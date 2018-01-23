12 женских убеждений, которые мешают найти нужного человека

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Многие свободные женщины хотят найти идеального мужчину, с которым можно было бы создать крепкую семью. В этой погоне за счастьем они нередко спешат и ошибаются, поскольку придуманный образ становится для них навязчивой идеей, либо, наоборот, бездействуют, потому что боятся что-либо изменить в жизни или «спугнуть удачу». AdMe.ru нашел наиболее распространенные фразы, которые женщина говорит себе и другим, объясняя выбор «человека всей своей жизни». А еще мы узнали, почему подобные аргументы опасны.

1. «Он такой красивый/ высокий/ голубоглазый»

Привлекательная внешность мужчины в каком-то смысле бонус, но не первопричина, по которой женщине необходимо выбирать себе именно этого человека в спутники жизни. То, что мужчина, например, высокий, объясняется всего лишь генетикой. Здесь нет его «заслуги» перед женщиной. Без поступков и только на основании цвета радужной оболочки глаз определить настоящее отношение человека к вам совсем непросто.

2. «Он богатый»

Веская причина, но не для долгосрочной перспективы. Во-первых, женщины часто недооценивают масштаб того, что им придется терпеть в семейной жизни ради получения от мужа материальных благ. Во-вторых, они часто додумывают: если мужчина богат, то, как следствие, обязательно и щедр. Да, он может иметь большой достаток, но это совсем не значит, что мужчина хочет и будет тратиться на женщину.

3. «Это судьба» или «Это любовь с первого взгляда»

Делать вывод о мужчине как о своей судьбе на основании того, что он сказал женщине «здравствуйте!» и пару раз открыл перед ней входную дверь, опасно. Женщина, особенно та, которой срочно хочется найти спутника жизни, может почувствовать, как ей кажется, любовь с первого взгляда. А вот мужчина в выше упомянутой ситуации может просто оказаться хорошо воспитанным и вежливым человеком, вовсе не планирующим какие-либо отношения. Так начинается «беготня», которая вымотает обоих.

4. «Мне нужен принц» или «Я жду героя»

Многие ждут мужчину с готовым набором придуманных качеств, которые на практике дополняются недостатками, несовместимыми с семейной жизнью. Гораздо важнее увидеть, какие качества мужчина проявляет рядом с конкретной женщиной и в чем именно ради нее он готов измениться сам.

5. «Мне срочно нужна свадьба»

В том, чтобы хотеть красивую свадьбу, нет ничего плохо. Важно найти человека, который, узнав и полюбив женщину, добровольно и искренне захотел бы исполнить ее мечту. Опрометчиво ради одного события торопиться с выбором будущего мужа и постоянно провоцировать в только что сложившихся отношениях конфликты и непонимание одним и тем же повторяющимся вопросом, порой доходящим до шантажа: «Ну когда мы уже поженимся?».

6. «Ребенку нужен отец»

Стремление женщин, самостоятельно воспитывающих детей, создать лучшие условия для их развития, естественно. Причем ситуации, где мамам приходится делать это в одиночку, бывают разные. Но в любом случае не следует в каждом на первый взгляд порядочном мужчине видеть отца своих детей и форсировать события для скорейшего вступления в брак. Основанием для союза в первую очередь должна быть полная уверенность женщины в своем избраннике. А достичь такой уверенности за короткое время и на основании одних лишь слов и обещаний не представляется возможным.

7. «Мне уже... лет»

Эта установка, не зависящая от возраста женщины и продолжительности ее общения с мужчиной, часто толкает на неверные шаги. Будь то знакомство или уже зрелые отношения — фраза всегда может оправдать неадекватное поведение женщины при выборе спутника жизни. С большой долей вероятности выбор будет неправильным и женщина будет жалеть, что поспешила.

8. «Без меня он пропадет»

Чаще всего подобные мысли приходят женщине в начале отношений, и в этой непреодолимой тяге она видит вескую причину назвать своего партнера любовью всей жизни. В действительности женщине просто хочется быть кому-то нужной, и она пытается создать иллюзию этого, навязывая опеку в одностороннем порядке.

9. «Я чувствую, что нужна ему»

О том, что им нужно, люди обычно говорят сами — быстро и громко, так, чтобы все слышали. А то, что чувствует другой человек, лучше за него не додумывать — таким образом можно избежать бесчисленных конфликтов на почве непонимания.

10. «Стерпится — слюбится» или «В будущем все изменится»

Отношения действительно будут улучшаться, если какие-то изменения происходят уже сейчас. Если решимость человека проявляется в его поступках, а не в пустых обещаниях. Иначе такие слова просто попытка спрятать голову в песок, чтобы прямо сейчас ничего не решать.

11. «Все не так уж плохо, как кажется другим» или «Вообще трудно найти того, с кем всегда было бы легко»

Стоит только сказать подруге, которая только что поливала грязью своего партнера, фразу «тогда уходи от него», как ее точка зрения меняется на 180 градусов. Он уже не такой плохой! И все не так страшно, как кажется. «А с кем легко?» — спрашивает она. Хотя, конечно, все так и есть. Но виноват в этом не только мужчина.

12. «Я люблю его несмотря ни на что»

Скорее всего, такая «любовь» живет из-за страха остаться одной. Необходимость менять порядок, место жительства, спать какое-то время одной, объяснять все друзьям, менять привычный уклад жизни пугает, поэтому женщина ходит по кругу, изливая недовольство подругам, но менять ничего не собирается. И «любит» несмотря ни на что.

Существует мнение, что женщины обладают сильно развитой интуицией. Однако в выборе человека, с которым как минимум хочется провести всю жизнь, не стоит полагаться на одни лишь ощущения или, что еще хуже, на навязанное обществом мнение. Отношения — это взаимодействие двух самостоятельных и уникальных личностей. Вот почему, чтобы понять, каковы отношения в действительности, нужно обращать внимание не на домыслы, сомнения и стереотипы, а на дела и поступки каждого.