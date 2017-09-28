12 явных признаков того, что она от вас без ума

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Как известно, «нет» — это «да», а иногда «нет» — это «нет», а может быть «может быть». Девушки способны ввести в ступор любого мужчину. Но, чтобы понять их наверняка, нужно обращать внимание на невербальные признаки, которые расскажут все об их истинных намерениях. AdMe.ru подобрал самые красноречивые признаки, которые со 100%-й гарантией дадут вам понять, что вы небезразличны девушке.

1. При виде вас ее зрачки расширяются

Зрительный контакт влияет на выработку окситоцина. Этот гормон помогает нам чувствовать себя связанным с человеком. Поэтому подсознательно мы пытаемся установить зрительный контакт с тем, с кем хотим сблизиться. При встрече взглядов девушка может смущенно отвести глаза в сторону. Ни одна девушка не будет смущаться от взгляда неинтересного ей человека.

Ни одна девушка не будет смущаться от взгляда неинтересного ей человека. Ее зрачки будут расширяться при общении с вами, хотя это тяжело заметить. Наши зрачки всегда расширяются, когда мы смотрим на то, что нам нравится.

2. Положение ее ног

Вытянутые ноги и скрещенные лодыжки — признак недоверия и даже пренебрежения. Когда девушке комфортно и она заинтересована в общении, ее лодыжки не пересекаются.

Когда девушке комфортно и она заинтересована в общении, ее лодыжки не пересекаются. А если она закинула одну ногу на другую, обратите внимание на ступни. Носок туфли как стрелка компаса. Если он направлен в вашу сторону, то, скорее всего, вы ей нравитесь и она хотела бы узнать вас поближе.

3. Она старается сесть к вам ближе

Когда два человека находятся в одной комнате, пространство между ними может рассказать все об их отношениях. Если вы ей нравитесь, то она будет стремиться сесть чуть ближе , даже если смущается.

, даже если смущается. 100%-й способ проверить, симпатичны ли вы ей: вторгнитесь в ее зону комфорта (50 см от лица). Если она отдалится, то это дурной знак, а если останется там же, то вы ей нравитесь.

4. Расправляет спину и показывает грудь

Чтобы произвести впечатление и привлечь внимание к важным «деталям», девушка, как и мужчина, будет стремиться выпрямить спину, показать грудь и втянуть живот. И, поверьте, это будет заметно.

5. Закладывание большого пальца

Такой жест чаще используется мужчинами, когда они закладывают большие пальцы в карманы или за пояс. Однако девушки тоже его используют и делают это намного изящнее. Обратите внимание, если она закладывает большой палец за пояс, сумочку или какой-то аксессуар. Все это для того, чтобы акцентировать внимание на лице, бедрах или груди. Явный признак заинтересованности.

6. Копирование позы или жестов

Присмотритесь, не «зеркалит» ли девушка вашу позу, жесты, мимику или поведение. Например, поправляете вы волосы — через минуту и она поправляет; дотрагиваетесь до уха — она делает то же самое. Подражание происходит бессознательно. Это означает, что она пытается вас лучше понять и найти что-то общее. Кстати, относится это не только к женскому полу.

7. Покачивает туфельку на кончиках пальцев

Покачивание туфельки на кончиках пальцев — признак раскрепощенности и расслабленности. Она так делает, когда чувствует себя комфортно, пытается понравиться или заигрывает. Помните, что направление, в котором смотрит носок туфельки или колено девушки, указывает на объект ее интереса.

8. Частое поправление одежды и волос

Если девушка в вашем присутствии часто поправляет прическу, одежду или бижутерию, значит, она нервничает. Эти движения помогают ей обрести уверенность в себе и убедиться, что она хорошо выглядит. Если вы ей неинтересны, то и прихорашиваться нет смысла.

9. Дотрагивается до губ

Когда девушка дотрагивается или облизывает губы — это показатель явной заинтересованности и даже возбуждения. Это настолько классический признак, что его часто показывают в кино. Но будьте внимательны: если облизывание губ происходит каждую пару минут, то это может оказаться дурной привычкой.

10. Часто смотрит в зеркало

Любой девушке важно выглядеть безупречно. Особенно когда тот, кто ей симпатичен, сидит прямо перед ней. Поэтому, если она достает и смотрит в зеркало каждые 10 минут, это означает, что она волнуется и пытается убедиться, что с ее внешним видом все в порядке.

11. Обратите внимание, как она держит руки

Закрытая поза не всегда означает пренебрежение и твердое «нет». Возможно, девушка стесняется и пока не готова вам открыться. Будьте чуточку деликатнее. Другое дело, если руки выпрямлены — это зеленый свет и готовность идти навстречу.

12. Она теребит локон волос

Когда девушка смущается или, наоборот, флиртует, она непроизвольно прикасается к своим волосам или накручивает локон на палец. Конечно, в большей мере это относится к девушкам с длинными волосами. Кстати, мужчины похожим образом ерошат волосы, когда волнуются.