12 явных признаков того, что он от вас без ума

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«Мужчины редко говорят о том, что они чувствуют. Поэтому если вы хотите узнать, как он к вам относится и какие цели преследует, то нужно спросить об этом в лоб или обратить внимание на его жесты и повадки», — говорит Патти Вуд (Patti Wood), известный американский психолог и автор книг по языку тела с 30-летним стажем. Изучив ее книгу, AdMe.ru выбрал самые красноречивые бессознательные мужские жесты, которые дадут вам понять, что он от вас без ума.

1. Он слушает и запоминает

Если вы нравитесь мужчине, он захочет узнать о вас все. Каждую деталь, каждую историю, даже самую незначительную. Кроме того, он будет запоминать буквально все, что вы сказали: какое ваше любимое мороженое, имя домашнего питомца, в какую школу вы ходили. Когда мужчина действительно слушает, его голова слегка наклонена набок. Увидев, что он наклонил голову, попробуйте резко изменить тему разговора. Если он продолжает держать голову в наклоне, то он очарован именно вами. А если выпрямил, значит, ему был интересна только тема беседы.

2. Следит за осанкой

Если мужчина, стоя или сидя рядом с вами, выпрямляет спину, расправляет плечи и держит руки на поясе, то знайте, что в данный момент вы наблюдаете проявление древнейшего инстинкта: так он хочет казаться больше, сильнее и красивее. Однако некоторые мужчины, напротив, сутулятся, находясь рядом с девушкой. Обычно это относится к обладателям высокого роста. Так им кажется, что они ближе к девушке.

3. Поправляет или ерошит волосы

Увидев кого-то привлекательного, мы инстинктивно прихорашиваемся и первым делом поправляем прическу. Это означает, что он волнуется, а поправляя волосы, пытается придать себе уверенности. Кстати, так делают не только мужчины.

4. Его поведение в соцсетях

Поскольку мы живем в век массмедиа, также стоит обратить внимание на то, как он ведет себя в сети. Если вы ему нравитесь, он подпишется на вас во всех соцсетях, будет комментировать и лайкать ваши публикации. Делает он это для того, чтобы просто напомнить о себе и знать обо всем, что с вами происходит.

5. Часто улыбается, когда вы говорите

Тут есть два момента: во-первых, мы инстинктивно улыбаемся, когда смотрим на что-то приятное. Во-вторых, улыбка делает человека привлекательнее. Если вы сидите в компании, а улыбается он, когда говорите именно вы, то он к вам явно неравнодушен. Но стоит отличать искреннюю улыбку от фальшивой. Когда видны только верхние зубы, то, скорее всего, это поддельная улыбка. Во время настоящей улыбки задействуется все лицо: приподнимается лоб, сужаются глаза и появляются морщинки.

6. Дотрагивается до лица

Когда мужчина хочет дотронуться до ваших губ или шеи, он дотрагивается до своих. Это происходит бессознательно во время разговора лицом к лицу. Он проецирует на себя действия, которые не может совершить в данный момент, чтобы снять напряжение. Однако стоит отличать этот признак от дурной привычки: если он делает так постоянно в различных ситуациях, то, скорее всего, это привычка.

7. Приподнимает брови

Возможно, это покажется странным, но приподнимание бровей не всегда выражает удивление. Иногда это подсознательное действие, которое помогает открыть глаза, когда нам нравится то, что мы видим. Если он чуть-чуть приподнимает брови в то время, когда вы что-то рассказываете, значит, вы ему интересны.

8. Интересуется вашими увлечениями

Если мужчина интересуется вашими увлечениями, то это один из самых ярких признаков сильной симпатии. Он сходит на выставку вашего любимого художника, попробует любимое вами блюдо и даже посмотрит мелодраму, от которой вы без ума. Он будет пытаться попробовать или хотя бы разобраться в большинстве вещей, которые нравятся вам.

9. Старается дотронуться до вас

Он будет стараться дотронуться до вас, чтобы понять, как вы реагируете на его прикосновения: уберет упавшую ресничку, поправит прядь волос или возьмет за руку, чтобы вы не упали. Но будьте осторожны: если он в абсолютно любой ситуации ищет повод прикоснуться к вам, то, скорее всего, его интересует только интимный контакт.

10. Он не обращает внимания на телефон

Когда мы действительно увлечены человеком и общением с ним, мы будем стараться, чтобы нас ничто не отвлекало. Если вы нравитесь мужчине, он будет пытаться отклонять любые вызовы, переведет телефон в беззвучный режим или вовсе уберет его в сумку, чтобы никакие дела не отвлекали его от вас.

11. Пишет с утра или вечером перед сном

Обратите внимание на время, когда он вам пишет. Если это происходит утром, то вы — первое, о чем он думает, просыпаясь. То же самое касается сообщений перед сном. Еще один признак его заинтересованности вами — время, в течение которого он обычно отвечает на сообщения. Если ответ приходит почти мгновенно, то вы для него определенно важнее всего остального.

12. Скрещивает или расставляет ноги, когда сидит