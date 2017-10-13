12 приемов, которые помогут выжить в смертельной схватке с животным

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы надеемся, что вам никогда не придется убегать от носорога, уплывать от крокодила или встретить голодного льва. Но если это произошло, то важно знать, как правильно себя вести и остаться при этом в живых. Чтобы вы были готовыми ко всему, AdMe.ru собрал приемы, которые спасут жизнь при встрече с дикими животными.

Акулы

Хорошая новость в том, что на земле 150 видов акул и только 20 могут напасть на человека. Потому что большинство не воспринимают нас как еду. Плохая новость: если акула вами заинтересуется, то вырваться будет очень и очень сложно. Чтобы не привлекать акул, избегайте попадания в воду крови или мочи. Акулы чувствуют запах за несколько километров.

Акулы чувствуют запах за несколько километров. Если встретились лицом к лицу, не поворачивайтесь спиной и не пытайтесь уплыть в панике — так вы будете выглядеть как добыча. Двигайтесь медленно.

и не пытайтесь уплыть в панике — так вы будете выглядеть как добыча. Двигайтесь медленно. Если вас схватили — цельтесь в глаза и жабры. Это чувствительные зоны.

Кенгуру

Кенгуру нападет, только если вы зайдете на его территорию и животное почувствует угрозу. Чтобы избежать конфликта, делайте следующее: Покашляйте . Короткое, негромкое покашливание воспринимается кенгуру как признак болезни, и на вас, скорее всего, не нападут.

. Короткое, негромкое покашливание воспринимается кенгуру как признак болезни, и на вас, скорее всего, не нападут. Медленно пятьтесь назад. Так вы будете казаться меньше, а значит, менее опасным.

Так вы будете казаться меньше, а значит, менее опасным. Не поворачивайтесь и не бегите. Так вы только спровоцируете животное, а еще кенгуру далеко прыгает и нагонит вас в момент.

Лев

Если вы встретились со львом — смотрите зверю в глаза. Не поворачивайтесь спиной и не отводите глаз, разрыв контакта даст хищнику время на нападение. Старайтесь казаться крупнее — поднимите руки и куртку вверх. Если вы выглядите крупным и угрожающим, то хищник попытается избежать контакта.

— поднимите руки и куртку вверх. Если вы выглядите крупным и угрожающим, то хищник попытается избежать контакта. Говорите со львом в меру громким и уверенным голосом, издавайте звуки и жестикулируйте. Такое поведение несвойственно жертве. Это собьет хищника с толку, он воспримет вас как раздражитель, которого лучше избежать.

Слон

Слоны — умные и довольно дружелюбные животные, но могут и напасть. Особенно слонихи, если решат, что вы опасны для их детей. Если вы столкнулись со слоном, обратите внимание на язык тела. Скрученный хобот и отведенные назад уши означают, что он собирается растоптать вас.

Скрученный хобот и отведенные назад уши означают, что он собирается растоптать вас. Если животное наступает, не бегите, а постарайтесь найти что-то, что станет барьером между вами и слоном. Это может быть камень или дерево.

Носорог

У носорогов плохое зрение, поэтому их легко напугать и они могут напасть. Носороги могут развивать скорость 60 км/ч, поэтому убежать от них сложно, но возможно. Единственный шанс скрыться от носорога — это забежать за дерево, для него это существенное препятствие. Также животное не последует за вами через кусты или высокую траву.

Гиппопотам

Эти животные кажутся милыми, но на самом деле от них погибает больше людей, чем от крокодилов. Несмотря на их вес, гиппопотамы могут бежать со скоростью 30 км/ч. А еще их очень легко разозлить. Если погода жаркая, старайтесь не заходить в заросли кустарника. Во время засухи уровень воды снижается, и гиппопотамы прячутся в высокой траве.

Во время засухи уровень воды снижается, и гиппопотамы прячутся в высокой траве. Чтобы гиппопотам оставил вас в покое, вскарабкайтесь на дерево, высокий камень, резкую возвышенность и ждите там, пока животное не уйдет.

Бык

Вопреки распространенному мнению, быки реагируют на движение, а вовсе не на красный (или любой другой) цвет. Поэтому, если на вас бежит бык, стойте прямо и неподвижно. Используйте вашу шляпу, футболку или другую одежду как приманку. Когда бык подбежит достаточно близко, бросьте вещь в сторону, и бык погонится за ней.

Медуза

Ожог медузы приносит невероятно долгую, ноющую боль. Можно последовать распространенному совету и справить маленькую нужду на ожог, но это всего лишь миф. Сразу после укуса промойте ожог соленой водой. Пресная вода только ухудшит ситуацию. Затем пинцетом или палкой уберите остатки щупалец. Если под рукой есть антигистаминный крем, смажьте место ожога им.

Аллигатор или крокодил

Челюсти этих животных — одни из самых сильных на планете. Если вас схватил крокодил или аллигатор, освободиться будет нелегко. Если вас схватили, бейте в глаза. Глаза и глотка этих животных — самые чувствительные места. Чтобы вас отпустили, прицельтесь именно туда.

Глаза и глотка этих животных — самые чувствительные места. Чтобы вас отпустили, прицельтесь именно туда. Если вы заметили, что хищник крадется к вам по земле, создайте как можно больше шума и бегите зигзагом. Тот случай, когда бежать и кричать — лучшее решение.

Тот случай, когда бежать и кричать — лучшее решение. Если вы увидели крокодила во время плавания, не создавайте брызги и не кричите — это направит его внимание на вас. Старайтесь как можно тише отплыть назад.

Змея

Большинство видов змей не опасны и не ядовиты. А 80 % змеиных укусов люди получают, пытаясь их поймать. Если вы заметили, что вас преследует змея, топайте . Колебания собьют змею с толку, и она вас оставит.

. Колебания собьют змею с толку, и она вас оставит. Если вас укусили, не пытайтесь высосать яд из ранки, как это показывают в кино. Лучше промойте укус проточной водой, наложите жгут и звоните в службу спасения.

Горилла

Не просто так горилл называют королями джунглей. Это предводители, которые защищают свою семью и пространство. Они не нападут, если вы будете вести себя послушно. Присядьте, чтобы не казаться крупнее и не возвышаться над гориллой. Старайтесь говорить шепотом и избегайте прямого зрительного контакта.

Старайтесь говорить шепотом и избегайте прямого зрительного контакта. В случае атаки или наступления свернитесь в клубок. Гориллы — гордые животные и, как правило, не нападут на слабых и беззащитных.

Пчелы

Пчелы будут защищать свой улей и могут ужалить, даже если вы только проходили мимо. Темный цвет привлекает внимание пчел. Поэтому если на вас надета черная футболка, шанс быть ужаленным намного выше.

Поэтому если на вас надета черная футболка, шанс быть ужаленным намного выше. Если за вами летит рой или даже несколько пчел, укройтесь в темном месте. Отсутствие хорошего освещения собьет пчел с толку.