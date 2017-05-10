12 женских штучек, которые втайне любят мужчины

Любовь к умилительным котикам, романтическим комедиям и всяким косметическим прибамбасам присуща, как считается, исключительно женщинам. И совершенно напрасно: многие представители сильной половины человечества в душе тоже очень чувствительные натуры, хоть и часто стесняются об этом сказать.

Что еще «женского» делают мужчины? AdMe.ru собрал для вас самые интересные признания на эту тему, опубликованные на портале Reddit.com.

Иногда мужчины любят посплетничать. Надо же с кем-то обсудить, как вредничает жена!

Многие мужчины обожают ходить по магазинам. Только тссс!

Сексуальные танцы — их конек. Особенно если хорошенько перед этим выпить

Мужчины твердо уверены: нет ничего лучше после тяжелого дня, чем пенная ванна и стаканчик вина!

Многие мужчины умывают лицо не только водой

Они просто обожают стоять руки в боки, замечали?

У мужчин есть слабость к девчачьим коктейлям. Тем самым, с кусочками фруктов. Ведь они жуткие сладкоежки

Они пользуются содержимым женской косметички. Ведь гели, шампуни и лосьоны так вкусно пахнут!

Мужчины тоже смотрят романтические комедии. И, чего уж там, время от времени пускают слезу...

Можете не сомневаться: мужчины не откажут себе в удовольствии сделать хорошее фото

Думаете, драматичное закатывание глаз исключительно женская фишка? А вот и нет!

Мужчины тоже поют «в расческу». Или «в душ». Когда рядом никого нет, разумеется

Фото на превью NBC

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