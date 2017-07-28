12 женских «фишек», которые выведут из себя любого мужчину

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Хоть сначала мужчина и оценивает девушку по внешности, именно женское поведение играет решающую роль при дальнейшем общении. AdMe.ru собрал 12 привычек, характерных для женщин, которые способны вывести из себя даже спокойного мужчину.

Есть из его тарелки

Желание попробовать кусочек еды из чужой тарелки может вызывать раздражение по многим причинам: человек может быть брезглив или у него развито чувство собственности, а кому-то пары «украденных» кусков не хватит, чтобы наесться. Если вы хотите что-то попробовать, закажите это себе и не беспокойте другого.

Прибираться в его вещах

То, что женщинам кажется бардаком, на самом деле четко выверенный порядок, где каждая вещь лежит на своем месте. Уборка в мужских вещах часто приводит к ссорам, ведь после наведения порядка мужчина ничего не может найти.

Постоянно развлекаться

Несмотря на то что мужчинам нравятся девушки, которые знают толк в веселье, излишняя любовь к алкоголю, шумным компаниям и ночным гулянкам вряд ли будет понятна человеку, которому нужны серьезные отношения.

Сплетничать

Постоянное желание обсудить внешность других или посплетничать о знакомых вызывает чувство раздражения и резонные вопросы, не обсуждаете ли вы самого мужчину за его спиной.

Одеваться в неудобную одежду

Желание выглядеть сногсшибательно даже на прогулке в парке с помощью неудобных каблуков и узкого платья вряд ли будет оценено по достоинству, ведь так вы добавляете себе и мужчине лишние проблемы и отводите ему роль няни.

Занимать все место своими вещами

Заставляя всю ванную бутылочками непонятного содержания и завешивая шкафы одеждой, можно вызвать у мужчины как минимум чувство недоумения и обиды, так как большинством из этих вещей вы даже не пользуетесь, а его вещи при этом ютятся на маленькой полочке.

Говорить намеками

Завуалированные желания и намеки о подарках мужчина вряд ли поймет. Ведь если он собирался подарить вам что-то, после намека он больше не чувствует, что самостоятельно принял это решение. Если же намерения не было по каким-то причинам или он подготовил что-то другое, вы заставляете его оправдываться.

Плакать без особых причин

При виде женских слез мужчины пугаются и не знают, как себя вести, особенно если на это нет весомого повода. Со временем такое поведение будет вызывать лишь раздражение, а не жалость. Если же слезы выступают доводом в пользу решения спора, то ничего, кроме недоверия и обиды, они не вызовут.

Долго собираться

Долгие сборы, которые затягиваются на несколько часов, и невыполненные обещания выйти через пару минут заставляют мужчин сомневаться в вашей пунктуальности и ответственности. Вряд ли он заметит или оценит по достоинству вашу сложную прическу, из-за которой вы на пару часов опоздали на встречу.

Задавать глупые вопросы

Вопросы, касающиеся женской внешности, раздражают и ставят мужчин в тупик, ведь на них, как правило, сложно ответить правильно.

Привлекать в споры лишних

Пытаясь при решении спора заручиться мнением подруг или родителей, женщина теряет свой авторитет и вызывает у мужчины чувство досады, поскольку конфликт выходит за рамки личного.

А еще...

Мужчины, как известно, любят глазами, поэтому не пренебрегайте ухоженным внешним видом, но и не впадайте в крайности. Например, узкое белье может испортить весь образ и доставить вам массу неудобств. А если вам нужно привести себя в порядок или поправить одежду, выходите в дамскую комнату и не делайте это на глазах у мужчины, иначе вы убьете весь свой шарм и изысканность.