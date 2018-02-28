12 вещей в вашей жизни, которых не стоит стыдиться

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Умение прислушиваться к советам и замечаниям других — это весьма ценное качество. Но в современном мире люди стали слишком сильно зависеть от мнения окружающих. Поэтому мы хотим рассказать о вещах, из-за которых вы не должны краснеть. Ведь именно они делают вас такими интересными и необычными.

Мы в AdMe.ru изучили самые распространенные предрассудки и составили список из 12 вещей, которые многие любят критиковать, вот только извиняться за них совершенно не нужно.

1. Внешность

Исследование из Университета Чепмена показало, что только 28 % мужчин и 26 % девушек полностью довольны своей внешностью. Более того, 6 % мужчин и 9 % женщин считают себя крайне некрасивыми и хотели бы многое изменить в своей внешности. Родинки, веснушки, маленькая грудь и большая попа (или наоборот), лишний вес, нос с горбинкой — этот список можно продолжать до бесконечности. И в то же время все эти милые особенности — часть вашей личности, именно они делают вас такими уникальными, неповторимыми и запоминающимися. Поверьте, Барбра Стрейзанд давно могла бы распрощаться с большим носом, Энн Хэтэуэй — со своей лопоухостью, а Кира Найтли — сделать грудь, как у Памелы Андерсон. Но эти женщины любят и принимают себя такими, какие они есть. Более того, очень многие звезды превратили свои недостатки в изюминки и благодаря им завоевали еще больше любви и уважения. Если бы все люди были похожи на куклу Барби, с одинаково прекрасными лицами и фигурами, мир стал бы невыносимо скучным.

2. Работа

Очень многие все еще связывают свой статус в обществе и личное счастье с тем, насколько высокую и престижную должность они занимают. Да вот только критерии успеха у каждого свои. По мнению профессора психологии Сони Любомирски, лишь около 10 % нашего уровня счастья зависит от должности и финансов. Если ваша работа приносит вам доход, удовлетворение и чувство востребованности, вас вполне можно считать успешным человеком. Возможно, вы отказались от повышения, для того чтобы больше времени проводить с семьей. Или выбрали удаленную работу, чтобы избежать ежедневной толкучки в метро, от которой вам становится дурно. В любом случае это ваш выбор, за который вам ни перед кем не нужно оправдываться.

3. Спутник жизни

Вполне возможно, ваш избранник не обладает внешностью Криса Хемсворта, интеллектом Шелдона Купера и чувством юмора Джима Керри, но у вас была тысяча и одна причина полюбить его всем сердцем. Все ваши подружки и знакомые хором повторяют: «Ну что ты в нем нашла?», а вы смущенно пытаетесь объяснить, что он намного лучше, чем кажется? Монике Беллуччи, Хью Джекману, Кейт Бланшетт и Джошу Холлоуэю, вероятно, тоже задавали такие вопросы. Ведь внешность их вторых половинок очень далека от общепринятых канонов красоты. И в то же время эти пары — одни из самых крепких и искренних среди знаменитостей. А все потому, что такие союзы строятся и на любви, и на дружбе, и на уважении друг к другу. Вы не должны абсолютно никому объяснять, почему именно этот человек рядом с вами. А на бестактные вопросы достаточно просто ответить: «Нам хорошо вместе», — и загадочно улыбнуться.

4. Друзья

Существует очень много научных теорий о том, по каким критериям мы выбираем себе друзей. Здесь и генетические совпадения, и общие увлечения, и даже версия, что друзей мы находим по запаху. Настоящие друзья — это те люди, с которыми вы готовы отправиться в самые высокие горы хоть завтра, зная, что они не подведут. Возможно, ваш друг ест суши руками, потому что так и не подружился с китайскими палочками, а подруга ударилась в феминизм, выбрила виски и набила себе татуировку в виде черепа на груди. От этого вы не стали меньше их любить. И смущаться своих друзей в обществе, даже если кто-то из них не обладает манерами истинного джентльмена или леди, уж точно не стоит. Ведь главное то, что вам весело и комфортно с ними, а все остальное — детали.

5. Родственники

Семья — это те люди, которых мы не выбираем. Они могут быть самыми разными, иметь свои причуды и особенности и очень сильно влиять на вашу жизнь. Но при этом чаще всего они поступают так из самых лучших побуждений. И запомните: ваши родственники — это не вы сами. И если ваш дядя нарушил закон, а о троюродной сестре ходят самые невероятные слухи, это никоим образом не должно влиять на вас и вашу репутацию. К счастью, времена, когда человек совершал преступление и этим якобы порочил доброе имя всей своей семьи, уже давно в прошлом.

6. Семейное положение

Далеко не все современные женщины стремятся выйти замуж как можно быстрее. Средний возраст для вступления в брак в США, согласно исследованиям, 5 лет назад составлял 27 лет для женщин и 29 лет для мужчин. И эти цифры стремительно растут. Если вы не чувствуете себя готовыми к такому серьезному шагу, то жертвовать своими чувствами ради партнера и уж тем более стесняться своего мировоззрения не стоит. Возможно, вы считаете штамп в паспорте пережитком прошлого, и имеете на это полное право. И даже если случилось так, что ваша семейная лодка потерпела крушение, это вовсе не повод считать, что с вами что-то не так. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, и гораздо хуже ради призрачного общественного одобрения увязнуть в болоте бесперспективных отношений, чем освободиться и двигаться дальше.

7. Дети (или их отсутствие)

Сколько детей рожать, как, от кого и когда, да и рожать ли вообще — это личное решение каждой женщины. После свадьбы вопрос «Когда уже ребеночка заведете?» бьет все рекорды популярности среди родственников, друзей и даже едва знакомых людей. Не сомневайтесь, родив одного, вскоре вы услышите: «А братика или сестричку когда?» Вы можете быть убежденной чайлдфри или же, напротив, мечтать составить достойную конкуренцию Виктории Бекхэм, но какой бы выбор вы ни сделали, найдется немало несогласных. Бестактные замечания вроде «А часики-то тикают» или «Дети — цветы жизни, а у вас прямо целая клумба» достойны таких же бестактных ответов.

8. Хобби

Еще одна вещь, за которую точно не стоит ни перед кем извиняться и отчитываться, — это хобби. Вы можете мастерски менять покрышки на любимом велосипеде, обожать американский бейсбол и ненавидеть походы по магазинам с подружками. Или же связать 8 пар цветных носков за просмотром любимого сериала. В любом случае вам нравится то, что вы делаете, а это самое главное. Том Хэнкс коллекционирует старинные печатные машинки и в 2016 году даже снялся в фильме о них, а Джонни Депп собирает кукол Барби. И если над вами подшучивают из-за безумного увлечения героями вселенной Marvel или считают, что выращивать розы в горшках на балконе — удел старушек на пенсии, вас это совершенно не должно смущать. Хобби — это часть вашей личности, и выбирать его, руководствуясь мнением общества или модными тенденциями, — это лишать себя большого удовольствия.

9. Эмоции

Чувства — это то, чего ни в коем случае не стоит стесняться, ведь именно с их помощью вы рассматриваете и воспринимаете мир вокруг вас. Не стесняйтесь своих слез за просмотром драматичного фильма: они говорят лишь о том, что вы способны сопереживать. Мы люди, а не роботы. Не стоит смущаться из-за проявлений собственных чувств. Ведь именно эмоции делают нас такими живыми и настоящими.

10. Нежелание следовать моде

Что делать, если по утрам вместо сельдереевого фреша вы предпочитаете крепкий кофе, уже 3-й сезон носите одни и те же классические джинсы без единой дырки, а вместо похода в кино на очередную фантастическую франшизу идете на балет? Конечно же, быть собой и следовать за своими желаниями. Мода — понятие весьма относительное. Это скорее состояние, чем внешнее проявление, и если хорошенько поразмыслить, то мода у каждого своя. Все популярные тренды так или иначе мы пропускаем через себя, чтобы понять, наше это или нет. А если нет, то и незачем себя принуждать.

11. Свои жизненные приоритеты

Вы можете построить карьеру международного дипломата или посвятить свою жизнь ведению домашнего хозяйства, жить в маленькой съемной квартире и тратить все деньги на путешествия или вложить их в свой бизнес. Какой бы выбор вы ни решили сделать, руководствуйтесь только вашими внутренними желаниями и стремлениями. То, что вы хотите жить так, чтобы жизнь приносила вам радость и удовольствие, вовсе не говорит о вашем самолюбии и эгоизме. На самом деле никто, кроме вас самих, не сможет сделать вас счастливыми.

12. Прошлое

У всех нас есть такие истории из прошлого, которые очень хочется забыть навсегда как страшный сон. Но не ошибается лишь тот, кто вообще ничего не делает. И если в какой-то период жизни вы совершили откровенную глупость, незачем все оставшиеся годы страдать и думать, что лучше бы вы поступили по-другому. Извинитесь, если были неправы, сделайте выводы на будущее, но не кормите себя горькими сожалениями. Жить стоит настоящим, а не прошлым.

А какие вещи вы добавили бы к этому списку?