекционировать любовные победы, но при этом все равно будут чувствовать себя одинокими. А жертвы «тренингов женственности» часто пребывают в уверенности, что если надеть длинную юбку и начать ходить на массаж, то супруг быстро поднимется с дивана и побежит заколачивать миллионы.

10. Извините, но вы не центр Вселенной

Сделали космической красоты маникюр, а коллеги недостаточно им восхищались? Выкинули половину зарплаты на новый костюм, но его никто не оценил? Лучше сами вспомните, когда вы в последний раз искренне радовались тому, что кто-то из ваших знакомых приобрел обновку. Впрочем, есть и хорошая новость: стрелку на колготках или дырку на носке тоже мало кто заметит. Конечно, если вы сами не будете театрально вздыхать или привлекать к ним внимание.

11. То, чем вы сейчас являетесь, — это ваш собственный выбор

На самом деле все просто. Единственный человек, который отвечает за ваши действия, — это вы сами. Если вы не знаете английский язык, значит, вы его не выучили. Если начальник на вас орет, значит, вы ему это позволяете. Никто не виноват в том, что вы не смогли окончить институт, не рискнули переехать в другой город или заключили брак «потому что так надо».

12. Всегда есть кто-то лучше, умнее и моложе

Наверное, самым серьезным ударом по самооценке становится понимание того, что в этом мире есть люди гораздо лучше нас. Да, мы может кокетничать и ежегодно праздновать свои «18 с хвостиком», вот только «хвостик» с каждым годом будет становиться все длиннее, морщинки заметнее, а походка тяжелее. Мужчины начнут прятать намечающуюся лысину и подтягивать животик, а женщины научатся художественно завязывать шейный платочек, маскируя уже не юную кожу. Остается только принять этот факт и успокоить себя тем, что каждый человек по-своему уникален. Вам же нравится быть единственной и неповторимой, правда?

Как вы считаете, эти истины верны? Или вы готовы с нами поспорить?