12 внешне безобидных женских привычек, которые на самом деле убивают мужскую любовь

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Согласно одной из популярных статистик, 42 % супружеских пар рано или поздно разводятся, причем часто в качестве причины расставания называют довольно странные вещи: отсутствие уважения, негативное воздействие на самооценку и т. п. Как правило, это всего лишь отговорки, которые лежат на поверхности, а настоящие причины кроются глубже.

AdMe.ru собрал несколько женских причуд, которые многим кажутся просто капризами, а на самом деле могут привести к разрыву даже самых крепких отношений.

1. Вторгаться в личное пространство

Такое происходит чаще всего в самом начале совместной жизни и кажется весьма забавным. Если мужчина не взбунтуется, его ждет незавидное будущее того самого подкаблучника, который ни шагу не может ступить без одобрения жены. Кстати, этому есть простое объяснение: женщины более социальны, чем мужчины, а поэтому чувствуют себя комфортнее, когда находятся близко друг к другу. А вот природа сильной половины человечества предполагает высокую территориальность, поэтому мужчинам нужно личное пространство, где они смогут чувствовать себя уверенно и спокойно.

2. Использовать тело как оружие

Манипулирование с помощью собственного тела никогда не было хорошим средством достижения цели. Да, наверняка желаемое получить удастся, поскольку сильная половина человечества легко поддается на уговоры соблазнительной женщины. Однако продлится это ровно до того момента, пока у мужчины не откроются глаза, а случается это, как правило, очень скоро. То же с обратной ситуацией — запрет на интим в ответ на какой-то проступок. Мужчина сумеет сделать вид, что все в порядке, и даже будет подшучивать над собой, однако простить вряд ли сможет.

3. Вести себя как ребенок

Женщины любую, даже мелкую жизненную ситуацию могут яростно обсуждать часами. Проблема в том, что поток эмоций обычно идет на мужчину, который привык к логичной и четкой речи, а все остальное его просто пугает. Большинство парней предпочитают импульсивности умение контролировать себя и нести ответственность за свои эмоции. Это совершенно не означает, что не стоит проявлять чувства вообще, но способность просчитывать ответную реакцию партнера у женщины должна быть развита.

4. Разговаривать загадками

Когда женщина не может сказать о чем-то прямо, но ей непременно нужно сообщить эту информацию, она прибегает к загадкам. Как правило, ни к чему хорошему эта затея не приводит. Мышление мужчин прямое как палка, они просто не в состоянии разгадывать женские шифры. Если женщина хочет быть правильно понятой, ей лучше проговаривать все вслух и объяснять нюансы, особенно если они могут быть истолкованы по-разному.

5. Играть роль застенчивой простушки

Женщины могут скрывать свои достоинства и казаться глупее, чем есть на самом деле. В некоторых ситуациях такой подход действительно удобен, но не стоит переигрывать. Естественное желание — вести себя так, чтобы мужчины нас защищали, оберегали или хотя бы жалели, а самый легкий способ достичь этого — играть роль стеснительной девочки. Проблема в том, что парням нравится стеснительность в определенных дозах, а если мужчина поймает женщину на обмане, то просто перестанет ей доверять.

6. Задавать опасные вопросы

«Я потолстела. Это хорошо или плохо?», «А платье на мне хуже сидит, чем на Джоли, да?» — вот такие вопросы лучше не задавать мужчинам, потому что они просто теряются и не знают, что ответить. А их неуклюжее «Да ты ж у меня красивее всех» все равно не устраивает женщин, и в ответ мужчины получают очередную порцию непонятно откуда взявшихся упреков.

7. Пытаться стать девушкой с обложки

В первую очередь это касается косметики. Макияж — идеальное средство для подчеркивания сильных сторон и маскировки слабых, но при этом «а-ля натюрель» предпочтительнее «боевой раскраски» хотя бы в силу психологических причин: Отсутствие косметики показывает, что женщина не стыдится себя и открыта миру, а значит, с самооценкой у нее все в порядке.

Яркий макияж предполагает, что его обладательница недоверчивая и скрытная. К тому же у мужчин несколько иное представление о красоте, чем у слабого пола, что было доказано в 1989 году. Психолог Рассел Кларк устроил эксперимент: женщины обычной внешности и с легким беспорядком в одежде подходили к незнакомым мужчинам и предлагали им поехать к себе домой. 75 % испытуемых приняли предложение, несмотря на неидеальную фигуру и отсутствие макияжа.

8. Откровенно манипулировать

Грубая и плоская манипуляция вызывает лишь раздражение, и однажды вместо покупки платья партнер может просто «не заметить» потока слез и уйти. Более извращенное манипулирование попросту пугает большинство мужчин, поскольку говорит о высоком интеллекте. Как выяснили социологи, мужчины все еще опасаются умных женщин и предпочитают им простушек. Чтобы построить доверительные и прочные отношения, женщине стоит прямо говорить о своих желаниях. Это простой и честный, а потому лучший способ взаимодействия с любимым человеком.

9. Ожидать от мужчины того, чего он не обещал

Женщины влюбляются в потенциальные возможности мужчин, а спустя некоторое время разочаровываются в них. Причем речь чаще всего идет не о материальной стороне жизни, а касается более тонких сфер: разные взгляды на детей, карьеру, путешествия и т. п. Единственный способ избежать этой неприятности — честно обговаривать спорные места заранее, а не строить в голове планы, как будет вести себя партнер в конкретной ситуации.

10. Критиковать других женщин

Чем больше острой критики в адрес знакомых и незнакомых женщин будет выдавать женщина, тем больше убедит партнера в собственных недостатках. Критикуют только неуверенные в себе.

К злословию и перемыванию косточек склонны завистливые люди.

Ядовитые сплетни могут говорить о желании быть жертвой и неосознанной попытке манипулировать окружающими.

11. Устраивать беспорядок и не следить за гигиеной

Согласно последним исследованиям, мужчины так же тщательно следят за личной гигиеной и общей чистотой в квартире, как и женщины, просто патриархальный уклад жизни не позволяет им наводить порядок самостоятельно.

12. Командовать

Стремление командовать присуще далеко не всем женщинам. Как правило, это отпечаток профессии, которая предполагает полную или частичную власть над окружающими. Со временем манера приказывать может буквально врасти в характер. Мужчины — существа по своей природе агрессивные, поэтому стремятся к управлению ситуацией. Для них естественно быть во главе семьи и принимать важные решения. Если такой возможности нет, партнер со временем может уйти или просто стать приложением к сильной супруге.

Вы согласны с нашим списком? Расскажите, что раздражает ваших знакомых мужчин в их спутницах.