12 женских штучек, которые втайне любят мужчины
Любовь к умилительным котикам, романтическим комедиям и всяким косметическим прибамбасам присуща, как считается, исключительно женщинам. И совершенно напрасно: многие представители сильной половины человечества в душе тоже очень чувствительные натуры, хоть и часто стесняются об этом сказать.
Что еще «женского» делают мужчины? AdMe.ru собрал для вас самые интересные признания на эту тему, опубликованные на портале Reddit.com.
Иногда мужчины любят посплетничать. Надо же с кем-то обсудить, как вредничает жена!
Многие мужчины обожают ходить по магазинам. Только тссс!
Сексуальные танцы — их конек. Особенно если хорошенько перед этим выпить
Мужчины твердо уверены: нет ничего лучше после тяжелого дня, чем пенная ванна и стаканчик вина!
Многие мужчины умывают лицо не только водой
Они просто обожают стоять руки в боки, замечали?
У мужчин есть слабость к девчачьим коктейлям. Тем самым, с кусочками фруктов. Ведь они жуткие сладкоежки
Они пользуются содержимым женской косметички. Ведь гели, шампуни и лосьоны так вкусно пахнут!
Мужчины тоже смотрят романтические комедии. И, чего уж там, время от времени пускают слезу...
Можете не сомневаться: мужчины не откажут себе в удовольствии сделать хорошее фото
Думаете, драматичное закатывание глаз исключительно женская фишка? А вот и нет!
Мужчины тоже поют «в расческу». Или «в душ». Когда рядом никого нет, разумеется
Фото на превью NBC