12 вопросов, которые мужчины никогда не зададут женщинам, хотя очень хотят

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Что происходит в головах у мужчин — это порой неразрешимая загадка для многих женщин. Представителей сильной половины человечества тоже часто волнуют вопросы, которые они очень хотят задать своим вторым половинкам, но либо стесняются, либо не желают показаться бестактными.

Мы в AdMe.ru попросили мужчин составить список самых острых вопросов к женщинам и уговорили дам честно ответить на каждый из них.

1.

«Я выбираю обувь не из-за удобства, а с той целью, чтобы она сочеталась с одеждой, делала меня выше, стройнее, привлекательнее».

2.

«Я жду красивых украшений, роскошный букет, поход в отличный ресторан, и не только на 8 Марта».

3.

«Мне просто кажется это забавным».

4.

«Не могу же я сразу соглашаться на все твои предложения, ты, как настоящий рыцарь, должен каждый раз меня завоевывать».

5.

«Почему у всех мужчин такой стереотип, что если захотелось солененького, то это точно связано с беременностью? Мне просто иногда хочется бабушкиных маринованных огурчиков. Просто потому, что они вкусные».

6.

«Нет, оно другого цвета. Ведь то, что для меня лавандовый, васильковый, джинсовый, ультрамарин, лазурный, индиго, веджвуд, цвет сойки и марлина — это все, наверное, для тебя будет просто „синий“».

7.

«Потому что мы сначала обсуждаем с мастером, какую сделать: косую, прямую или рваную. Потом нужно помыть голову, высушить, уложить, выпрямить... Короче, это долгий процесс и спешить тут нельзя».

8.

«Я на диете, поэтому взяла себе только салат, но твоя жареная картошечка фри просто свела меня с ума».

9.

«Потому что я порхаю как бабочка, но жалю как пчела».

10.

«Просто вчера были в моде тонкие брови, сегодня толстые, вот и приходится каждый раз поспевать за новыми трендами».

11.

«На работе достали, в магазине нахамили, в метро ноги отдавили, и это еще не самые критические дни».

12.

«Нет, не болит, просто сегодня реально хочу только лечь быстрее спать, и все».

А какой самый неожиданный вопрос вы слышали от мужчины и как на него ответили?